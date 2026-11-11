Colombia

Alias Kaloy, rector de la Universidad de La Guajira, junto con su hijo, habrían contratado a ‘Bendito Menor’ para atentar contra abogado en Riohacha

Carlos Arturo Robles Julio y Carlos Robles Daza son señalados de pagarle $100 millones al otrora cabecilla de Los Pachencas, abatido en un operativo que anunció el presidente De La Espriella, para ejecutar el crimen del abogado Rafael Freyle Brochero

(Universidad de La Guajira/Facebook-red social Facebook)
Julio Robles aparece mencionado en varios expedientes que lo vinculan con una presunta red de narcotráfico (Universidad de La Guajira/Facebook-red social Facebook)
Guardar

Una denuncia penal por homicidio agravado y concierto para delinquir puso bajo escrutinio al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, conocido como alias Kaloy, y a su hijo, Carlos Robles Daza.

La acción judicial fue presentada por Mitzy Brochero, madre del abogado y expersonero de Manaure Rafael Freire Rochero, asesinado el 2 de junio de 2026 en Riohacha.

PUBLICIDAD

La denuncia solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue si Robles Julio y Robles Daza tuvieron alguna participación en la planeación o financiación del crimen, de acuerdo con un informe del portal Desigual.

Los señalados no han sido condenados ni imputados por estos hechos, de acuerdo con la información disponible, y varias pruebas en contra del rector que ha publicado el mismo medio de comunicación.

Freire Rochero murió tras ser atacado con arma de fuego frente al cementerio Los Olivos, en Riohacha, después de asistir al sepelio de su hermano. En el mismo hecho fue herido Samir Rivera Ochoa, hijo de un integrante de la Policía, quien falleció el 30 de junio.

PUBLICIDAD

La muerte del abogado abrió una nueva línea de cuestionamientos alrededor de Robles Julio, cuya situación ya había sido objeto de señalamientos y referencias a indagaciones relacionadas con narcotráfico.

Freyle Brochero fue asesinado en inmediaciones al cementerio Los Olivos, en Riohacha (Google Maps-Facebook)
Freyle Brochero fue asesinado en inmediaciones al cementerio Los Olivos, en Riohacha (Google Maps-Facebook)

La denuncia de la madre de Freire pide establecer si existieron pagos, comunicaciones o movimientos financieros que permitan determinar responsabilidades por el homicidio.

La madre de Rafael Freire pidió investigar pagos, llamadas y transferencias

Brochero pidió que las autoridades revisen posibles transferencias, pagos y comunicaciones de Carlos Arturo Robles Julio y de su hijo.

En el documento, la mujer plantea que ambos habrían determinado el asesinato de Freire Rochero.

Según el relato incluido en la denuncia, la supuesta contratación del crimen habría sido canalizada a través de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o “Bendito Menor”, a quien se señalaba como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y que fue abatido según información de las autoridades, en un recordado caso que anunció el presidente Abelardo de la Espriella el 4 de septiembre de 2026.

La versión conocida por la madre de la víctima indica que el supuesto intermediario habría recibido cerca de $100 millones y que, posteriormente, habría encargado la ejecución del crimen a una persona identificada únicamente como Freddy.

Ese punto representa una de las principales dificultades para la investigación, según lo que reveló el medio alternativo.

Como “Bendito Menor” murió no podrá ser interrogado por las autoridades.

créditos Catalina Olaya / Colprensa | Policía Nacional | Red social Facebook
De la Espriella viajó a Riohacha y anunció que "Bendito Menor" fue abatido a inicios de septiembre de 2026 (Catalina Olaya-Colprensa-Policía Nacional-Facebook)

La denuncia busca que la Fiscalía determine si hay soportes objetivos para esa hipótesis.

Entre las solicitudes está el cruce de comunicaciones telefónicas, la revisión de registros financieros y la identificación de contactos entre los denunciados, Pérez Toncel y otras personas que pudieran tener información sobre el homicidio.

Brochero también pidió medidas de protección y reserva para ella y su familia.

La investigación forense enfrenta una limitación adicional. De acuerdo con información divulgada por medios locales, los familiares retiraron el cuerpo de Freire Rochero sin necropsia, una decisión que habría respondido a prácticas y costumbres de la comunidad wayú.

La falta de ese procedimiento médico-legal puede dificultar la reconstrucción técnica de algunos aspectos del homicidio, como la trayectoria de los disparos, la distancia desde la que se efectuó el ataque y otros elementos que suelen ser determinantes para una investigación penal.

No obstante, la Fiscalía puede avanzar con testimonios, registros de cámaras de seguridad, análisis balísticos, inspecciones en el sitio, información de telefonía y movimientos financieros.

A mediados de enero de 2023 Freyle Brochero fue detenido en Santa Marta por su presunta relación en el caso de Robles Daza (Fiscalía)
A mediados de enero de 2023 Freyle Brochero fue detenido en Santa Marta por su presunta relación en el caso de Robles Daza (Fiscalía)

La denuncia relaciona el caso con un ataque ocurrido en Manaure en 2022

La hipótesis expuesta por la madre de Freire Rochero señala que el homicidio pudo estar relacionado con un hecho ocurrido el 16 de julio de 2022 en el sector de El Pájaro, en Manaure.

En ese episodio resultó herido Carlos Robles Daza, hijo del rector de la Universidad de La Guajira.

Freire Rochero fue investigado por ese caso y, en enero de 2023, un juez ordenó una medida de aseguramiento en su contra por el delito de tentativa de homicidio.

Sin embargo, el abogado fue acusado, pero no condenado por esos hechos.

La denuncia presentada por su madre plantea que el ataque de junio de 2026 pudo haber sido una represalia vinculada con aquel proceso.

Esa teoría deberá ser probada por la Fiscalía. Para ello, será necesario establecer si existieron amenazas previas, conflictos personales, comunicaciones o cualquier otro elemento que conecte el caso de 2022 con el crimen ocurrido cuatro años después en Riohacha.

Carlos Arturo Robles Julio, alias Kaloy (der.), es el rector de la Universidad de La Guajira - crédito @desigual/IG | @caroblesjulio/IG
Alejandro Villanueva (izq.), director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy - crédito @desigual/IG | @caroblesjulio/IG

Una abogada pidió acceso a un expediente de cooperación judicial con Estados Unidos

El informe del mismo medio de comunicación también menciona una solicitud realizada por la defensa de Carlos Arturo Robles Julio ante la Fiscalía 81 de la Dirección contra el Narcotráfico.

De acuerdo con la respuesta de la fiscal Liliana Amparo Gil, la abogada del rector solicitó ser reconocida dentro del radicado 2025-00946 y pidió ser citada a las actuaciones del proceso.

La Fiscalía negó esa petición y precisó que el radicado corresponde a una asistencia judicial solicitada por Estados Unidos, no a un proceso penal colombiano.

Desde la entidad se indicó, además, que el contenido del expediente tiene carácter confidencial y que cualquier solicitud de información debe ser tramitada ante las autoridades estadounidenses.

La situación genera interrogantes sobre el alcance de la asistencia judicial y la razón por la cual la defensa buscó intervenir en el expediente.

Hasta ahora, no se conocen detalles oficiales sobre el objeto de esa cooperación internacional.

Por lo tanto, la Fiscalía deberá definir si abre una indagación formal a partir de la denuncia presentada por Brochero, si asigna el caso a una unidad especializada y si considera procedentes las medidas de protección solicitadas por la familia de Rafael Freire Rochero.

Temas Relacionados

Alias KaloyCarlos Arturo Julio RoblesRector de la Universidad de La GuajiraHomicidio de abogadoRafael Freyle BrocheroColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, fue ‘pillado’ usando camioneta blindada de la UNP para cargar materiales de construcción: “Como vehículo de acarreo”

Las imágenes registradas en el barrio Santa Lucía muestran al antiguo funcionario junto al automotor, mientras trabajadores y su acompañante de seguridad trasladaban materiales de construcción adquiridos en comercios del sur de Bogotá

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, fue ‘pillado’ usando camioneta blindada de la UNP para cargar materiales de construcción: “Como vehículo de acarreo”

A 100 días de mandato, popularidad de Abelardo de la Espriella sigue cayendo entre los presidentes de Latinoamérica, según encuesta internacional

El mandatario colombiano terminó noviembre con 46,9% de aprobación y 51,7% de rechazo, tras perder 6,7 puntos de valoración favorable desde septiembre de 2026

A 100 días de mandato, popularidad de Abelardo de la Espriella sigue cayendo entre los presidentes de Latinoamérica, según encuesta internacional

Fiscalía pidió condena contra Sergio David Torres, excandidato al Concejo de Bogotá, señalado de abuso sexual contra un menor de edad: el caso podría precluir en 2027

La acusación, durante los alegatos finales, afirmó que las conversaciones, grabaciones y demás pruebas incorporadas al expediente demuestran la responsabilidad del exaspirante por el partido Alianza Verde en los hechos investigados

Fiscalía pidió condena contra Sergio David Torres, excandidato al Concejo de Bogotá, señalado de abuso sexual contra un menor de edad: el caso podría precluir en 2027

Receta de arroz thai colombiano: una preparación fácil con sabor oriental

Un arroz suelto, verduras crocantes y carne de cerdo dorada son la base de esta receta de inspiración oriental. Aprenda a prepararla en casa con ingredientes fáciles de conseguir en Colombia

Receta de arroz thai colombiano: una preparación fácil con sabor oriental

Gustavo Petro cuestionó la presencia de tropas militares en Ecopetrol y señaló que tendría relación con una eventual privatización: “Votaron por el fascismo”

El exmandatario difundió un mensaje en el que cuestionó a sindicalistas que, según dijo, votaron por Abelardo de la Espriella y pidió fortalecer a la compañía como generadora de energías limpias

Gustavo Petro cuestionó la presencia de tropas militares en Ecopetrol y señaló que tendría relación con una eventual privatización: “Votaron por el fascismo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata