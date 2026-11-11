Alias Kaloy, rector de la Universidad de La Guajira, junto con su hijo, habrían contratado a ‘Bendito Menor’ para atentar contra abogado en Riohacha

Julio Robles aparece mencionado en varios expedientes que lo vinculan con una presunta red de narcotráfico (Universidad de La Guajira/Facebook-red social Facebook)

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Una denuncia penal por homicidio agravado y concierto para delinquir puso bajo escrutinio al rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, conocido como alias Kaloy, y a su hijo, Carlos Robles Daza.

La acción judicial fue presentada por Mitzy Brochero, madre del abogado y expersonero de Manaure Rafael Freire Rochero, asesinado el 2 de junio de 2026 en Riohacha.

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La denuncia solicita a la Fiscalía General de la Nación que investigue si Robles Julio y Robles Daza tuvieron alguna participación en la planeación o financiación del crimen, de acuerdo con un informe del portal Desigual.

Los señalados no han sido condenados ni imputados por estos hechos, de acuerdo con la información disponible, y varias pruebas en contra del rector que ha publicado el mismo medio de comunicación.

Freire Rochero murió tras ser atacado con arma de fuego frente al cementerio Los Olivos, en Riohacha, después de asistir al sepelio de su hermano. En el mismo hecho fue herido Samir Rivera Ochoa, hijo de un integrante de la Policía, quien falleció el 30 de junio.

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La muerte del abogado abrió una nueva línea de cuestionamientos alrededor de Robles Julio, cuya situación ya había sido objeto de señalamientos y referencias a indagaciones relacionadas con narcotráfico.

Freyle Brochero fue asesinado en inmediaciones al cementerio Los Olivos, en Riohacha (Google Maps-Facebook)

La denuncia de la madre de Freire pide establecer si existieron pagos, comunicaciones o movimientos financieros que permitan determinar responsabilidades por el homicidio.

La madre de Rafael Freire pidió investigar pagos, llamadas y transferencias

Brochero pidió que las autoridades revisen posibles transferencias, pagos y comunicaciones de Carlos Arturo Robles Julio y de su hijo.

En el documento, la mujer plantea que ambos habrían determinado el asesinato de Freire Rochero.

Según el relato incluido en la denuncia, la supuesta contratación del crimen habría sido canalizada a través de Naín Andrés Pérez Toncel, conocido como alias Naín o “Bendito Menor”, a quien se señalaba como cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y que fue abatido según información de las autoridades, en un recordado caso que anunció el presidente Abelardo de la Espriella el 4 de septiembre de 2026.

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La versión conocida por la madre de la víctima indica que el supuesto intermediario habría recibido cerca de $100 millones y que, posteriormente, habría encargado la ejecución del crimen a una persona identificada únicamente como Freddy.

Ese punto representa una de las principales dificultades para la investigación, según lo que reveló el medio alternativo.

Como “Bendito Menor” murió no podrá ser interrogado por las autoridades.

De la Espriella viajó a Riohacha y anunció que "Bendito Menor" fue abatido a inicios de septiembre de 2026 (Catalina Olaya-Colprensa-Policía Nacional-Facebook)

La denuncia busca que la Fiscalía determine si hay soportes objetivos para esa hipótesis.

Entre las solicitudes está el cruce de comunicaciones telefónicas, la revisión de registros financieros y la identificación de contactos entre los denunciados, Pérez Toncel y otras personas que pudieran tener información sobre el homicidio.

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Brochero también pidió medidas de protección y reserva para ella y su familia.

La investigación forense enfrenta una limitación adicional. De acuerdo con información divulgada por medios locales, los familiares retiraron el cuerpo de Freire Rochero sin necropsia, una decisión que habría respondido a prácticas y costumbres de la comunidad wayú.

La falta de ese procedimiento médico-legal puede dificultar la reconstrucción técnica de algunos aspectos del homicidio, como la trayectoria de los disparos, la distancia desde la que se efectuó el ataque y otros elementos que suelen ser determinantes para una investigación penal.

No obstante, la Fiscalía puede avanzar con testimonios, registros de cámaras de seguridad, análisis balísticos, inspecciones en el sitio, información de telefonía y movimientos financieros.

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A mediados de enero de 2023 Freyle Brochero fue detenido en Santa Marta por su presunta relación en el caso de Robles Daza (Fiscalía)

La denuncia relaciona el caso con un ataque ocurrido en Manaure en 2022

La hipótesis expuesta por la madre de Freire Rochero señala que el homicidio pudo estar relacionado con un hecho ocurrido el 16 de julio de 2022 en el sector de El Pájaro, en Manaure.

En ese episodio resultó herido Carlos Robles Daza, hijo del rector de la Universidad de La Guajira.

Freire Rochero fue investigado por ese caso y, en enero de 2023, un juez ordenó una medida de aseguramiento en su contra por el delito de tentativa de homicidio.

Sin embargo, el abogado fue acusado, pero no condenado por esos hechos.

La denuncia presentada por su madre plantea que el ataque de junio de 2026 pudo haber sido una represalia vinculada con aquel proceso.

Esa teoría deberá ser probada por la Fiscalía. Para ello, será necesario establecer si existieron amenazas previas, conflictos personales, comunicaciones o cualquier otro elemento que conecte el caso de 2022 con el crimen ocurrido cuatro años después en Riohacha.

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Alejandro Villanueva (izq.), director del medio alternativo ‘Desigual’ denunció amenaza de muerte, tras denuncias por narcotráfico en contra del rector de la Universidad de La Guajira, alias Kaloy - crédito @desigual/IG | @caroblesjulio/IG

Una abogada pidió acceso a un expediente de cooperación judicial con Estados Unidos

El informe del mismo medio de comunicación también menciona una solicitud realizada por la defensa de Carlos Arturo Robles Julio ante la Fiscalía 81 de la Dirección contra el Narcotráfico.

De acuerdo con la respuesta de la fiscal Liliana Amparo Gil, la abogada del rector solicitó ser reconocida dentro del radicado 2025-00946 y pidió ser citada a las actuaciones del proceso.

La Fiscalía negó esa petición y precisó que el radicado corresponde a una asistencia judicial solicitada por Estados Unidos, no a un proceso penal colombiano.

Desde la entidad se indicó, además, que el contenido del expediente tiene carácter confidencial y que cualquier solicitud de información debe ser tramitada ante las autoridades estadounidenses.

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La situación genera interrogantes sobre el alcance de la asistencia judicial y la razón por la cual la defensa buscó intervenir en el expediente.

Hasta ahora, no se conocen detalles oficiales sobre el objeto de esa cooperación internacional.

Por lo tanto, la Fiscalía deberá definir si abre una indagación formal a partir de la denuncia presentada por Brochero, si asigna el caso a una unidad especializada y si considera procedentes las medidas de protección solicitadas por la familia de Rafael Freire Rochero.