Receta de arroz thai colombiano: una preparación fácil con sabor oriental

El arroz thai colombiano combina granos sueltos, carne de cerdo dorada y verduras crocantes en una sola sartén. Es una receta fácil, colorida y perfecta para variar el menú de la semana sin complicarse con técnicas difíciles.
Esta preparación toma como base el arroz jazmín de origen tailandés y lo adapta a ingredientes fáciles de conseguir en Colombia, como zanahoria, pimentón, cebolla, champiñones y salsa de soya. El resultado es un plato de inspiración oriental, práctico y lleno de sabor.
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Receta de arroz thai colombiano
El arroz thai colombiano es una preparación de arroz salteado con carne de cerdo, verduras y salsa de soya. La técnica principal consiste en cocinar cada ingrediente por separado para conservar su textura y luego integrarlo todo a fuego alto.
Para lograr un buen resultado, el arroz debe quedar suelto. La carne se corta en tiras delgadas y las verduras se cocinan por pocos minutos, de modo que mantengan algo de firmeza y color.
Tiempo de preparación
Tiempo activo: 20 minutos.
Tiempo de cocción: 35 minutos.
Tiempo total: 55 minutos.
Ingredientes
- 1. 2 tazas de agua.
- 2. 4 cucharadas de aceite vegetal.
- 3. 250 g de arroz blanco o arroz jazmín.
- 4. 500 g de carne de cerdo cortada en tiras delgadas.
- 5. 1 zucchini verde mediano cortado en tiras.
- 6. ½ cebolla cabezona blanca cortada en medias lunas.
- 7. 2 tallos de apio finamente picados.
- 8. 1 zanahoria pelada y cortada en tiras delgadas.
- 9. 1 pimentón rojo pequeño cortado en tiras.
- 10. 1 taza de champiñones laminados.
- 11. 1 cucharada de salsa de soya.
- 12. 1½ cucharaditas de sazonador con especias.
- 13. Sal al gusto, si hace falta.
- 14. Pimienta al gusto.
Cómo hacer arroz thai colombiano, paso a paso
- 1. Lave el arroz con agua fría hasta que el líquido salga menos turbio. Este paso ayuda a retirar parte del almidón y favorece una textura más suelta.
- 2. Ponga una olla mediana a fuego medio. Agregue el agua, 2 cucharadas de aceite y ½ cucharadita de sazonador.
- 3. Cuando el agua hierva, incorpore el arroz. Cocine hasta que el líquido se reduzca casi por completo.
- 4. Tape la olla y baje el fuego al mínimo. Cocine durante 20 minutos o hasta que el arroz esté blando y los granos se hayan abierto.
- 5. Apague el fuego y deje reposar el arroz tapado durante 5 minutos. Luego, sepárelo con un tenedor y reserve.
- 6. Caliente una sartén amplia, paila o wok a fuego alto. Agregue las 2 cucharadas de aceite restantes.
- 7. Incorpore la carne de cerdo cortada en tiras. Cocine durante 8 a 10 minutos, hasta que esté dorada y completamente cocida.
- 8. No llene demasiado la sartén, porque la carne puede soltar agua en lugar de dorarse. Si la sartén es pequeña, cocine el cerdo en 2 tandas.
- 9. Añada la zanahoria, la cebolla, el apio, el pimentón, el zucchini y los champiñones.
- 10. Agregue el resto del sazonador. Saltee las verduras durante 3 a 5 minutos.
- 11. Mantenga el fuego alto para que las verduras se cocinen rápido y conserven una textura ligeramente crocante.
- 12. Vierta la salsa de soya y mezcle para distribuirla entre la carne y los vegetales. Pruebe antes de añadir sal, porque la salsa de soya ya aporta bastante sabor.
- 13. Incorpore el arroz cocido. Mezcle con una espátula o cuchara de madera, sin aplastar los granos.
- 14. Saltee todo durante 2 minutos más. La preparación debe quedar caliente, bien integrada y con el arroz suelto.
- 15. Sirva de inmediato. Puede decorar con cebollín picado, ajonjolí tostado o unas hojas de cilantro fresco.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde 4 porciones de tamaño mediano.
Puede servirse como plato principal acompañado de una ensalada fresca. También funciona como almuerzo para llevar, siempre que se conserve correctamente en la nevera.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Calorías: aproximadamente 650 kcal.
Proteínas: 31 g.
Carbohidratos: 68 g.
Grasas: 27 g.
Fibra: 5 g.
Sodio: aproximadamente 700 mg.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
El arroz thai debe enfriarse antes de guardarlo. Distribúyalo en recipientes bajos y herméticos para que pierda temperatura con mayor rapidez.
En la nevera, puede conservarse durante 3 días. En el congelador, dura hasta 2 meses. Para recalentarlo, use una sartén con 1 cucharada de agua o unas gotas de aceite.No deje el arroz a temperatura ambiente durante más de 2 horas. Evite congelar nuevamente una porción que ya haya sido descongelada.
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