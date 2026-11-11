Quedó en firme imputación de cargos contra Roberto Prieto por caso Odebrecht y financiación de la campaña presidencial de Santos: el empresario no aceptó cargos

Quedó en firme imputación de cargos contra Roberto Prieto por caso Odebrecht y financiación de la campaña presidencial de Santos (Álvaro Tavera / Colprensa)

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La jueza 03 de control de garantías de Bogotá avaló este miércoles 11 de noviembre de 2026 la imputación formulada por la Fiscalía General de la Nación contra José Roberto Prieto Uribe, exgerente de las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014. El exdirectivo deberá responder por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, cargos que no aceptó.

La investigación se relaciona con un contrato por USD 1.000.000 para estudios y seguimiento de la campaña de reelección de Santos en 2014. De acuerdo con el ente acusador, esos recursos habrían sido pagados por la constructora brasileña Odebrecht mediante Paddington Ventures, vinculada a la agencia Sancho BBDO y con cuentas en el exterior.

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Prieto Uribe sostuvo durante la audiencia que no aceptaba los cargos, además de mencionar que no comprendía los hechos que sustentan la imputación. Por ese motivo, la Fiscalía volvió a exponer el contexto de la investigación y los actos que, según su hipótesis, dieron lugar a la apertura del proceso penal.

La Fiscalía atribuye a Prieto la omisión de un aporte ante el CNE

El exdirectivo deberá responder por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares - (Colprensa)

La tesis del organismo investigativo es que el supuesto aporte para la campaña presidencial no fue incluido en los informes presentados ante las autoridades electorales. Según expuso, esa omisión habría excedido los límites de financiación y habría inducido en error al Consejo Nacional Electoral (CNE) para validar las cuentas de la campaña.

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El expediente también relaciona esa actuación con el reconocimiento de $576.000.000 por reposición de votos de la primera vuelta presidencial. El informe financiero presentado entonces por Prieto Uribe registró gastos por $13.503.047.446,30 y no incluyó donaciones, de acuerdo con los datos citados en la audiencia.

Para la fiscal del caso, el posible enriquecimiento ilícito guarda relación con el presunto fraude procesal. Su planteamiento señala que los recursos obtenidos por reposición de votos para el Partido Social de Unidad Nacional habrían dependido de decisiones administrativas que se adoptaron tras la presentación de informes que, conforme a la acusación, omitieron gastos y una donación asociados al contrato de Paddington Ventures.

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En la diligencia del 5 de noviembre de 2026, la funcionaria afirmó que el dinero se recibió a partir de un reporte de cuentas que calificó de fraudulento. Según explicó, el documento no habría informado los gastos derivados de la contratación de Paddington Ventures ni el aporte que Odebrecht habría efectuado mediante ese acuerdo.

La jueza concluyó que la imputación cumplió los requisitos mínimos

La jueza concluyó que la imputación cumplió los requisitos mínimos - (Colprensa)

La jueza de control de garantías consideró que la Fiscalía identificó los delitos objeto de imputación, explicó el marco fáctico y precisó la finalidad de la investigación. También señaló que la exposición del ente acusador describió el contrato atribuido a Odebrecht y el presunto beneficio que este habría representado para la campaña de 2014.

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La funcionaria aclaró que la valoración de las pruebas corresponderá a una eventual etapa de juicio. “No se trata de tener un juicio adelantado sobre los hechos por los que se investiga a Prieto Uribe”, manifestó durante la audiencia del miércoles 11 de noviembre de 2026.

El abogado Jesús Albeiro Yepes, defensor de Prieto Uribe, pidió que no se impartiera legalidad a la imputación. A su juicio, la Fiscalía no detalló las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta atribuida a su cliente.

“El núcleo esencial está en que él habría acordado con un señor Luis Peña una reunión con unos directivos de Odebrecht para que hicieran aportes a la campaña, pero nunca supimos, su señoría, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo y lugar”, señaló Yepes.

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La tesis del organismo investigativo es que el supuesto aporte para la campaña presidencial no fue incluido en los informes presentados ante las autoridades electorales. - (Luisa González/Reuters)

El abogado añadió que los hechos jurídicamente relevantes no precisaban cómo se habría concertado el aporte, cuál habría sido la participación de Prieto Uribe, de qué manera llegaron los recursos a la campaña ni si su defendido los recibió. Para la defensa, esas falencias comprometían las garantías del debido proceso y el derecho de defensa.

La Fiscalía rechazó ese argumento. La fiscal sostuvo que no existe una vulneración de tales garantías porque los hechos relevantes fueron expuestos de manera suficiente. Según su explicación, el eje de la imputación está en la presunta omisión de Prieto Uribe de informar al CNE el gasto y la donación que Odebrecht habría canalizado mediante el contrato con Paddington Ventures.

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