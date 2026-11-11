Colombia

Procuraduría formuló cargos contra tres exfuncionarios del Gobierno Petro por violencia digital y calumnia contra la periodista Diana Saray Giraldo

El Ministerio Público determinó que los antiguos servidores del Ejecutivo incurrieron en faltas disciplinarias al vincular sin pruebas a una comunicadora con el asesinato de un dirigente social en Arauca a través de publicaciones virtuales

Álvaro Moisés Ninco, María Nini Echeverry, Diana Saray y Gareth Sella
Álvaro Moisés Ninco, María Nini Echeverry y Gareth Sella fueron objtedo de formulación de cargos por parte de la Procuraduría, por presunto hostigamiento contra la periodista Diana Saray Giraldo. (Presidencia - Caracol Radio - suministrada a Infobae Colombia)
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La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra tres exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro por presuntos actos de violencia digital y calumnia contra la periodista Diana Saray Giraldo Mesa. A raíz de un hecho de orden público que le atribuyeron a la comunicadora santandereana y que se registró en el departamento de Arauca.

En su determinación, dada a conocer por Semana y Red Más, El organismo de control disciplinario determinó que los señalamientos emitidos en plataformas virtuales traspasaron los márgenes legales de la función pública, tras vincular de forma directa a la comunicadora con el homicidio del dirigente social Josué Castellanos en el departamento de Arauca.

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La decisión procesal cobija a Álvaro Moisés Ninco Daza, que ejerció como embajador de Colombia en México; Gareth Steven Sella Forero, exviceministro de la Juventud del Ministerio de Igualdad y Equidad; y María Niny Echeverry, que estuvo al frente de la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial en la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

La Procuraduría calificó las conductas como faltas gravísimas y graves

El expediente, estructurado por la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción Primera para la Vigilancia Administrativa, imputó una falta calificada como gravísima a título de dolo por la presunta comisión del delito de calumnia. Y remarcó que los implicados utilizaron su investidura para adjudicar a la comunicadora una responsabilidad punible sin fundamento.

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Asimismo, la entidad formuló un cargo adicional calificado como falta grave debido al presunto exceso en el ejercicio del derecho a la libre expresión. Según determinó el organismo de control, la conducta de los investigados constituyó una forma de violencia digital, simbólica y psicológica contra Giraldo Mesa, por lo que se integró en la decisión un enfoque de género.

De esta manera se advirtieron agresiones motivadas por su labor informativa y su condición de mujer y la responsabilidad disciplinaria individual por el impacto lesivo de sus manifestaciones públicas. Los tres mencionados fueron férreos defensores del ex jefe de Estado, que culminó su periodo en la Casa de Nariño el pasado 7 de agosto, en medio de fuertes cuestionamientos.

Las publicaciones en redes sociales vincularon a la periodista con un homicidio

El origen de la controversia se remonta a los mensajes que los entonces servidores públicos difundieron en sus perfiles virtuales luego de un reporte periodístico que Giraldo presentó el 5 de marzo de 2024 sobre las dinámicas de orden público en Arauca. Tras la difusión de aquel informe, se produjo la muerte violenta de Josué Castellanos, que endilgaron a la periodista.

Frente a este suceso, Ninco responsabilizó a la informadora en mensajes públicos. “Señalan con el micrófono para que otro dispare con el fusil”, dijo. Por su parte, Sella intervino en la discusión con acusaciones directas dirigidas a la reportera. “¿Sumercé no es quien estigmatizó a Centro Oriente como ‘brazo político del ELN’ y luego un líder social fue asesinado?”, dijo.

A su vez, Echeverry, desde su cargo en la SIC, se sumó a las recriminaciones que señalaban a la periodista como determinadora del crimen.

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