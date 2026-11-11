Colombia

Precio del oro en Colombia hoy, 11 de noviembre: Así se cotiza la compra y venta por gramo

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Todos los días el precio del oro se actualiza. (Infobae)
Guardar

Ante la incertidumbre por la inflación y los incrementos que llegan a darse en las tasas de interés, muchas personas buscan la mejor manera de hacer crecer, o por lo menos preservar, su patrimonio a largo plazo. Una de las opciones más comunes para esto es la adquisición de oro, plata y platino, en sus diferentes versiones que, además de ser metales preciosos, sirven como una inversión un tanto segura.

Esto se debe a que el valor de estas piezas cambia constantemente y, aunque suele ser ascendente, en ocasiones llega a caer. Por eso, si se tiene en mente adquirirlos, lo mejor es estar actualizado sobre su cotización.

PUBLICIDAD

Precio del oro de este miércoles

Por gramo: 423177.04 COP

Por onza: 13162277.24 COP

Venta de oro puro (24K): 423163.3

Compra de oro puro (24K): 423190.75

Cambio: -1,37

Requisitos para vender oro

Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)
Para poder venderle oro al Banco de la República se necesitan ciertos requisitos. (Reuters)

El Banco de la República es una de las opciones más seguras para comprar y vender oro, sin embargo, en este último caso se deben cumplir una serie de requisitos para poder hacerlo.

Primero, compra solamente oro en su presentación aluvial libre de producción nacional, es decir, aquel metal precioso extraído de los ríos, sin que haya sido sometido a ningún tipo de modificación o tratamiento físico o químico, ya sea por extracción con mercurio, cianuro, lavado con ácidos y/o soda cáustica.

PUBLICIDAD

Es muy importante mencionar que el banco central colombiano no adquiere oro fundido, oro de veta, retal de joyería u oro procesado química o mecánicamente.

Se deben cumplir estas condiciones porque el oro que se busque vender será inspeccionado minuciosamente para verificar que cumple con los requisitos técnicos.

Cabe mencionar que el Banco de la República sólo puede comprar un mínimo de 50 gramos y un máximo de 2 mil gramos por día.

Además, se requiere tener el Registro Único Tributario (RUT) y del Registro Único de Comercializadores de Minerales (RUCOM) vigente.

También se tiene que contar con tres formularios: el Registro y Actualización de Terceros, el de Control en la Compra de Metales, así como el de Autorización para Pago por Transferencia Electrónica de Fondos.

Estos documentos los puedes encontrar en la página oficial del Banco de la República. También puedes consultar ahí requisitos extra para banqueros, comerciantes, miembros de la Área Especial de Reserva y demás tipos de vendedor de oro.

Temas Relacionados

Precio del oro en Colombiacolombia-noticiasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de ‘Negro Perea’ en bombardeo que el presidente ordenó en Antioquia contra el Clan del Golfo: era uno de los 10 cabecillas prioritarios del país

Las autoridades decomisaron armas, minas antipersonal y equipos de comunicación tras el octavo bombardeo autorizado por el presidente colombiano

Abelardo de la Espriella confirmó la muerte de ‘Negro Perea’ en bombardeo que el presidente ordenó en Antioquia contra el Clan del Golfo: era uno de los 10 cabecillas prioritarios del país

Quedó en firme imputación de cargos contra Roberto Prieto por caso Odebrecht y financiación de la campaña presidencial de Santos: el empresario no aceptó cargos

El exdirectivo deberá responder por los presuntos delitos de fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares

Quedó en firme imputación de cargos contra Roberto Prieto por caso Odebrecht y financiación de la campaña presidencial de Santos: el empresario no aceptó cargos

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

El sindicato de jugadores afirmó que ambas entidades se excusaron ante la convocatoria del Ministerio de Trabajo para tratar el conflicto sociolaboral en el fútbol colombiano

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Pacto Histórico aseguró que reforma tributaria propuesta por Abelardo de la Espriella es más ‘nefasta’ que la del gobierno Duque: “Declarada la guerra al bolsillo”

La bancada informó que buscará frenar la iniciativa del Gobierno de Abelardo de la Espriella en el Congreso y convocó a ciudadanos, trabajadores, campesinos, estudiantes y pequeños empresarios a participar en las manifestaciones programadas para el 19 de noviembre

Pacto Histórico aseguró que reforma tributaria propuesta por Abelardo de la Espriella es más ‘nefasta’ que la del gobierno Duque: “Declarada la guerra al bolsillo”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

El cuadro “Volcánico” vive una crisis administrativa-deportiva que ya se trasladó a la molestia que vive la hinchada en la capital nariñense

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van a tirar mier**”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata