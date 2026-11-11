Colombia

Por el magnicidio de Miguel Uribe, el excabecilla de las Farc Julián Gallo confirmó indagaciones de la Corte Suprema contra ‘Marcos Calarcá’ y Sandra Ramírez tras denuncias de María Claudia Tarazona: “Es como una investigación preliminar”

El antiguo integrante del secretariado de las Farc y que ejerció durante ocho años como senador de la República aseguró que una actuación preliminar incluye a exmiembros de la colectividad política

Julián Gallo y María Claudia Tarazona
Julián Gallo, exintegrante de las extintas Farc y exsenador de Comunes, le salió al paso a las afirmaciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay - crédito Colprensa
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Julián Gallo, exsenador de la República y exmiembro del antiguo secretariado de las Farc confirmó el miércoles 11 de noviembre que la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación preliminar por los señalamientos de María Claudia Tarazona contra exintegrantes de Comunes, en el proceso por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Gallo, que en la insurgencia era conocido como Carlos Antonio Lozada, sostuvo que la actuación se encuentra en una fase inicial y que su partido espera que las autoridades establezcan el alcance de la información aportada por la viuda de Uribe Turbay: fallecido el 11 de agosto de 2025, luego de dos meses y cuatro días internado en la Fundación Santa Fe.

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“La semana pasada la Corte respondió a los abogados que asumieron ese proceso que estaba iniciando una indagación sobre Luis Alberto Albán y Sandra Ramírez, pero es como una investigación preliminar”, explicó el dirigente de Comunes, que participó de la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Con ello, Gallo confirmó que las afirmaciones de Tarazona motivaron la apertura del expediente ante la Sala Especial de Instrucción del alto tribunal y rechazó cualquier relación de la antigua bancada de Comunes con el crimen. “Absolutamente, ningún integrante de la bancada de Comunes tuvo que ver en ese homicidio”, declaró el excongresista.

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¿Cómo avanzan las indagaciones contra ‘Marcos Calarcá’ y Sandra Ramírez?

De acuerdo con Gallo, la Corte Suprema respondió la semana anterior a los defensores que asumieron la representación de Albán, más conocido como ‘Marcos Calarcá’ y Ramírez, viuda de alias Manuel Marulanda Vélez, ex jefe máximo de las extintas Farc, y también exsenadora. Y se analiza el contenido de lo dicho por Tarazona, en relación con el magnicidio de su esposo.

Consultado sobre si la notificación a los exintegrantes del partido obedecía de forma directa a los señalamientos de Tarazona, Gallo respondió: “Entiendo que esa es la razón, sí”, reiteró. La Fiscalía General de la Nación remitió copias a la Corte Suprema el 20 de octubre de 2026, luego de incorporar al expediente la información entregada por la representación de víctimas.

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