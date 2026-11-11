Colombia

Pasto alerta por posible desabastecimiento de combustibles ante nuevo esquema desde Chachagüí

Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible

El Ministerio de Minas y Energía exige el cumplimiento obligatorio de la rebaja del precio de la gasolina corriente en Colombia - crédito Colprensa
Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible - crédito Colprensa
Guardar

Una alerta por posibles dificultades en el abastecimiento de combustibles se encendió en Pasto ante la entrada en operación de un nuevo esquema de distribución desde la planta Petronar, ubicada en Chachagüí, Nariño. El modelo comenzará a aplicarse desde el miércoles 11 de noviembre y ha generado reparos entre autoridades locales, distribuidores y transportadores, que consideran insuficiente la compensación económica fijada para movilizar gasolina desde Chachagüí hasta la capital nariñense.

Según información publicada por Blu Radio, las estaciones de servicio que hasta ahora se abastecían desde Yumbo, Valle del Cauca, deberán recibir el combustible desde Petronar. La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía estableció que el 94 % de la compensación por transporte corresponderá al trayecto Yumbo-Chachagüí, mientras que el 6 % restante cubrirá el recorrido entre Chachagüí y Pasto.

PUBLICIDAD

Los transportadores consideran que ese porcentaje no alcanza para cubrir los costos reales de operación en el tramo final. La preocupación es que, si la compensación resulta insuficiente, algunos transportadores opten por no movilizar combustible hacia Pasto, situación que podría afectar el suministro en la ciudad.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

Alcalde pide revisar el nuevo esquema

El alcalde Nicolás Toro Muñoz advirtió que el nuevo modelo podría generar dificultades en el abastecimiento y pidió al Gobierno Nacional revisar la resolución. También aseguró que no está dispuesto a decretar un incremento en el precio de la gasolina como consecuencia de las condiciones impuestas.

“No voy a subir el precio de la gasolina. No sé por qué al alcalde lo tienen que condenar a subir la gasolina en Pasto, acabando el subsidio que nosotros siempre hemos tenido derecho por ley”, expresó Toro Muñoz.

PUBLICIDAD

El mandatario señaló que durante los acercamientos con el Gobierno encontró falta de claridad sobre las repercusiones económicas y sociales que podría tener la medida en Nariño. A su juicio, cualquier modificación en la distribución de combustibles debe considerar las condiciones geográficas, logísticas y económicas propias del departamento.

Ante este escenario, autoridades locales y representantes del sector buscan un espacio de diálogo con la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía. La propuesta del alcalde es que la reunión se realice en Pasto y que participen transportadores, distribuidores mayoristas y minoristas para revisar los costos reales de operación.

Entre las alternativas planteadas está suspender temporalmente la aplicación de la medida o establecer un período de transición que permita ajustar las condiciones económicas del transporte antes de que el nuevo esquema opere de manera plena.

Toro Muñoz también propuso evaluar distintas fuentes de abastecimiento, entre ellas Yumbo, Chachagüí y Tumaco, para determinar cuál resulta más conveniente según las condiciones logísticas y económicas de cada operación.

Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible - crédito Colprensa
Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible - crédito Colprensa

Temor por impacto en suministro y economía local

La preocupación no se limita al precio de la gasolina. Una eventual reducción en el transporte de combustible hacia Pasto podría afectar la movilidad y distintas actividades económicas que dependen de un suministro permanente de gasolina y ACPM.

Los representantes del sector insisten en que la discusión debe resolverse antes de que aparezcan dificultades en las estaciones de servicio. Para ellos, el punto central no es rechazar la entrada de Petronar, sino asegurar que el nuevo esquema reconozca los costos necesarios para mantener una operación continua y suficiente.

El reto, según las autoridades locales, es lograr que la entrada en operación de Petronar fortalezca la infraestructura de abastecimiento en Nariño sin generar sobrecostos para los distribuidores ni incrementos para los consumidores.

La reunión con el Ministerio de Minas y Energía será clave para definir si el Gobierno mantiene las condiciones anunciadas o introduce ajustes al esquema. Por ahora, la principal exigencia desde Pasto es revisar la compensación para el trayecto Chachagüí-Pasto y garantizar que el cambio no termine reduciendo la disponibilidad de combustibles en la capital nariñense y la zona centro del departamento.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasPastoabastecimiento de combustiblesPetronarprecio de la gasolina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

El expresidente advirtió sobre lo que considera un riesgo de regresar a prácticas del pasado y defendió el enfoque aplicado durante su Gobierno en seguridad y derechos humanos

Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

JEP imputa a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

La jurisdicción documentó 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género y sexual. Los hechos investigados ocurrieron entre 1999 y 2001

JEP imputa a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

La organización presentó un el documento “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, en el que aborda el manejo de recursos y los procesos de contratación

Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta

Cremoso, aromático y fácil de preparar, es uno de los postres más queridos de la cocina casera. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, esta receta transforma el arroz, la leche y el azúcar en un bocado reconfortante

Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Ana Lucía Domínguez contó detalles de su regreso al cine en ‘El Último Paloseco’: “Terminando la película quedamos embarazados”

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

El gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 fue recordado por la cuenta oficial del campeonato

Liga de Fútbol del Meta es señalada por presuntas irregularidades en cobros por transferencias entre clubes durante la gestión de su expresidente

América de Cali empezó con pie derecho las semifinales de Copa Colombia: venció a Internacional de Bogotá por 2-1

Cuándo volverán a jugar América de Cali e Internacional de Bogotá: fecha y hora para la vuelta de la semifinal de Copa Colombia