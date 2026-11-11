Pasto alerta por posible desabastecimiento de combustibles ante nuevo esquema desde Chachagüí

Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible - crédito Colprensa

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Una alerta por posibles dificultades en el abastecimiento de combustibles se encendió en Pasto ante la entrada en operación de un nuevo esquema de distribución desde la planta Petronar, ubicada en Chachagüí, Nariño. El modelo comenzará a aplicarse desde el miércoles 11 de noviembre y ha generado reparos entre autoridades locales, distribuidores y transportadores, que consideran insuficiente la compensación económica fijada para movilizar gasolina desde Chachagüí hasta la capital nariñense.

Según información publicada por Blu Radio, las estaciones de servicio que hasta ahora se abastecían desde Yumbo, Valle del Cauca, deberán recibir el combustible desde Petronar. La Dirección de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía estableció que el 94 % de la compensación por transporte corresponderá al trayecto Yumbo-Chachagüí, mientras que el 6 % restante cubrirá el recorrido entre Chachagüí y Pasto.

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Los transportadores consideran que ese porcentaje no alcanza para cubrir los costos reales de operación en el tramo final. La preocupación es que, si la compensación resulta insuficiente, algunos transportadores opten por no movilizar combustible hacia Pasto, situación que podría afectar el suministro en la ciudad.

- crédito Colprensa

Alcalde pide revisar el nuevo esquema

El alcalde Nicolás Toro Muñoz advirtió que el nuevo modelo podría generar dificultades en el abastecimiento y pidió al Gobierno Nacional revisar la resolución. También aseguró que no está dispuesto a decretar un incremento en el precio de la gasolina como consecuencia de las condiciones impuestas.

“No voy a subir el precio de la gasolina. No sé por qué al alcalde lo tienen que condenar a subir la gasolina en Pasto, acabando el subsidio que nosotros siempre hemos tenido derecho por ley”, expresó Toro Muñoz.

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El mandatario señaló que durante los acercamientos con el Gobierno encontró falta de claridad sobre las repercusiones económicas y sociales que podría tener la medida en Nariño. A su juicio, cualquier modificación en la distribución de combustibles debe considerar las condiciones geográficas, logísticas y económicas propias del departamento.

Ante este escenario, autoridades locales y representantes del sector buscan un espacio de diálogo con la Dirección de Hidrocarburos y el Ministerio de Minas y Energía. La propuesta del alcalde es que la reunión se realice en Pasto y que participen transportadores, distribuidores mayoristas y minoristas para revisar los costos reales de operación.

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Entre las alternativas planteadas está suspender temporalmente la aplicación de la medida o establecer un período de transición que permita ajustar las condiciones económicas del transporte antes de que el nuevo esquema opere de manera plena.

Toro Muñoz también propuso evaluar distintas fuentes de abastecimiento, entre ellas Yumbo, Chachagüí y Tumaco, para determinar cuál resulta más conveniente según las condiciones logísticas y económicas de cada operación.

Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible - crédito Colprensa

Temor por impacto en suministro y economía local

La preocupación no se limita al precio de la gasolina. Una eventual reducción en el transporte de combustible hacia Pasto podría afectar la movilidad y distintas actividades económicas que dependen de un suministro permanente de gasolina y ACPM.

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Los representantes del sector insisten en que la discusión debe resolverse antes de que aparezcan dificultades en las estaciones de servicio. Para ellos, el punto central no es rechazar la entrada de Petronar, sino asegurar que el nuevo esquema reconozca los costos necesarios para mantener una operación continua y suficiente.

El reto, según las autoridades locales, es lograr que la entrada en operación de Petronar fortalezca la infraestructura de abastecimiento en Nariño sin generar sobrecostos para los distribuidores ni incrementos para los consumidores.

La reunión con el Ministerio de Minas y Energía será clave para definir si el Gobierno mantiene las condiciones anunciadas o introduce ajustes al esquema. Por ahora, la principal exigencia desde Pasto es revisar la compensación para el trayecto Chachagüí-Pasto y garantizar que el cambio no termine reduciendo la disponibilidad de combustibles en la capital nariñense y la zona centro del departamento.

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