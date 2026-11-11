Qué pasó con el proceso de embarque de los pasajeros en el aeropuerto El Dorado: concesionario se refirió a la falla técnica que afecta a los viajeros

El personal de la terminal realiza de forma manual el registro de viajeros y el etiquetado del equipaje (Camila Díaz / Colprensa)

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El aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá aplicó procedimientos manuales para registrar y embarcar pasajeros tras una falla técnica en los servidores que sostienen varias plataformas de atención al viajero.

La contingencia fue informada por Opain el martes 10 de noviembre. La interrupción alcanzó los sistemas compartidos que usan las aerolíneas para el registro de viajeros y el embarque, además de VeriPax, la herramienta destinada a validar los pasabordos en los accesos a los muelles.

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La contingencia afectó las tareas previas al abordaje, pero Opain indicó que no alcanzó los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo ni los procesos migratorios. La concesionaria sostuvo que la operación aérea mantuvo sus condiciones de seguridad.

El problema técnico en los servidores del aeropuerto internacional El Dorado llevó a que las aerolíneas y la concesionaria reemplazaran temporalmente varios procedimientos digitales por mecanismos manuales.

Opain reportó una falla técnica en los servidores del aeropuerto El Dorado de Bogotá (Opain)

Los pasajeros pudieron recibir pasabordos y etiquetas de equipaje emitidos de esa forma, mientras el personal verificó los documentos de acceso al embarque.

La empresa explicó que activó mecanismos alternativos junto con las compañías aéreas para sostener la atención a los viajeros y reducir las demoras que pudiera causar la interrupción tecnológica.

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Opain afirmó que los planes se aplicaron “con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones”. La medida incluyó herramientas de respaldo para las actividades que dependían de las plataformas fuera de servicio.

La revisión de pasabordos en las entradas a los muelles quedó bajo un esquema manual, con la participación de personal operativo y de Seguridad Aeroportuaria. Ese control buscó permitir el paso de los viajeros pese a la caída del sistema VeriPax.

Opain descartó riesgos para la seguridad y el tránsito aéreo

La concesionaria precisó que la avería no comprometió los elementos que permiten la circulación segura de las aeronaves. También descartó afectaciones sobre las autoridades y procedimientos migratorios de la terminal bogotana.

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La avería en los servidores afecta las plataformas compartidas de registro y el sistema VeriPax (@AerocivilCol / X)

“Esta situación no compromete la seguridad de las operaciones aéreas ni afecta los sistemas de navegación, el control del tránsito aéreo o los procesos migratorios”, señaló Opain en su comunicado.

La aclaración separó la contingencia en los servicios destinados al pasajero de las plataformas esenciales para la operación de los vuelos. La empresa no informó, en el texto difundido, una hora estimada para la recuperación total de los sistemas.

Los trabajos para normalizar los servicios quedaron a cargo de los equipos técnicos de la concesionaria, que coordinaron las tareas con el proveedor tecnológico responsable de las plataformas afectadas.

“Los equipos técnicos están trabajando de manera ininterrumpida y coordinada con el proveedor para solucionar la falla y restablecer completamente los servicios en el menor tiempo posible”, manifestó la compañía.

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El fallo en los sistemas ralentiza la atención en mostradores y el paso hacia las salas de embarque (@AerocivilCol / X)

Mientras avanzaba ese proceso, Opain indicó que mantuvo el monitoreo de la actividad aeroportuaria. La concesionaria también acompañó a las aerolíneas para facilitar la atención de las personas que tenían vuelos programados.

Los viajeros debían confirmar el estado de sus vuelos con cada aerolínea

Opain recomendó a los usuarios consultar de forma directa con las aerolíneas antes de trasladarse a la terminal. La empresa también pidió llegar con tiempo adicional ante los procedimientos manuales establecidos durante la falla.

La instrucción buscó que cada pasajero verificara posibles cambios en su itinerario, así como las condiciones de registro y embarque aplicables a su vuelo. La concesionaria expresó que lamentaba los inconvenientes que la situación pudiera ocasionar tanto a los viajeros como a las compañías aéreas.

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La empresa resumió que la contingencia incluyó la emisión manual de documentos de viaje, mecanismos alternativos para abordar, equipos de respaldo y controles presenciales en los accesos a las zonas de embarque.

Opain sostuvo que estas acciones permitían mantener la atención mientras sus técnicos buscaban restablecer las plataformas. La recuperación completa dependía de la solución de la falla en los servidores y de la coordinación con el proveedor tecnológico.