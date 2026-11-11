Colombia

Para resolver los problemas en la entrega de medicamentos en Colsubsidio, estas son las medidas de contingencia que anunció la EPS Sanitas: la Superintendencia de Salud le impuso medidas cautelares

La decisión busca descongestionar el suministro de fármacos tras el relevo de Cruz Verde por Colsubsidio e incluye más personal, cajas ágiles para recetas de hasta dos productos y mayor cobertura domiciliaria

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EPS Sanitas abrirá 19 puntos de dispensación en Bogotá desde las 6:00 a. m. para reducir la congestión en las sedes. (@JavierCormane/X)
EPS Sanitas abrirá 19 puntos de dispensación en Bogotá desde las 6:00 a. m. para reducir la congestión en las sedes. (@JavierCormane/X)

EPS Sanitas anunció a sus usuarios otra serie de medidas de contingencia luego de las implementadas el viernes 6 de noviembre. La aseguradura confirmó que ampliará durante noviembre de 2026 los horarios de atención en 19 puntos de dispensación de Bogotá, que abrirán desde las 6:00 a. m., como parte de un plan para reducir la congestión y asegurar la continuidad de los tratamientos tras el cambio de operador farmacéutico.

La medida alcanza a 19 de las 29 sedes de la capital y se suma a la contratación de personal adicional, la habilitación de cajas rápidas para fórmulas de hasta dos medicamentos y el aumento de la capacidad de entrega a domicilio.

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Desde el inicio de la operación de Colsubsidio, el 1 de noviembre, la EPS informó la entrega de 226.078 medicamentos, la dispensación de 119.116 fórmulas y 4.317 entregas a domicilio. La entidad calculó una efectividad de entrega del 88%, pese a las quejas de los usuarios por las demoras en la dispensación de sus medicamentos.

Las fórmulas médicas que vencían en cualquier fecha de noviembre conservarán su vigencia hasta el 30 de ese mes. Sanitas recomendó que quienes aún tengan medicamentos disponibles y una fórmula vigente esperen antes de acudir a los dispensarios, mientras se estabiliza la atención.

El plan de contingencia incluye la habilitación de cajas rápidas para fórmulas con un máximo de dos medicamentos. (EPS Sanitas)
El plan de contingencia incluye la habilitación de cajas rápidas para fórmulas con un máximo de dos medicamentos. (EPS Sanitas)

Los afiliados deberán presentarse a partir del horario de apertura definido en cada sede, para evitar filas antes de que inicie el servicio. La solicitud de entrega a domicilio se realiza mediante el portal de medicamentos de Colsubsidio.

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La EPS sostuvo que los productos requeridos para las entregas están contratados con el Servicio Farmacéutico de Colsubsidio y aseguró que no existe desabastecimiento. El nuevo operador asumió la distribución para los usuarios de Sanitas después de la salida de Cruz Verde.

Las sedes que abrirán, en Bogotá, desde las 6:00 a. m. son Kennedy Central, en la calle 40 sur n.º 73D-41; Clínica Roma, en la carrera 80 n.º 53-20 sur, local 3; Puente Aranda, en la calle 13 n.º 62-82; y Clínica Colombia, en la calle 23 n.º 66-46, entrada 2, en el edificio de consultorios de la Clínica Universitaria Colombia.

EPS Sanitas anunció ampliación de horarios, filas exclusivas y priorización de entrega de medicamentos en las diferentes sedes de Colsubsidio en Bogotá. (EPS Sanitas)
EPS Sanitas anunció ampliación de horarios, filas exclusivas y priorización de entrega de medicamentos en las diferentes sedes de Colsubsidio en Bogotá. (EPS Sanitas)

También atenderán desde esa hora Floresta, en la avenida calle 100 n.º 67-26; Restrepo, en la carrera 24 n.º 18-61 sur, piso 2; Colsubsidio Calle 26, en la calle 27 n.º 25-45, local 3; Teusaquillo, en la carrera 17 n.º 36-74, piso 1; y Chapinero Calle 53, en la carrera 13 n.º 53-31.

La lista incluye a Quintaparedes, en la carrera 44A n.º 24-11; Fontibón, en la carrera 99 n.º 18A-18; Pontevedra, en la avenida calle 116 n.º 71B-04; Navarra, en la carrera 45 n.º 100-90; y Mazurén, en la calle 152 n.º 53A-05, local 3.

Los otros puntos son Toberín, en la calle 163A n.º 21-89; Portal Norte, en la avenida carrera 45 n.º 176-31, piso 1; Santa Bárbara, en la avenida 19 n.º 123-82; Usaquén, en la calle 120A n.º 7-14; y Cedritos, en la calle 140 n.º 7C-50.

Filas de hasta nueve horas y medida cautelar de Supersalud

Las fórmulas médicas con vencimiento en noviembre extenderán su vigencia hasta el 30 de ese mes. (@Supersalud/X)
Las fórmulas médicas con vencimiento en noviembre extenderán su vigencia hasta el 30 de ese mes. (@Supersalud/X)

La ampliación de la atención ocurre después de que la Secretaría Distrital de Salud identificara tiempos de espera de entre tres y seis horas durante visitas técnicas a dos de los dispensarios más concurridos. La entidad encontró que las ventanillas disponibles no funcionaban en su totalidad, lo que reducía la cantidad de personas atendidas oportunamente.

Las dificultades surgieron durante los primeros días de transición al esquema de Colsubsidio, con congestión en varias sedes y reclamos de pacientes por retrasos o entregas incompletas. La situación afectó especialmente a personas que requieren tratamientos permanentes y temen interrupciones en sus fórmulas médicas.

La Superintendencia Nacional de Salud impuso una medida cautelar a EPS Sanitas para que ejecute de inmediato las acciones necesarias para evitar riesgos en los tratamientos. La orden exige garantizar la entrega completa y oportuna de medicamentos, con prioridad para los casos de riesgo vital y los usuarios que requieren protección reforzada.

Entre esa población están niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer o VIH, personas trasplantadas y quienes tienen enfermedades huérfanas. La vigilancia también se concentra en las condiciones de acceso y atención en los puntos del gestor farmacéutico.

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