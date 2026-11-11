Pacto Histórico aseguró que reforma tributaria propuesta por Abelardo de la Espriella es más ‘nefasta’ que la del gobierno Duque: “Declarada la guerra al bolsillo”

El Pacto Histórico convocó a una movilización nacional el 19 de noviembre para rechazar la reforma tributaria. (Prensa Pacto Histórico)

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La bancada del Pacto Histórico anunció este miércoles 11 de noviembre que buscará hundir la reforma tributaria promovida por el Gobierno de Abelardo de la Espriella y convocó a una movilización nacional el 19 de noviembre.

Durante una rueda de prensa a las afueras del Congreso de la República, los legisladores cuestionaron el posible impacto de la iniciativa sobre el IVA, el empleo, las cuentas públicas y programas sociales, que afectaría principalmente a la clase baja y media del país.

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El bloque político sostuvo que el proyecto trasladaría la mayor carga tributaria a hogares de ingresos bajos y medios, mientras reduciría obligaciones para grandes patrimonios y compañías.

El representante David Racero abrió la intervención con una denuncia sobre la designación de ponentes para el debate legislativo. Según dijo, al Pacto Histórico no se le habrían asignado ponencias en varias de las comisiones económicas del Congreso, lo que, a su juicio, limita la participación de la oposición.

David Racero denunció la falta de designación de ponentes de su bancada en las comisiones económicas del Congreso. (Prensa Pacto Histórico)

“Un debate tan importante como lo es una reforma tributaria, que impacta a todos los sectores de la economía y sociales, debería tener el debate plural”, afirmó Racero. También sostuvo que su colectividad preparaba una ponencia alternativa y que el trámite impediría presentarla.

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El congresista comparó la propuesta con la reforma presentada en 2021 durante el gobierno de Iván Duque y el entonces ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla. “Esta reforma tributaria, sin lugar a dudas, es peor que la presentada en su momento por el presidente Duque y el ministro Carrasquilla”, señaló.

Racero afirmó que el proyecto gravaría productos de la canasta familiar y encarecería insumos de la producción agropecuaria. Bajo las proyecciones del Pacto Histórico, el crecimiento económico sería de 0,13% en 2027 con la reforma, frente al 1,8% que atribuyó a la previsión oficial sin ella. Para 2028, calculó una variación de 1,7%, frente a 2,8% sin el cambio tributario.

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Por su parte, la representante María del Mar Pizarro dijo que la iniciativa elevaría impuestos para cerca de tres millones de personas con ingresos de hasta cinco millones de pesos mensuales, mientras disminuiría la carga de 15.000 contribuyentes de mayores recursos.

“El Gobierno Nacional le ha declarado la guerra al bolsillo de los colombianos”, declaró Pizarro. La congresista cuestionó que se graven alimentos e insumos del sector rural y que, según su lectura, se otorguen incentivos a megainversiones y a actividades extractivas.

La bancada de oposición alertó sobre el riesgo de privatización de empresas estatales como Ecopetrol e ISA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pizarro también expresó reparos frente a una eventual venta de activos estatales. “¿Vamos a vender Ecopetrol? ¿Vamos a vender la gallina de los huevos de oro de Colombia? ¿Vamos a vender nuestras electrificadoras?”, preguntó durante su intervención.

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La colectividad mencionó a Ecopetrol y a ISA entre las entidades sobre las que alertó por posibles procesos de privatización, sin aportar detalles de medidas concretas incluidas en el proyecto.

La senadora Aída Avella sumó críticas por lo que denominó restricciones a la deliberación parlamentaria y alertó sobre recortes de personal estatal. “Este es un poder, es el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo se quiere imponer sobre todo”, dijo. Para Avella, una reducción de puestos en el Estado afectaría el consumo y la actividad económica.

La exministra y dirigente del Pacto Histórico Carolina Corcho sostuvo que el proyecto aumentaría las cotizaciones de trabajadores públicos, independientes vinculados por prestación de servicios y miembros de la fuerza pública. Además, cuestionó posibles cambios en entidades estatales y pidió avances en investigaciones sobre las entidades promotoras de salud.

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“Aquí se le están subiendo los impuestos a las clases medias populares y se le está bajando a los grandes capitales”, afirmó Corcho, quien reiteró el llamado a movilizarse el 19 de noviembre. También señaló que el Gobierno debería explicar cómo cubrirá una brecha presupuestal que cifró en $90 billones.

La ley de rescate o reforma tributaria reduciría 20% el gasto en nómina del estado y recortaría a la mitad lo que se gasta en contratos de prestación de servicios, según el Ministerio de Hacienda - Ministerio de Hacienda

Por su parte, la senadora Esmeralda Hernández centró su intervención en las consecuencias que, según ella, tendría el proyecto para el ambiente y los hogares con animales de compañía. Indicó que el IVA sobre concentrados pasaría de 5% a 19% y estimó que un bulto de 10 kilogramos, con precio actual de $108.000, podría costar $ 123.000.

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“A las grandes industrias contaminantes las benefician mientras le gravan con IVA la comida a los animales de las familias colombianas”, expresó Hernández. La congresista cuestionó además un eventual cambio en la destinación de recursos del impuesto al carbono y la eliminación de gravámenes a plásticos de un solo uso.

El documento difundido por la colectividad calcula que la inflación podría llegar a 7,67 % y que la inflación de alimentos alcanzaría 13,29 % si entra en vigor la reforma. También estima que la tasa de desocupación subiría a 10,11 % después de 32 meses y que se perderían cerca de medio millón de empleos.

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El Pacto Histórico convocó a marchas para el 19 de noviembre

La organización anunció que llevará su oposición al debate en el Congreso de la República y llamó a ciudadanos, trabajadores, pequeños empresarios, campesinos y estudiantes a participar en jornadas de movilización el próximo 19 de noviembre.

“El Pacto Histórico anuncia nuestra posición para hundir la reforma tributaria”, dijo Racero. La bancada anticipó que buscará discutir el articulado y defender una propuesta tributaria propia, que describió como progresiva. El curso del proyecto dependerá de la designación de ponentes, la presentación de las ponencias y el calendario que definan las comisiones económicas del Congreso.