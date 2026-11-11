Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

El festival Órale Wey Fest Mexa celebrará su segunda edición en Colombia el 12 de diciembre de 2026 en el estadio Vive Claro de Bogotá - crédito @oraleweyfest/Instagram

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Pese a que faltan menos de dos meses para que finalice 2026, todo apunta a que el cierre del año todavía tiene ases bajo la manga en lo que se refiere a nuevos conciertos.

El anuncio más reciente se vinculó con el Órale Wey Fest Mexa, evento que recientemente confirmó la celebración de su segunda edición en Colombia, luego de cosechar un éxito rotundo con su primera edición en 2025.

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Según dio a conocer la marca a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, esta vez el festival que reúne en un mismo escenario a varios de los artistas más representativos de distintas corrientes de la música mexicana del momento se celebrará en el Vive Claro de Bogotá, el próximo 12 de diciembre.

Con este anuncio se dieron a conocer los primeros nombres del cartel, que incluyen a Tito Double P, Christian Nodal, Julión Álvarez, Los Dos Carnales, Lenin Ramírez, Emmanuel Cortes, Patria Chica y Cumbia Pedregal.

Tito Double P encabeza la nómina de artistas confirmados para el Orale Wey Fest Mexa, a falta de que se anuncien más nombres (Tito Double P/ YouTube)

La programación de esta nueva edición mezcla a figuras consolidadas con exponentes de nuevas generaciones. Tito Double P se presentará con los corridos que lo posicionaron como una de las voces destacadas del género, mientras Christian Nodal llevará una propuesta que combina el regional mexicano con sonidos contemporáneos. A ellos se suma Julión Álvarez, uno de los artistas de mayor trayectoria y reconocimiento dentro del género.

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El resto del cartel está integrado por Los Dos Carnales, enfocados en la música norteña; Lenin Ramírez, con una carrera construida en torno a los corridos y el regional mexicano; y Emmanuel Cortes, cantautor que fusiona la cumbia tumbada con el regional mexicano y ya consiguió ingresar su canción Amor al Billboard Hot 100, el listado de sencillos más importante de los Estados Unidos. Completan la oferta musical Patria Chica, orientado a los sonidos tradicionales, y Cumbia Pedregal, caracterizado por un repertorio ligado a la cumbia romántica.

La plataforma Ticketmaster habilitó la preventa para clientes de Banco Falabella antes de abrir la venta general con todos los medios de pago el próximo 12 de noviembre - crédito @oraleweyfest/Instagram

La venta de boletos se gestiona a través de Ticketmaster. Desde este martes 10 de noviembre a las 10:00 a. m., los clientes de Banco Falabella tienen acceso a una preventa exclusiva que se extenderá durante 48 horas. La venta general se abrirá el jueves 12 de noviembre a las 10:00 a. m., fecha a partir de la cual el público general podrá adquirir las entradas con todas las formas de pago.

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La cita quedó confirmada para el sábado 12 de diciembre de 2026 en Bogotá, día en que el estadio volverá a reunir a miles de asistentes en torno a una programación que abarca corridos, norteño, regional mexicano y cumbia. Los organizadores advirtieron que todavía faltan nombres por anunciarse, mismos que se darán a conocer en los próximos días.

El evento regresa tras agotar entradas en menos de dos horas en 2025

Grupo Firme encabezó la primera edición del Orale Wey Fest, celebrada el 6 de diciembre de 2025 en el estadio El Campín - crédito @grupofirme/Instagram

La primera edición del festival, realizada en diciembre de 2025, agotó la totalidad de su boletería en menos de dos horas. Esa respuesta del público colombiano motivó a los organizadores a preparar una segunda entrega con una programación de mayor alcance. El festival está a cargo de la productora AME Concerts, responsable de convertir nuevamente el Estadio Vive Claro en punto de encuentro para los seguidores del género.

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La edición debut del festival tuvo lugar en el estadio El Campín, con Grupo Firme como principal atractivo. La demanda de boletos fue tan alta que los organizadores habilitaron una segunda función en el mismo recinto, que sumó la participación de Yeison Jiménez como invitado especial, en la que sería una de sus últimas apariciones en vivo antes de su fallecimiento en un accidente aéreo el pasado 10 de enero de 2026 en zona rural de Paipa, Boyacá.

Aquella jornada incluyó además a Gabito Ballesteros, Majo Aguilar, Edgardo Núñez, Luis Antonio López “El Mimoso”, Clave Especial, Calle 24, Víctor Mendívil, 3BallMTY y Patria Chica, entre otros artistas del regional mexicano y la música popular colombiana.

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