Colombia

Mujer persiguió desde Cajicá hasta Bogotá a los presuntos ladrones que asaltaron a su madre, de 83 años: así recuperó algunas pertenencias que se llevaron en un carro

La geolocalización de un dispositivo permitió ubicar en el noroccidente de Bogotá a los sujetos que habrían entrado a una vivienda de Cundinamarca para llevarse los objetos de valor

Ilustración de una calle nocturna con casas, una farola encendida y el contorno punteado de un automóvil en un espacio de estacionamiento.
Los delincuentes huyeron con las pertenencias en un carro que fue captado por las cámaras de seguridad (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una familia relató que varios hombres ingresaron por una ventana a la casa de una mujer de 83 años en Cajicá, Cundinamarca. Las rejas instaladas como protección no impidieron el acceso, pues los señalados ladrones habrían roto las varillas para entrar a la residencia de la adulta mayor.

Una familiar de la víctima contó a Noticias Caracol que los hombres revisaron habitaciones, cajones y prendas de vestir en busca de dinero. La mujer se encontraba dentro de la vivienda durante el hecho y, según esa versión, fue despertada por los desconocidos, que le preguntaron dónde guardaba efectivo.

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Las cámaras de seguridad registraron la salida de los sospechosos con varios objetos en su poder. En las imágenes se observa que uno de ellos cargaba un televisor, mientras otros llevaban artículos personales que habrían tomado dentro de la casa, como un bolso, dinero y un teléfono celular.

La hija de la víctima siguió la señal del celular que habían robado en la vivienda y llegó hasta Suba, en el norte de Bogotá.

Persona cometiendo hurto, actividad delictiva, intento de fuga, captura por autoridades, escena de crimen urbano. – (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los delincuentes ingresaron a la casa de la adulta mayor por una ventana (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ubicación del teléfono condujo hasta el barrio Orquídeas

El dispositivo móvil robado tenía activada la función de geolocalización, un elemento que permitió establecer una ubicación aproximada de los presuntos ladrones. La señal marcó el barrio Orquídeas, en la localidad de Suba, a varios kilómetros de Cajicá.

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Con esa información, la hija de la víctima se desplazó en motocicleta hacia Bogotá para buscar los objetos. Al llegar al lugar señalado por el sistema de ubicación, encontró a varios hombres frente a un establecimiento comercial. La ciudadana los grabó mientras, según su testimonio, repartían los elementos sustraídos.

En el video difundido por el noticiero, se aprecia que la mujer decidió enfrentar a los señalados criminales y les exigió que devolvieran las pertenencias de su madre: “Entréguenme el televisor, el que se robaron en la casa de la viejita”, se escucha decirle a los hombres.

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La ubicación del celular fue indispensable para dar con el paradero de los ladrones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tres de los señalados permanecían dentro de un carro Chevrolet gris. Según la versión entregada por la hija de la adulta mayor, tras la confrontación, los hombres abandonaron el sitio.

La mujer logró recuperar el televisor que su madre utilizaba a diario, pero no obtuvo de vuelta el celular, el bolso ni el dinero. También afirmó que pidió ayuda a través de la línea de emergencias 123 y que recibió una llamada posterior, aunque indicó que ninguna patrulla llegó al lugar mientras los sospechosos aún estaban allí.

El caso demuestra los riesgos que enfrentan las víctimas cuando intentan recuperar por cuenta propia bienes robados. Aunque el rastreo de un celular puede aportar información útil para una investigación, confrontar a personas señaladas de cometer un delito puede terminar en agresiones, amenazas o retaliaciones, especialmente si actúan en grupo.

Vista trasera de una persona con cabello largo y chaqueta caminando por una calle. Detrás, una mano sostiene un cuchillo. Edificios urbanos se ven al fondo, con un filtro púrpura y verde.
La persecución puede terminar en tragedia por lo que es indispensable consultar a las autoridades (Imagen Ilustrativa Infobae)

La información debe entregarse a las autoridades sin exponerse

Ante un hurto, la recomendación es contactar de inmediato a la Policía Nacional por la línea 123 y reportar la situación con la mayor precisión posible. Si el teléfono o algún otro dispositivo permite conocer una ubicación, esa información debe compartirse con las autoridades, junto con capturas de pantalla, videos, placas, descripciones físicas y cualquier otro dato que permita orientar la respuesta.

También es importante formalizar la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, ya que este trámite abre la posibilidad de que se adelanten actuaciones judiciales y de que los investigadores relacionen el hecho con otros casos similares cometidos por los involucrados.

Las víctimas no deben ingresar solas a lugares donde se encuentren los posibles responsables ni intentar retenerlos. La prioridad debe ser preservar la integridad personal y facilitar que las autoridades identifiquen a los involucrados, recuperen los bienes y determinen las responsabilidades penales que correspondan.

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