Colombia

Nuevas irregularidades durante el gobierno Petro reveló la ministra de Salud: multimillonarios contratos y cuentas pendientes en logística

Ana María Vesga, titular de la cartera, explicó que el 28 de abril de 2026 se contrataron $1.750.000.000 para organizar eventos hasta diciembre, pero en menos de dos meses se había comprometido todo ese presupuesto

La ministra de Salud, Ana María Vesga, expuso hallazgos de una revisión a contratos de logística suscritos por la cartera, señalando adiciones presupuestales, cuentas pendientes de pago sin soportes suficientes y el traslado de la información a las autoridades correspondientes para su respectiva investigación - (Presidencia)
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El Gobierno de Abelardo de la Espriella informó que trasladó a las autoridades disciplinarias y penales presuntas irregularidades detectadas en contratos de logística del Ministerio de Salud y Protección Social, vinculados con la administración de Gustavo Petro. Según la Presidencia, los procesos bajo revisión superarían los $20.000.000.000.

La información fue divulgada por la ministra de Salud, Ana María Vesga, a través de los canales oficiales de la Presidencia de la República. La cartera señaló que las inconsistencias se habrían identificado durante la revisión de contratos suscritos en el periodo de gobierno previo.

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El contrato habría agotado su presupuesto inicial en menos de dos meses

Ana María Vesga y Gustavo Petro
Ministra de Salud reveló nuevas pistas de presuntas irregularidades durante gobierno Petro-(Colprensa - Presidencia)

De acuerdo con la versión oficial, uno de los contratos de logística comprometió un presupuesto inicial de $1.750.000.000 en menos de dos meses. Posteriormente, su valor fue ampliado a $2.240.000.000, una modificación que el Gobierno nacional calificó como injustificada.

“Hoy quiero contarles lo que encontramos al revisar un contrato de logística del Ministerio de Salud firmado durante la administración anterior. El 28 de abril de 2026 se contrataron mil setecientos cincuenta millones de pesos para organizar eventos hasta diciembre. Pero en menos de dos meses ya se había comprometido todo ese presupuesto. ¿Qué hizo la administración anterior? Agregó otros cuatrocientos noventa millones de pesos, llevando el contrato a dos mil doscientos cuarenta millones de pesos”, expuso la titular de salud en video.

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La publicación de la Casa de Nariño indicó además que se encontraron cuentas pendientes por $1.798.000.000 que contaban con la aprobación de la supervisión, pero que, según el reporte, no tenían los soportes necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones acordadas.

“Al 7 de agosto había cuentas pendientes de pago por mil setecientos noventa y ocho millones de pesos con el visto bueno de la supervisión del contrato. Sin embargo, no encontramos soportes suficientes que demostraran el cumplimiento de todas las condiciones exigidas para programar esas actividades. Además, hubo problemas de planeación que impidieron realizar otros eventos del ministerio”, puntualizó.

El Ministerio de Salud también atribuyó a problemas de planeación la imposibilidad de realizar otros eventos institucionales previstos en ese periodo.

Las denuncias incluyen contratos por $20.200 millones entre 2023 y 2026

(Banco de la República)
Ana María Vesga explicó que el 28 de abril de 2026 se contrataron $1.750.000.000 para organizar eventos hasta diciembre, pero en menos de dos meses se había comprometido todo ese presupuesto - (Banco de la República)

La Presidencia afirmó que existen denuncias ante la Fiscalía General de la Nación sobre contratos de logística similares que, en conjunto, sumaron $20.200.000.000 entre 2023 y 2026. Entre las hipótesis que deberán ser examinadas por las autoridades figura un posible desvío de recursos públicos hacia campañas políticas.

“El Ministerio de Salud y Protección Social ha evidenciado graves irregularidades en la revisión de un contrato de logística suscrito durante la administración anterior”, señaló el Gobierno en su comunicado. La administración de Abelardo de la Espriella aseguró que puso los hallazgos en conocimiento de los organismos competentes para que determinen si hubo responsabilidades disciplinarias o penales.

A renglón seguido, mencionó que las denuncias incluyen señalamientos sobre el posible uso de bienes y servicios pagados con recursos públicos en campañas electorales. “No estamos afirmando que estos hechos ya estén probados. Estamos exigiendo que se investiguen. Por eso hemos trasladado los hallazgos a las autoridades disciplinarias competentes. La plata de la salud no puede manejarse sin controles. Cada peso debe estar justificado y cada servicio debe poder demostrarse”.

El Gobierno también reportó una alerta por títulos presuntamente falsos en MinCiencias

Títulos universitarios, certificados y diplomas sobre un escritorio de madera con un sello rojo que dice falso en la parte central.
El Gobierno también reportó una alerta por títulos presuntamente falsos en MinCiencias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, el Ejecutivo informó que identificó una presunta irregularidad en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Según la versión divulgada, una persona que permanecía vinculada a esa entidad desde la administración Petro habría presentado títulos falsos.

El Gobierno De la Espriella indicó que decidió apartar de inmediato a esa persona de la cartera, mientras las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes.

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