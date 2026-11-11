Ministerio de Vivienda reconoció que no se han asignado subsidios a las víctimas del terremoto: “Se encuentran en etapa de estructuración”

Congresista del Pacto Histórico presentó un documento del Ministerio de Vivienda de Colombia en respuesta a un derecho de petición sobre la atención a damnificados por un terremoto. El documento señala que no se han asignado subsidios familiares para soluciones habitacionales - (@AlejoToroAnt/X)

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El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reconoció que no ha asignado subsidios familiares de vivienda para los hogares afectados por el terremoto del 10 de agosto de 2026. La respuesta llegó al representante a la Cámara Alejandro Toro, del Pacto Histórico, tras un derecho de petición sobre las soluciones habitacionales previstas para los damnificados.

El documento, fechado el 10 de noviembre de 2026 y compuesto por 16 páginas, indica que las alternativas de atención siguen en una etapa de estructuración. La cartera señaló que, antes de definir los proyectos, debe establecer las condiciones técnicas, jurídicas, financieras, operativas y territoriales que determinen su viabilidad.

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La respuesta publicada por el congresista se produce tres meses después del sismo de magnitud 7,4, cuyo epicentro estuvo en San José del Palmar, Chocó. La Defensoría del Pueblo informó que el desastre dejó más de 776.000 personas afectadas y más de 123.000 viviendas inhabitables o destruidas.

El Ministerio no tiene definidas viviendas, costos ni cronograma

La cartera, liderada por Jaime Andrés Beltrán, sostuvo que el Fondo Milagro deberá definir, junto con las entidades responsables, las condiciones de los proyectos y la ruta de atención para los hogares damnificados - (@AlejoToroAnt/X)

En su respuesta al congresista, la cartera liderada por Jaime Andrés Beltrán afirmó que todavía no cuenta con una delimitación definitiva y aprobada sobre el número de viviendas que atenderá, las ubicaciones de los proyectos, los costos unitarios ni el calendario de ejecución. Tampoco dispone de un listado de hogares beneficiarios de las asignaciones consultadas.

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El documento reitera que “no se han asignado subsidios familiares de vivienda” para las soluciones habitacionales incluidas en la petición. La falta de definiciones abarca los mecanismos para atender a las familias que perdieron sus viviendas o que no pueden regresar a ellas por los daños causados por el terremoto.

En la página 12, la cartera reportó que los programas de reconstrucción habitacional aún no registran recursos ejecutados, proyectos en marcha, hogares beneficiarios ni avances físicos. Esa información contrasta con la necesidad de alojamiento temporal y de soluciones permanentes en las zonas afectadas.

La Defensoría advirtió que el Registro Único de Damnificados presenta obstáculos para incluir nuevos casos, corregir inconsistencias o informar daños posteriores al cierre del registro. Como la inscripción es un requisito para acceder a ayudas estatales, esos problemas pueden dejar por fuera a familias que necesitan asistencia.

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El Fondo Milagro concentra las decisiones sobre la reconstrucción

Ministerio de Vivienda reconoció que no se han asignado subsidios a las víctimas del terremoto de 7,4 que sacudió al país hace tres meses - (Colprensa/Reuters)

El Ministerio de Vivienda también precisó que los indicadores de resultado e impacto de la reconstrucción no corresponden a su competencia. Según su respuesta, esas responsabilidades recaen en el Consejo Directivo del Fondo Milagro, creado por el Gobierno nacional para administrar la financiación de la recuperación.

La separación de funciones implica que la cartera no entregó resultados sobre la ejecución de las soluciones de vivienda. El Fondo Milagro deberá definir, junto con las entidades responsables, las condiciones de los proyectos y la ruta de atención para los hogares damnificados.

El organismo de control alertó el 10 de noviembre de 2026 que el Plan de Acción Específico para la recuperación tiene un costo estimado de $58,29 billones, mientras que los recursos identificados suman $8,21 billones. La diferencia asciende a $50,08 billones, de acuerdo con el balance de la Defensoría.

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Además de la reconstrucción definitiva, las comunidades enfrentan dificultades con los apoyos de arrendamiento. La entidad recordó que el subsidio establecido es de $1.050.000 mensuales por tres meses, un periodo que considera insuficiente frente a obras que podrían tardar entre 12 y 18 meses.

Toro anunció un debate de control político en la Cámara

Toro anunció un debate de control político en la Cámara - (suministradas a Infobae Colombia)

Tras recibir la contestación, Toro afirmó en sus redes sociales que acudió a una tutela y a un juez para obtener información del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y del Ministerio de Vivienda sobre la atención a los damnificados.

El representante anunció que citará al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, a un debate de control político en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes. El objetivo será solicitar explicaciones sobre la ausencia de subsidios, la falta de datos sobre los proyectos y el cronograma para las soluciones habitacionales.

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La convocatoria aún deberá surtir el trámite correspondiente en la Comisión. Mientras tanto, la respuesta oficial mantiene sin asignaciones de subsidios familiares de vivienda a las personas afectadas por el terremoto.