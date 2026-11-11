Ministerio de Salud advirtió sobre presuntas irregularidades en contrataciones del sector: denunció hallazgos por más de $8,4 billones

La cartera busca que las autoridades investiguen si los servicios contratados en l sector eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento (Luisa González/Reuters)

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El Ministerio de Salud y Protección Social informó sobre posibles irregularidades en los contratos suscritos en el sector de la salud. Además, indicó que esas presuntas anomalías fueron detectadas en una revisión que se hizo de la contratación de entidades del sector, correspondientes al gobierno del expresidente Gustavo Petro y anunció que trasladará los hallazgos a las autoridades competentes.

De acuerdo con la información que proporcionó en un comunicado, entre 2022 y 2026, nueve entidades celebraron más de 20.600 contratos directos por aproximadamente $8,47 billones.

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La revisión que se hizo sobre esas contrataciones identificó 143 personas con contratos simultáneos en distintas entidades públicas, con honorarios mensuales que en algunos casos llegaban hasta $46 millones. También fueron detectados 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, recordó que la cartera tiene la obligación de cuidar los recursos de la salud de los colombianos (@MinSaludCol/X)

En el caso de la cartera, se suscribieron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado, más de la mitad entre enero de 2025 y agosto de 2026. La ministra Ana María Vesga advirtió que los hallazgos no prueban por sí mismos la existencia de conductas ilegales: “Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento”, afirmó la funcionaria, citada en la comunicación oficial.

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La cartera indicó que busca establecer la trazabilidad de los recursos, las condiciones de contratación y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. “Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado”, dijo Vesga, que anunció que continuará la revisión de la información contractual y financiera y que se adoptarán medidas administrativas, disciplinarias, fiscales o judiciales cuando se requiera.

El Ministerio de Salud no es la única cartera que ha hecho un proceso de verificación del manejo de recursos durante la administración anterior. Otros ministerios han hecho una evaluación en sus respectivos sectores y han advertidos sobre presuntas irregularidades. Entre ellas está el Ministerio de Defensa.

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Ministerio de Defensa pidió que se investiguen posibles irregularidades en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado

El ministro de Defensa, Jorge Mora, indicó que las alertas incluyen posibles pagos por servicios no prestados, fallas en la supervisión contractual, inconsistencias en cuentas de cobro y eventuales sobrecostos (@mindefensa/X)

El 7 de noviembre de 2026, el ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, informó que la cartera remitió a la Fiscalía General de la Nación un reporte completo sobre presuntas irregularidades identificadas en contratos y recursos destinados a la atención de desmovilizados y al sometimiento individual a la justicia durante la administración anterior del sector.

Según detalló, el ente acusador deberá establecer si los hechos ocurrieron y determinar si existen méritos para atribuir responsabilidades penales. Las demás autoridades competentes tendrán que actuar dentro de sus funciones, con respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las investigaciones.

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Las alertas que la Fiscalía deberá revisar fueron identificadas en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y abarcan contratos para operar los hogares de paz, entregar bonos de vestuario y calzado, suministrar bienes y servicios y realizar actividades de difusión institucional.

En el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado habría inconsistencias en cuentas de cobro, problemas para rastrear los bonos y posibles sobrecostos (Luisa González/Reuters)

Entre las posibles anomalías aparecen pagos por obligaciones incumplidas, fallas en la supervisión contractual, inconsistencias en cuentas de cobro, dificultades para rastrear los bonos, posibles sobrecostos, presuntos ofrecimientos de dádivas, uso particular de transporte y alimentos, y posibles ingresos con identidades falsas para acceder a beneficios económicos.

Mora López afirmó que la decisión de acudir al ente acusador responde al deber de garantizar la seguridad del país, lo que “supone también administrar con rigor, responsabilidad y transparencia cada recurso público que respalda la misión constitucional del sector defensa”. Desde la cartera, agregó, continuarán colaborando con la justicia, fortaleciendo los controles internos y protegiendo los recursos públicos con respeto por la independencia judicial.

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