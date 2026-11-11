Colombia

Ministerio de Salud advirtió sobre presuntas irregularidades en contrataciones del sector: denunció hallazgos por más de $8,4 billones

La cartera indicó que, entre 2022 y 2026, nueve entidades celebraron más de 20.600 contratos directos

La cartera busca que las autoridades investiguen si los servicios contratados en l sector eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento (Luisa González/Reuters)
La cartera busca que las autoridades investiguen si los servicios contratados en l sector eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento (Luisa González/Reuters)
Guardar

El Ministerio de Salud y Protección Social informó sobre posibles irregularidades en los contratos suscritos en el sector de la salud. Además, indicó que esas presuntas anomalías fueron detectadas en una revisión que se hizo de la contratación de entidades del sector, correspondientes al gobierno del expresidente Gustavo Petro y anunció que trasladará los hallazgos a las autoridades competentes.

De acuerdo con la información que proporcionó en un comunicado, entre 2022 y 2026, nueve entidades celebraron más de 20.600 contratos directos por aproximadamente $8,47 billones.

PUBLICIDAD

La revisión que se hizo sobre esas contrataciones identificó 143 personas con contratos simultáneos en distintas entidades públicas, con honorarios mensuales que en algunos casos llegaban hasta $46 millones. También fueron detectados 176 contratistas con posibles inconsistencias en sus aportes al Sistema de Seguridad Social.

La ministra de Salud, Ana María Vesga, recordó que la cartera tiene la obligación de cuidar los recursos de la salud de los colombianos (@MinSaludCol/X)
La ministra de Salud, Ana María Vesga, recordó que la cartera tiene la obligación de cuidar los recursos de la salud de los colombianos (@MinSaludCol/X)

En el caso de la cartera, se suscribieron 8.517 contratos directos durante el periodo analizado, más de la mitad entre enero de 2025 y agosto de 2026. La ministra Ana María Vesga advirtió que los hallazgos no prueban por sí mismos la existencia de conductas ilegales: “Contratar directamente o tener varios contratos no es ilegal. Lo que debe establecerse es si esos servicios eran necesarios, si efectivamente se prestaron, si los valores estaban justificados y quién verificó su cumplimiento”, afirmó la funcionaria, citada en la comunicación oficial.

PUBLICIDAD

La cartera indicó que busca establecer la trazabilidad de los recursos, las condiciones de contratación y el cumplimiento de las obligaciones pactadas. “Los recursos de la salud son de los colombianos. Nuestra obligación es protegerlos y exigir que cada peso esté debidamente justificado”, dijo Vesga, que anunció que continuará la revisión de la información contractual y financiera y que se adoptarán medidas administrativas, disciplinarias, fiscales o judiciales cuando se requiera.

El Ministerio de Salud no es la única cartera que ha hecho un proceso de verificación del manejo de recursos durante la administración anterior. Otros ministerios han hecho una evaluación en sus respectivos sectores y han advertidos sobre presuntas irregularidades. Entre ellas está el Ministerio de Defensa.

Ministerio de Defensa pidió que se investiguen posibles irregularidades en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado

El ministro de Defensa, Jorge Mora, indicó que las alertas incluyen posibles pagos por servicios no prestados, fallas en la supervisión contractual, inconsistencias en cuentas de cobro y eventuales sobrecostos (@mindefensa/X)

El 7 de noviembre de 2026, el ministro de Defensa, mayor general retirado Jorge Eduardo Mora López, informó que la cartera remitió a la Fiscalía General de la Nación un reporte completo sobre presuntas irregularidades identificadas en contratos y recursos destinados a la atención de desmovilizados y al sometimiento individual a la justicia durante la administración anterior del sector.

Según detalló, el ente acusador deberá establecer si los hechos ocurrieron y determinar si existen méritos para atribuir responsabilidades penales. Las demás autoridades competentes tendrán que actuar dentro de sus funciones, con respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de las investigaciones.

Las alertas que la Fiscalía deberá revisar fueron identificadas en el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y abarcan contratos para operar los hogares de paz, entregar bonos de vestuario y calzado, suministrar bienes y servicios y realizar actividades de difusión institucional.

En el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado habría inconsistencias en cuentas de cobro, problemas para rastrear los bonos y posibles sobrecostos (Luisa González/Reuters)
En el Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado habría inconsistencias en cuentas de cobro, problemas para rastrear los bonos y posibles sobrecostos (Luisa González/Reuters)

Entre las posibles anomalías aparecen pagos por obligaciones incumplidas, fallas en la supervisión contractual, inconsistencias en cuentas de cobro, dificultades para rastrear los bonos, posibles sobrecostos, presuntos ofrecimientos de dádivas, uso particular de transporte y alimentos, y posibles ingresos con identidades falsas para acceder a beneficios económicos.

Mora López afirmó que la decisión de acudir al ente acusador responde al deber de garantizar la seguridad del país, lo que “supone también administrar con rigor, responsabilidad y transparencia cada recurso público que respalda la misión constitucional del sector defensa”. Desde la cartera, agregó, continuarán colaborando con la justicia, fortaleciendo los controles internos y protegiendo los recursos públicos con respeto por la independencia judicial.

Temas Relacionados

Ministerio de SaludContratosManejo de recursos públicosContratación en sector saludColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

El expresidente advirtió sobre lo que considera un riesgo de regresar a prácticas del pasado y defendió el enfoque aplicado durante su Gobierno en seguridad y derechos humanos

Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

JEP imputa a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

La jurisdicción documentó 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género y sexual. Los hechos investigados ocurrieron entre 1999 y 2001

JEP imputa a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

La organización presentó un el documento “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, en el que aborda el manejo de recursos y los procesos de contratación

Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta

Cremoso, aromático y fácil de preparar, es uno de los postres más queridos de la cocina casera. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, esta receta transforma el arroz, la leche y el azúcar en un bocado reconfortante

Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Ana Lucía Domínguez contó detalles de su regreso al cine en ‘El Último Paloseco’: “Terminando la película quedamos embarazados”

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

El gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 fue recordado por la cuenta oficial del campeonato

Liga de Fútbol del Meta es señalada por presuntas irregularidades en cobros por transferencias entre clubes durante la gestión de su expresidente

América de Cali empezó con pie derecho las semifinales de Copa Colombia: venció a Internacional de Bogotá por 2-1

Cuándo volverán a jugar América de Cali e Internacional de Bogotá: fecha y hora para la vuelta de la semifinal de Copa Colombia