Miguel Uribe Londoño fue confirmado como embajador de Abelardo de la Espriella en el Reino Unido, tras recibir el beneplácito: su hoja de vida ya fue publicada

Miguel Uribe Londoño fue candidato a la presidencia en la primera vuelta, el 31 de mayo de 2026 (Colprensa)

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La Presidencia de Colombia volvió a publicar la hoja de vida de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay, para el cargo de embajador en Reino Unido. Lo anterior, luego de que el Gobierno británico concediera el beneplácito para su designación; siendo este un aspecto clave para que pueda ejercer en esta representación diplomática.

Según se pudo constatar, el documento figura otra vez en la página web de aspirantes de la Presidencia, desde las 4:47 p. m. del martes 10 de noviembre. Con ello, la reaparición de la información en el portal oficial ocurre después de varias semanas de dudas sobre la aceptación de su nombre por parte de las autoridades locales.

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El portal oficial de la Presidencia publicó la postulación de Miguel Uribe Londoño para la embajada de Colombia ante el Reino Unido. (Presidencia)

A finales de octubre, el reino otorgó el aval diplomático requerido para que Uribe Londoño pudiera encabezar la representación de Colombia en Londres. Como es bien sabido, sin este requisito un embajador no está autorizado para asumir de manera formal asumir formalmente ante el Estado receptor, ni por ende presentar credenciales.

Pero surtido este trámite, queda pendiente la formalización del nombramiento en Colombia y la posterior entrega de las cartas de estilo ante las autoridades británicas; en un acto que por lo general se efectúa ante el rey Carlos III, tal y como sucedió en su momento con la hoy exembajadora del país ante el Reino Unido Laura Sarabia.

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La postulación avanzó después de dos meses de espera

El presidente Abelardo de la Espriella anunció el 13 de agosto la designación de Miguel Uribe Londoño, que es de formación economista y abogado y que fue candidato presidencial en la primera vuelta del 31 de mayo, como embajador de Colombia ante Reino Unido. El veterano político apoyó al jefe de Estado en la segunda vuelta.

La relación entre el presidente Abelardo de la Espriella y Miguel Uribe Londoño es cercana, pese a algunas diferencias que existieron en la campaña presidencial. (Juan Diego Cano/Presidencia)

Aunque la solicitud de beneplácito fue remitida por la Cancillería a las autoridades británicas el 20 de agosto, solo se registró el cumplimiento de este requisito en los últimos días, lo que en su momento causó interrogantes sobre la viabilidad del nombramiento. Pero cumplido el requisito, todo estaría dispuesto para su posesión.

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Y es que el silencio de Londres alimentó versiones sobre un posible rechazo. El 9 de octubre, Caracol Radio publicó que fuentes de la diplomacia británica interpretaban la falta de respuesta como una negativa tácita, bajo la premisa de que un Estado no tiene obligación de explicar la decisión de no avalar a un representante diplomático.

No obstante, la información fue desvirtuada días después. De acuerdo con El Colombiano, las autoridades británicas concedieron el beneplácito el 27 de octubre, tras más de dos meses desde la postulación. Con ello, la Embajada del Reino Unido en Colombia comunicó el aval de forma verbal y extraoficial, lo que despejó el camino.

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Miguel Uribe Londoño asumirá el cargo diplomático en el Reino Unido a sus 74 años. (Miguel Uribe Londoño/Facebook)

Hoja de vida de Miguel Uribe Londoño registra experiencia en la presidencia y el sector cacaotero

El perfil publicado por la presidencia de la República incluye parte de la trayectoria profesional del designado embajador. En el apartado de experiencia aparece como presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Cacaoteros, en una cargo que ocupó entre el 1 de abril de 1989 y el 31 de diciembre de 1997.

También registra su paso por el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), a ser secretario económico entre el 28 de agosto de 1979 y el 8 de agosto de 1982. En ese cargo, como él lo ha dicho, conoció a la que fue su esposa y madre de Miguel Uribe Turbay: la periodista Diana Turbay, hija del mandatario Julio César Turbay.

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Miguel Uribe Londoño hizo parte del Centro Democrático, partido del que se fue por diferencias por el expresidente Álvaro Uribe. (AP)

La documentación adjuntada por el designado embajador volvió a estar disponible en la plataforma de aspirantes después de que el proceso diplomático recibiera el aval del país de destino. El nombramiento se produjo en medio de la discusión sobre la asignación de embajadas a figuras políticas y miembros de la carrera diplomática.

Entre los objetivos que tendrá en este cargo Miguel Uribe Londoño, se destaca el restablecimiento del diálogo de alto nivel entre Colombia y Reino Unido y la posibilidad de impulsar gestiones sobre el requisito de visado para los ciudadanos colombianos que viajen a territorio británico; luego de que el documento volviera a requerirse en 2024.

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