Colombia

Medellín sería la segunda ciudad más costosa para comprar apartamento entre epicentros inmobiliarios como Nueva York, Londres, París y Tokio

Bogotá tampoco se queda atrás. Según el análisis, la capital del país es la octava urbe más cara. En ambas ciudades, comprar una propiedad puede tomar por encima de 16 años de sueldo anual neto

El barrio El Poblado se ha transformado en el epicentro de la burbúja inmobiliaria de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
El barrio El Poblado se ha transformado en el epicentro de la burbúja inmobiliaria de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín
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El costo de habitar en algunos barrios de Medellín se ha vuelto tan caro, que la capital antioqueña ya figura en listados de ciudades caras para vivir, a los niveles de urbes globales como Nueva York, Tokio, Paris o Londres, que suelen los metros cuadrados más costosos del planeta.

Un estudio de la plataforma Keia, enfocada en crear experiencias digitales para potenciar a los vendedores inmobiliarios, especialmente en etapa de preventa, publicó datos sopresivos sobre la tendencia de precios en la adquisición de propiedades en varias ciudades del mundo.

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Diego Barocio, CEO de la empresa, publicó en su cuenta de LinkedIn un listado en el que figuraron Medellín y Bogotá, las dos ciudades que tienen precios más competitivos en el mercado inmobiliario colombiano.

“Todos dicen que comprar depa en Nueva York es imposible. Pero un neoyorquino necesita menos años de sueldo que alguien en Bogotá, Lima o Guadalajara.El precio por m² no te dice qué tan difícil es comprar.Lo que importa es cuántos años de sueldo te cuesta”, dijo.

Comprar una vivienda de 90 metros cuadrados en Medellín requiere 19,4 años de ingresos familiares netos, de acuerdo con un análisis de KEIA - crédito Diego Barocio/LinkedIn
Comprar una vivienda de 90 metros cuadrados en Medellín requiere 19,4 años de ingresos familiares netos, de acuerdo con un análisis de KEIA - crédito Diego Barocio/LinkedIn

En el análisis de las cifras de asequibilidad se ubicó a Medellín como la segunda ciudad de su muestra internacional donde más años de ingresos familiares se necesitan para adquirir un inmueble de ese tamaño. Solo Río de Janeiro, con 22,1 años, registró una relación más alta entre el precio de la vivienda y los salarios.

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El indicador supera los registrados en París, con 17 años; Londres, con 16,7; Tokio, con 16; y Bogotá, con 16,2 años. La comparación no implica que los inmuebles de Medellín tengan precios absolutos más altos que los de esas ciudades, sino que el valor de las propiedades representa una carga mayor frente a los ingresos locales.

“Y ahí el mapa se voltea: En Río de Janeiro, un depa de 90 m² cuesta 22 años de ingreso familiar.En Medellín, más de 19. En Guadalajara y Monterrey, más de 16. En Nueva York, 10.9. En Miami, 6″, dijo.

Sobre los costos, aseguró que se trata de promedios entre barrios con metrajes más costosos y cifras aproximadas —obtenidas de fuentes como Numbeo y el Property Prices Index 2026-Mid-Year—.

Las 11 ciudades latinoamericanas de la lista están por encima de Nueva York. Sí, ya sé .No es lo mismo Polanco que Iztapalapa. Ni Las Condes que Puente Alto. Ni Leblon que la Zona Norte de Río. Ni Manhattan que el Bronx. Es el promedio de cada ciudad, mezclando zonas caras y accesibles .Pero el promedio dice mucho de qué tan lejos está una familia normal de comprar”, aseguró.

En otra gráfica publicada en días anteriores, el empresario comparó el porcentaje del ingreso familiar que representa la mensualidad de un apartamento promedio en distintos países, así como la cantidad de años de salario que se necesitarían para cubrir su valor total.

Colombia y los precios de vivienda según el salario familiar también están entre los más costosos de la región - crédtio Diego Barocio/LinkedIn
Colombia y los precios de vivienda según el salario familiar también están entre los más costosos de la región - crédtio Diego Barocio/LinkedIn

Argentina registró la mayor proporción, con una mensualidad equivalente al 755% del ingreso familiar y un costo de 12 años de sueldo. En Colombia, la cuota representó el 203% de los ingresos familiares, mientras que el precio del inmueble equivalió a 14,9 años de salario.

Le siguieron Brasil, con el 184 % y 14,7 años de sueldo; Perú, con el 167 % y 14,7 años; México, con el 166 % y 13 años; Ecuador, con el 133 % y 11,3 años; Panamá, con el 129 % y 14,7 años; y Chile, con el 125 % y 15,6 años.

El metro cuadrado en arriendo pasó de $15.851 a $53.812 desde 2014 en Medellín

Especialmente en barrios como El Poblado, una de las zonas de mayor valor inmobiliario de Medellín, este valor aumentó a un ritmo superior al de los ingresos de los hogares.

Entre 2022 y julio de 2026, el arriendo por metro cuadrado subió 57,5% en términos reales, mientras que la compra de un apartamento de 90 metros cuadrados requiere el equivalente a 19,4 años de salario familiar neto.

El robo al ciudadano francés se presentó en su lugar de hospedaje, ubicado en el sector de El Poblado - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web
La comuna de El Poblado tiene las propiedades más costosas del área Metropolitana de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín / sitio web

Los registros del Observatorio Inmobiliario Catastral de Medellín muestran que el valor mensual del metro cuadrado en arriendo en El Poblado pasó de $15.851 en 2014 a $53.812 en julio de 2026. Para un apartamento de 90 metros cuadrados, esa variación equivale a un canon cercano a $4,84 millones mensuales, frente a unos $1,43 millones doce años atrás.

En términos nominales, el alza fue de 239%. Una vez descontada la inflación, el incremento real acumulado llegó a 76,2%. La mayor aceleración ocurrió en los últimos cuatro años: entre 2014 y 2022, el valor real del metro cuadrado aumentó 11,9%, mientras que entre 2022 y julio de 2026 el salto fue de 57,5%.

La base analizada reúne 15.677 observaciones de inmuebles entre enero de 2014 y julio de 2026, de las cuales 8.066 corresponden a propiedades en arriendo y 7.611 a inmuebles en venta.

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