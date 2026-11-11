Hombre asesinó a su sobrina, cambió de nombre, huyó del país y viajó a Países Bajos: la mamá de Erika Guzmán pidió al Gobierno avanzar en la extradición de su hermanastro, condenado por el feminicidio

La joven de 17 años acababa de graduarse como bachiller días antes del crimen (Interpol-Colectiva Buscarlas hasta encontrarlas/Facebook)

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Dos años después de que la justicia condenara a Massimo Alessandro Sierra Ortiz, antes identificado como Juan Sebastián Sierra Ortiz, por el feminicidio y abuso sexual de Erika Valeria Guzmán Sierra, su madre pidió que se concrete la captura del sentenciado y que avancen las gestiones para su localización y extradición desde el exterior.

Jenny Carolina Sierra, madre de Erika, contó en diálogo con Blu Radio que no ha recibido información precisa sobre el estado de la orden de captura internacional contra Sierra Ortiz, quien, según registros de Migración Colombia, salió del país en mayo de 2023 con destino a Países Bajos.

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El caso se remonta al 26 de noviembre de 2019, cuando Erika Valeria Guzmán Sierra, de 17 años, fue hallada sin vida en un apartamento del barrio La Coruña, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá.

La sentencia condenatoria estableció la responsabilidad de Sierra Ortiz, hermanastro de la víctima, por los hechos cometidos dentro de la vivienda en la que ambos residían.

La madre afirmó que, pese a que esperaba el fallo judicial como un paso decisivo, la ausencia de una captura mantiene abierta la incertidumbre para la familia.

“Una condena que tanto esperamos, que al final solo servirá para quedar escrita en un papel”, dijo la progenitora.

La madre pidió a las autoridades dar con el agresor que se encuentra en Europa (Camila Díaz/Colprensa)

El condenado salió de Colombia y piden que los búsquen no solo en Países Bajos

La principal preocupación de Jenny Carolina Sierra está relacionada con la salida del condenado del país mientras el proceso judicial seguía en curso.

La madre pidió que las autoridades no limiten la búsqueda a Países Bajos. “Que no se vayan a centrar en un solo país a buscarlo, porque es lógico que él ha estado moviéndose por todo ese continente”, dijo Sierra, que cuestionó que el hombre hubiera podido salir de Colombia en medio del proceso.

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Sierra Ortiz se entregó en principio ante las autoridades, aunque no quedó detenido. Esa circunstancia permitió que permaneciera en libertad durante parte del trámite judicial y que después saliera del país.

Por ahora, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá solicitó desde mayo al Ministerio de Justicia que impulse las gestiones para localizar a Massimo Alessandro Sierra Ortiz y pedir su extradición.

Sin embargo, no hay una actualización pública reciente sobre el avance de ese procedimiento.

La familia pidió activar una circular roja de Interpol

Jenny pidió la ayuda al Gobierno nacional y espera que Massimo Alessandro Sierra Ortiz (antes conocido como Juan Sebastián Sierra Ortiz) sea extraditado a Colombia (Imagen de referencia/Migración Colombia)

Después de que se emitió la sentencia, el expediente fue remitido al juzgado de ejecución de penas, instancia que debe vigilar el cumplimiento de la condena.

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En esa etapa, la familia solicitó un impulso procesal para que se emitiera una circular roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).

La mamá de Sierra explicó que la transición entre las diferentes fases del proceso judicial y detalló: “Yo a esto llegué sin saber nada. Uno como víctima no tiene ni idea de estos procesos, y en el caso mío, yo no conozco de leyes, yo no soy abogada”.

La madre aseguró que conoce la existencia de una orden de captura en Colombia contra Sierra Ortiz.

Su inquietud se centra en determinar si el requerimiento internacional ya fue aprobado y difundido entre los países miembros de Interpol.

Erika tenía 17 años cuando fue asesinada en Bogotá

El crimen de la joven se perpetró el 26 de noviembre de 2019. Erika Valeria Guzmán Sierra tenía 17 años y había recibido su diploma de bachillerato ocho días antes.

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Ese día, los demás miembros del grupo familiar salieron del apartamento 406 de un conjunto residencial en La Coruña.

crédito archivo Luisa González/Colprensa

Según la sentencia, la adolescente permaneció en la vivienda junto a Juan Sebastián Sierra Ortiz, quien tenía 18 años en ese momento y luego cambió legalmente su nombre por Massimo Alessandro Sierra Ortiz.

Durante el mediodía, la madre perdió comunicación con Erika. Las llamadas y mensajes dejaron de llegar, por lo que pidió al entonces exnovio de la joven, Kevin Andrés Talero Cardozo, y al abuelo de la víctima, Alfonso Sierra Sánchez, que acudieran al inmueble.

Ambos encontraron el cuerpo de la menor en horas de la noche, y la inspección técnica y la necropsia determinaron que Erika murió por asfixia mecánica por estrangulación.

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El material probatorio también registró hallazgos relacionados con violencia sexual.

La decisión judicial estableció que entre la víctima y el condenado existía una unidad doméstica, dado que convivían en el mismo lugar.

El fallo consideró que hubo actos de “instrumentalización, opresión y dominio” sobre el cuerpo de la adolescente y que el encuentro sexual ocurrió mediante violencia.

“¿Cuándo?”, la pregunta que mantiene la madre de Erika

Para Jenny el paso del tiempo sin una captura efectiva ha profundizado el desgaste emocional posterior al juicio.

“No sé si finalmente ya está la circular roja, si efectivamente sí lo están buscando”, aseveró la madre, y añadió que la falta de respuestas la ha llevado a preguntarse qué otras acciones puede emprender como víctima dentro del proceso.

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La progenitora pidió celeridad en la eventual activación de la alerta internacional y en los trámites de extradición.

Además, ella considera necesario revisar los mecanismos que permitieron la salida del país de una persona procesada por un delito de esta gravedad.

La ejecución de la condena depende de la ubicación y captura del sentenciado. Si se confirma que Sierra Ortiz permanece en Países Bajos u otro país, las autoridades colombianas deberán tramitar la solicitud correspondiente conforme a los acuerdos de cooperación judicial aplicables.

Mientras tanto, el proceso seguirá en el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Bogotá, que deberá continuar las actuaciones solicitadas ante el Ministerio de Justicia y las demás entidades involucradas en la búsqueda de Massimo Alessandro Sierra Ortiz.

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