Colombia

Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi, planteó una agenda conjunta con el Gobierno nacional: “Un propósito común”

La nueva jefe de la asociación empresarial más importante de Colombia aclaró los puntos fundamentales de su gestión: generación de empleo, inversiones y crecimiento económico para el país

Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, lamentó que Colombia haya empezado a importar gas cuando se tenía autosuficiencia - crédito @NaturgasCol/X
Luz Stella Murgas, la nueva presidenta de la Andi, destacó el aporte del empresariado colombiano a la inversión, el empleo y la creación de oportunidades - crédito @NaturgasCol/X
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La nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Luz Stella Murgas, respondió al mensaje de felicitación del presidente Abelardo de la Espriella tras su nombramiento.

En su pronunciamiento, explicó que su gestión requerirá de una sostenida coordinación entre el sector público y el privado para fortalecer la inversión, el empleo y el crecimiento económico.

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Murgas agradeció las palabras del jefe de Estado y destacó el rol de los empresarios en la generación de oportunidades: “Presidente, gracias por sus palabras. La Andi representa a un empresariado comprometido con Colombia, que invierte, genera empleo y crea oportunidades para millones de personas”.

Luz Stella Murgas agradeció el mensaje de felicitación del presidente Abelardo de la Espriella tras asumir la presidencia de la ANDI - crédito @luzstellamurgas/X
Luz Stella Murgas agradeció el mensaje de felicitación del presidente Abelardo de la Espriella tras asumir la presidencia de la ANDI - crédito @luzstellamurgas/X

La dirigente empresarial expresó que la cooperación entre el Gobierno y las compañías puede aportar a la recuperación de la confianza y al dinamismo económico.

Estoy convencida de que el país avanza cuando sector público y sector privado suman capacidades para fortalecer la confianza, dinamizar la inversión y acelerar el crecimiento”, señaló la presidenta de la Andi

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También indicó que ese trabajo debe tener como objetivo generar bienestar, ampliar las oportunidades y mejorar las condiciones de vida de la población. “Seguimos construyendo país”, concluyó Murgas.

En un mensaje anterior, dijo que asumió el nuevo cargo con “responsabilidad, con profundo respeto por la historia de la Andi y por el camino construido bajo el liderazgo de @BruceMacMaster. Sobre esos cimientos, corresponde seguir fortaleciendo una voz empresarial capaz de aportar, dialogar, generar confianza y contribuir a las grandes decisiones que necesita Colombia”.

“Gracias a quienes han sido parte de este camino. Recibo este reto con humildad, convicción y la certeza de que los grandes logros se construyen colectivamente”, dijo.

Luz Stella Murgas aseguró que uno de sus propósitos será fortalecer una voz empresarial capaz de dialogar con diferentes sectores y aportar a las decisiones nacionales (@luzstellamurgas/X)
Luz Stella Murgas aseguró que uno de sus propósitos será fortalecer una voz empresarial capaz de dialogar con diferentes sectores y aportar a las decisiones nacionales (@luzstellamurgas/X)

Abelardo de la Espriella pidió un sector empresarial fuerte

El mensaje de Murgas fue una respuesta a la felicitación pública del presidente Abelardo de la Espriella, quien le deseó éxitos en su nueva responsabilidad al frente del gremio.

El mandatario, alineado con Murgas, pidió de la Andi que estimule un sector empresarial que impulse la inversión, cree puestos de trabajo y contribuya al crecimiento de la economía nacional. “Confío en que, trabajando juntos, el sector público y el privado podremos construir un país de mayores oportunidades y prosperidad para todos los colombianos”, escribió el presidente.

El presidente Abelardo de la Espriella le deseó éxitos a la dirigente en su nueva responsabilidad al frente del gremio empresarial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
El presidente Abelardo de la Espriella le deseó éxitos a la dirigente en su nueva responsabilidad al frente del gremio empresarial - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Luz Stella Murgas pidió que el alza del salario mínimo proteja el empleo y tenga bases técnicas

La nueva presidenta de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia también fijó su posición inicial frente a dos debates que concentrarán la atención del sector productivo: el aumento del salario mínimo y la Ley de Rescate que avanza en el Congreso.

Murgas señaló, en diálogo con el medio económico Valora Analitik, que la definición del incremento salarial debe responder a dos objetivos: elevar los ingresos de los trabajadores y preservar las fuentes de empleo. Según sostuvo en declaraciones a Blu Radio, la discusión debe atender los indicadores de inflación y productividad.

La discusión sobre el salario mínimo tiene que girar sobre esos dos principios, pero, por supuesto, siguiendo los lineamientos y los criterios que se han determinado en cuanto a los indicadores de IPC y también de productividad”, afirmó la dirigente gremial.

La elección de Luz Stella Murgas se produjo luego de un proceso de evaluación y selección adelantado por la junta directiva del gremio (@luzstellamurgas/X)
La elección de Luz Stella Murgas se produjo luego de un proceso de evaluación y selección adelantado por la junta directiva del gremio (@luzstellamurgas/X)

La presidenta de la Andi evitó anticipar una cifra para el aumento. Explicó que el gremio mantiene conversaciones internas antes de adoptar una postura y recordó que la decisión exige una concertación con otros sectores.

También planteó que el debate no debería agotarse en el porcentaje final de ajuste. A su juicio, la discusión debe incorporar las consecuencias de esa decisión sobre la contratación de trabajadores y la capacidad competitiva de las empresas.

El debate no puede solamente limitarse a cuánto sube el salario, sino también cómo logramos que los ingresos crezcan sin comprometer las oportunidades de empleo de los colombianos”, expresó.

La dirigente afirmó que mejores remuneraciones y competitividad empresarial deben formar parte de una misma discusión. “Todos queremos mejores salarios, pero también queremos mayor competitividad”, agregó.

La nueva presidenta del gremio también se refirió al proyecto conocido como Ley de Rescate, que tramita en el Congreso de la República y ha sido presentado como una reforma de reajuste fiscal.

Murgas consideró que la convesación sobre los salarios y la iniciativa tributaria deben abordarse con criterios técnicos y prudencia. “Colombia necesita una reflexión que sea técnica, prudente y responsable sobre las decisiones salariales”.

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