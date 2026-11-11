Le robaron al capitán del Inter de Bogotá tras la semifinal de la Copa Colombia: esto se sabe

El hecho delictivo ocurrió después del partido de ida de la semifinal de la Copa Colombia (@larryvasquez05/IG)

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El capitán de Inter de Bogotá, Larry Vásquez, denunció que fue víctima de un hurto luego de salir de un restaurante en Bogotá.

El futbolista contó en sus redes sociales que delincuentes rompieron una de las ventanas de su vehículo y se llevaron una maleta con sus pertenencias. El caso ocurrió después del partido de ida de las semifinales de la Copa Colombia frente a América de Cali. Vásquez alertó a sus seguidores por el posible uso de sus datos personales tras el robo.

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El jugador explicó que el ataque contra su vehículo ocurrió mientras estaba fuera del establecimiento. Según su relato, los responsables aprovecharon ese momento para acceder al carro y llevarse los objetos que había dejado en su interior.

“Amigos me acaban de robar mis pertenencias de mi carro, me rompieron el vidrio y se llevaron mi maleta con todo, afuera de un restaurante. Les pido tengan cautela si usan mi nombre para hacer cualquier trampa”, escribió Larry Vásquez.

Larry Vásquez denunció el robo de sus pertenencias tras sufrir la rotura de los vidrios de su automóvil (@larryvasquez05/IG)

La advertencia apuntó a prevenir eventuales engaños que puedan cometerse con su identidad o con la información contenida en los elementos sustraídos. El futbolista pidió cautela a quienes reciban mensajes, llamados o solicitudes atribuidas a él.

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El hecho se conoció tras el encuentro que disputó el conjunto bogotano ante el equipo vallecaucano. América de Cali ganó 2 a 1 y tomó ventaja en la serie que definirá a uno de los finalistas del certamen.

Detalles del robo

En la mañana del miércoles 11 de noviembre, Larry Vásquez publicó en su cuenta de Instagram varias historias detallando sobre el robo: “Mi gente, ayer 10 de noviembre, tipo 9:30 de la noche, salgo del partido, voy a cenar con unos amigos. Llegamos al restaurante ahí muy cerca del estadio, era un Corral, parqueamos, entramos, comimos, la verdad estábamos terminando de comer cuando uno de mis amigos, dice: ‘Bueno, voy a revisar el carro’. Cuando está revisando el carro, se da cuenta de que una persona sale corriendo y se sube a otro carro. Bueno, mi amigo revisa el carro y se da cuenta que rompieron el vidrio de atrás. Yo había guardado mi maleta, mis pertenencias ahí en el, en el baúl, pero bueno, se metieron por la parte de adentro y me robaron la maleta”.

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El capitán de Inter de Bogotá fue víctima del hurto al salir de un restaurante (Colprensa)

El futbolista agregó que: “La maleta tenía mi computadora, mi iPad, mi consola portátil de videojuegos, documentos, cédula, tarjetas, cosas importantes. Y bueno, hoy vengo en la mañana un poco frustrado por la forma, por cómo se llevan las cosas y bueno, hago esto un poco para contarles qué fue lo que pasó. Obviamente, todos bien, todo ok, no hubo nada que lamentar aparte de las cosas materiales, pero sí es un llamado primero a estar alerta, sobre todo ahorita que viene Navidad, que viene todo este tema de fin de año. Así que a cuidar sus cosas, a cuidar sus carros”.

El deportista opinó sobre la seguridad en la ciudad: “Bueno, lo pone a uno a reflexionar sobre la vida, sobre todo lo que sucede a través de cómo uno consigue las cosas, el esfuerzo que uno hace por trabajar y tener sus cositas, ¿no? Pero bueno, ya lo diría el gran filósofo colombiano Diomedes Díaz: ´Señor, dame salud, que lo demás lo resuelvo yo’“.

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Larry Vásquez finalizó diciendo: “pa’lante, vamos a hacerle, a seguir trabajando. Todo eso se recupera. Gracias a Dios tenemos salud y vida para seguir adelante. Ahí les quería contar un poquito cómo sucedieron las cosas. Un abrazo a todos y gracias a toda la gente que ahí ha estado apoyando, que ha estado posteando la información y bueno, ojalá alguien se apiade de mí y, me ayude a encontrar mis pertenencias, que son importantes, la verdad, sobre todo por la información que, que hay allí de mis trabajos, de mi universidad”.