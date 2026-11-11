Supersalud impuso segunda medida cautelar a Colsubsidio por fallas en la entrega de medicamentos a los usuarios de EPS Sanitas

La Supersalud impuso una segunda medida cautelar, esta vez a Colsubsidio, por las deficiencias en la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPSSanitas - (Colsubsidio/Supersalud)

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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una segunda medida cautelar relacionada con la entrega de medicamentos a los afiliados de la EPS Sanitas. Esta vez, la orden recayó sobre el gestor farmacéutico Colsubsidio, al que la entidad atribuyó deficiencias en la dispensación de tratamientos y en la atención a los usuarios.

La decisión fue anunciada el 11 de noviembre de 2026, diez días después de que Colsubsidio asumiera la operación para los medicamentos del Plan de Beneficios en Salud de Sanitas, el 1 de noviembre.

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La medida exige que Colsubsidio normalice las entregas pendientes de medicamentos, dispositivos médicos y otras tecnologías en salud, resuelva las solicitudes represadas y responda a los nuevos requerimientos de los usuarios. La orden alcanza a los pacientes que continúan a la espera de fórmulas completas o de productos ya prescritos y se suma a la medida cautelar que Supersalud impuso a EPS Sanitas el mismo 11 de noviembre por las demoras, las entregas incompletas y las dificultades de acceso registradas en varios puntos de dispensación.

La medida cautelar de la Supersalud contra Colsubsidio - (@Supersalud/X)

En el comunicado sobre Colsubsidio, la Superintendencia de Salud señaló que el gestor deberá implementar “un plan de normalización de la entrega de medicamentos, dispositivos médicos y demás tecnologías en salud pendientes”.

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También tendrá que atender los reclamos acumulados y garantizar respuestas oportunas a quienes presenten nuevas solicitudes. La entidad de control mantendrá el seguimiento sobre las acciones adoptadas, bajo sus funciones de inspección, vigilancia y control.

Las fallas tras el cambio de operador farmacéutico

La contingencia se produjo luego de que Cruz Verde finalizara su servicio de dispensación para Sanitas el 31 de octubre de 2026. Desde el 1 de noviembre, cuando Colsubsidio asumió la operación, usuarios de la EPS reportaron filas prolongadas, demoras y dificultades para reclamar medicamentos en distintos puntos de Bogotá.

El sábado 7 de noviembre, Supersalud realizó inspecciones en dispensarios de la capital para revisar las condiciones de atención, la capacidad operativa, la gestión de órdenes pendientes y la entrega oportuna de tratamientos.

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Las verificaciones de otras autoridades también dejaron al descubierto problemas en la atención. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá inspeccionó dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio y reportó esperas de hasta seis horas en uno de ellos: cuatro horas en las escaleras antes de ingresar y otras dos dentro de la sala de atención.

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas inmediatas para garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos de los afiliados a EPS Sanitas. - (Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Supersalud)

La entidad advirtió que no todas las ventanillas disponibles estaban en funcionamiento, una situación que reducía la capacidad de respuesta y prolongaba las filas.

La segunda medida cautelar ordena que la atención prioritaria alcance a usuarios con tratamientos continuos, enfermedades crónicas, patologías de alto costo y riesgo clínico elevado. También incluye a menores de edad, adultos mayores y demás personas con protección constitucional reforzada. La instrucción busca impedir que una demora administrativa o logística interrumpa terapias que no pueden postergarse sin consecuencias para la salud de los pacientes.

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Reportes periódicos y seguimiento de Supersalud

Colsubsidio deberá informar periódicamente a Supersalud sobre los avances en la solución de los casos pendientes. Según el comunicado, tendrá que entregar soportes que permitan verificar “los medicamentos entregados, las solicitudes atendidas y las acciones a tomar frente a aquellos casos que aún no hayan sido resueltos”. De esa forma, la autoridad podrá revisar no solo los resultados generales de la operación, sino la respuesta a cada caso que continúe sin solución.

SSS

Antes de la nueva medida, Sanitas había informado medidas de contingencia para enfrentar la congestión: extendió hasta el 30 de noviembre de 2026 la vigencia de las fórmulas que vencían durante ese mes, habilitó domicilios gratuitos hasta el 14 de noviembre y anunció refuerzos de personal, cajas rápidas y ampliación de horarios en puntos de Bogotá.

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La EPS también reportó que entre el 1 y el 10 de noviembre entregó 226.078 medicamentos, dispensó 119.116 fórmulas médicas y realizó 4.317 entregas a domicilio.

La actuación contra Colsubsidio amplía el alcance de la vigilancia sobre la contingencia farmacéutica de Sanitas: mientras la EPS debe responder por la continuidad de la atención de sus afiliados, el gestor deberá demostrar que cuenta con la capacidad para entregar los tratamientos pendientes y atender los nuevos requerimientos sin que las dificultades operativas se conviertan en una barrera de acceso.