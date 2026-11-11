Colombia

La presentadora Milena López reveló el estado de salud de Adriana Betancur tras el procedimiento médico al que fue sometida: “Seguimos a la espera”

La exconductora de Muy Buenos Días salió del quirófano después del retiro de un catéter peritoneal, aunque su condición todavía requiere vigilancia clínica

Adriana Betancur continúa hospitalizada: el nuevo reporte de Milena López sobre su salud (Adriana Betancur/ Intagram - cortesía Canal RCN)
Adriana Betancur continúa hospitalizada: el nuevo reporte de Milena López sobre su salud (Adriana Betancur/ Intagram - cortesía Canal RCN)
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La salud de la presentadora Adriana Betancur mantiene en alerta a sus familiares, amigos y seguidores, luego de las complicaciones que motivaron su hospitalización. La conductora permanece bajo atención médica y su evolución depende, entre otros factores, de la respuesta de su organismo a la hemodiálisis, tratamiento al que se refirió una de sus personas más cercanas.

Hasta el momento, no trascendieron mayores precisiones sobre el diagnóstico de Betancur, el centro médico en el que se encuentra internada ni una fecha estimada para su salida. Tampoco se conoció un comunicado oficial que detalle las causas de las complicaciones que afectaron a la figura de la televisión colombiana.

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La hemodiálisis es un procedimiento que permite filtrar la sangre de manera artificial cuando los riñones no pueden cumplir esa función de forma adecuada. Se trata de un tratamiento que exige controles médicos y una evaluación constante de la respuesta del paciente, por lo que el entorno de la presentadora permanece a la espera de los próximos reportes.

La presentadora convive con una enfermedad renal crónica desde 2011 y permanece en lista de espera para un segundo trasplante de riñón (adri_betancur03/IG)
Adriana Betancur permanece hospitalizada mientras su entorno aguarda su respuesta a la hemodiálisis (adri_betancur03/IG)

En medio de ese cuadro, Milena López, amiga y colega de Adriana Betancur, ha compartido actualizaciones sobre el proceso de salud de la conductora a través de sus redes sociales. La presentadora pidió prudencia ante la situación y solicitó acompañamiento para Betancur y sus familiares.

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La preocupación por la salud de Adriana se extendió entre sus seguidores después de que sus allegados confirmaran que atravesaba un momento delicado. La conductora tuvo un recorrido en espacios de entretenimiento y televisión matutina en Colombia, entre ellos el programa Muy Buenos Días.

Milena López reveló que retiraron un catéter peritoneal

En las últimas horas, Milena López informó que Adriana Betancur ingresó a una intervención para retirar un catéter peritoneal. Según explicó antes del procedimiento, se trataba de una cirugía breve que, en principio, no debía implicar riesgos mayores para la paciente.

“Nuestra querida amiga Adri acaba de ingresar a cirugía para retirar el catéter peritoneal (...) Seguimos a la espera de cómo responde su cuerpo a la hemodiálisis (...) Les pedimos que nos sigan acompañando con sus oraciones”, escribió López en una publicación dirigida a sus seguidores.

El nuevo mensaje de Milena López sobre la recuperación de Adriana Betancur (@smilelopez/ Instagram)
El nuevo mensaje de Milena López sobre la recuperación de Adriana Betancur (@smilelopez/ Instagram)

Horas después de informar el ingreso de la conductora al quirófano, López volvió a pronunciarse con una novedad sobre el resultado de la intervención. La presentadora confirmó que Adriana Betancur salió de cirugía con un parte médico favorable, aunque advirtió que su cuadro general todavía requiere atención.

“Adri ya salió de cirugía y gracias a Dios el parte médico es favorable. Aunque su estado de salud sigue siendo delicado, recibimos esta noticia con mucha esperanza y fe (...) Seguimos unidos en oración”, expresó López.

El mensaje fue recibido con alivio por quienes siguen el caso, ya que la intervención no presentó complicaciones. Aun así, la información difundida deja claro que la recuperación de Betancur continúa y que los próximos días serán relevantes para conocer su respuesta a los procedimientos médicos.

Milena López aprovechó sus publicaciones para pedir apoyo para la conductora y su familia. La presentadora sostuvo que el acompañamiento de sus seguidores tiene valor para el círculo cercano de Betancur durante esta etapa de incertidumbre.

“Les pedimos que nos sigan acompañando con sus oraciones. Cada pensamiento bonito y cada oración cuentan muchísimo en este momento”, manifestó.

La presentadora pidió oraciones mientras esperaban la respuesta de Adriana Betancur al tratamiento médico (@smilelopez/ Instagram)
La presentadora pidió oraciones mientras esperaban la respuesta de Adriana Betancur al tratamiento médico (@smilelopez/ Instagram)

Por ahora, las actualizaciones públicas sobre Adriana Betancur se concentran en los mensajes de Milena López. Sus familiares y amigos esperan nuevos reportes sobre su evolución clínica, en especial después de la cirugía para retirar el catéter peritoneal y mientras avanza el seguimiento de su respuesta a la hemodiálisis.

La última publicación de Adriana Betancur en sus redes sociales se registró el 14 de septiembre. Desde esa fecha, no realizó nuevas apariciones públicas, mientras que las novedades sobre su estado comenzaron a llegar por medio de personas cercanas.

Ese silencio en sus plataformas digitales generó inquietud entre los usuarios que siguen su trabajo. Con el paso de los días, la atención se concentró en las informaciones compartidas por Milena López, quien ha dado cuenta de algunos procedimientos médicos a los que fue sometida su amiga.

Aunque los chefs destacaron el grosor de la masa, el raviolón se abrió en la cocción, absorbió agua y perdió la textura que requería la preparación - crédito cortesía Canal RCN
Milena López pidió acompañamiento y mensajes de apoyo para la presentadora y sus seres queridos ( cortesía Canal RCN)

López, exparticipante de MasterChef Celebrity, evitó dar detalles sobre aspectos reservados de la internación. Sin embargo, explicó que la evolución de Betancur sigue bajo observación y que sus allegados esperan una respuesta favorable a los tratamientos indicados por los especialistas.

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