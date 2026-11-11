La Flip rechazó atentado con granada en las instalaciones de RCN en Cali: “Exigimos a la Fiscalía esclarecer los hechos”

La Flip pidió esclarecer si el atentado a RCN Radio está relacionado con las amenazas recientes a medios de comunicación en Bogotá (@FLIP_org/X)

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La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) rechazó el atentado con granada contra la sede de RCN Radio en Cali y exigió a las autoridades identificar a los responsables.

El hecho ocurrió durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre de 2026 y dejó daños en la fachada del edificio, sin personas lesionadas.

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“Exigimos a la Fiscalía esclarecer los hechos e identificar a los autores y determinadores, investigando su relación con la labor periodística”, señaló la organización en un pronunciamiento divulgado después de la explosión.

La Flip exigió a la Fiscalía esclarecer los hechos tras el atentado contra RCN Radio (FLIP_org/X)

El ataque se registró hacia las 03:35, en el barrio Industrial Los Mangos, ubicado en la comuna 8 de Cali. La detonación afectó ventanales y partes de la mampostería de la sede de RCN Radio, según la información entregada por las autoridades.

La Policía Nacional informó que investiga la posible participación de dos personas que habrían abandonado un paquete en el lugar antes de la explosión. De acuerdo con la hipótesis inicial, los sospechosos se movilizaban en una motocicleta.

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La Flip indicó que el edificio había sufrido al menos cuatro ataques con explosivos desde noviembre de 2025. Para la entidad, la repetición de estos hechos obliga a revisar los esquemas de seguridad dirigidos al medio de comunicación.

“No se puede esperar a que un nuevo atentado deje víctimas para actuar”, afirmó la fundación, que pidió medidas inmediatas para evitar nuevos episodios contra la emisora y su personal.

La Flip pidió medidas de protección para el medio

La organización solicitó a la Policía Metropolitana de Cali, la Alcaldía de Cali y el Gobierno nacional que acuerden con RCN Radio acciones de protección. También pidió a la Fiscalía establecer si el atentado guarda relación con el trabajo periodístico de la emisora.

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Los hechos ocurrieron pocos días después de las alertas sobre posibles ataques contra medios de comunicación en Bogotá. La Flip reclamó que las autoridades determinen si hay una conexión entre esos reportes y la explosión ocurrida en la capital del Valle del Cauca.

La Flip rechazó los atentados constantes contra RCN Radio desde 2025 (@FLIP_org/X)

“Atacar un medio pone en peligro a quienes informan y amenaza el derecho ciudadano a recibir información”, expresó la entidad. Además, sostuvo que un atentado contra una sede periodística puede generar intimidación sobre el conjunto de la prensa.

La organización registró 145 amenazas durante 2026

La Flip informó que ha documentado 145 amenazas contra periodistas en Colombia durante 2026. Entre agosto de 2022 y octubre de este año, registró 2.106 agresiones contra 866 comunicadores.

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“Nuestra solidaridad con el equipo de RCN en Cali”, manifestó la fundación, que pidió una respuesta estatal que permita a los trabajadores del medio continuar sus labores sin temor a nuevos ataques.

La Flip informó que ha documentado 145 amenazas contra periodistas en Colombia durante 2026 (@FLIP_org/X)

El presidente Abelardo de la Espriella se refirió al atentado contra la sede de RCN Radio en Cali a través de su cuenta oficial de X. El mandatario informó que ordenó a la fuerza pública y a los organismos de inteligencia desplegar sus capacidades para localizar y capturar a los responsables.

“¡Rechazo total al atentado contra RCN en Cali! He ordenado el despliegue de todas las capacidades de la fuerza pública y de los organismos de inteligencia para identificar, ubicar y capturar cuanto antes a los responsables de este acto criminal”, afirmó.

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De la Espriella sostuvo que la explosión provocó afectaciones materiales en las instalaciones de la emisora, aunque no dejó personas lesionadas. Además, expresó su respaldo a los periodistas, comunicadores y demás trabajadores de los medios de comunicación.

“La explosión causó daños materiales en las instalaciones, pero no dejó personas heridas. A los periodistas, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación les expreso toda mi solidaridad”, señaló.

El jefe de Estado afirmó que el Gobierno no permitirá actos violentos dirigidos a intimidar o silenciar a la prensa. En ese sentido, atribuyó este tipo de acciones a grupos que calificó como “narcoterroristas”.

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Abelardo de la Espriella informó que ordenó a la fuerza pública y a los organismos de inteligencia desplegar sus capacidades para localizar y capturar a los responsables del atentado a RCN Radio (@ABDELAESPRIELLA/X)

“¡La prensa se respeta! No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia”, expresó.

El mandatario agregó que en Colombia está garantizado el derecho a informar y aseguró que el Estado utilizará sus capacidades para que los responsables respondan ante la justicia.