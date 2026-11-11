Colombia

Juan Manuel Santos respondió a ataques del ministro del Interior, Alejandro Ordoñez, por implementación del acuerdo de paz: “Falacias”

El antiguo jefe de Estado afirmó que las versiones difundidas desde 2016 sobre impunidad, castrochavismo e ideología de género no se cumplieron tras la firma con la antigua guerrilla colombiana

Juan Manuel Santos calificó los señalamientos sobre la supuesta entrega del Estado a la guerrilla como falacias de campañas de desinformación. (REUTERS/Gwladys Fouche)
Juan Manuel Santos calificó los señalamientos sobre la supuesta entrega del Estado a la guerrilla como falacias de campañas de desinformación. (REUTERS/Gwladys Fouche)
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Apenas horas después de que el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionara al expresidente Juan Manuel Santos durante el Foro de la Verdad «La paz se construye sin impunidad», realizado este 11 de noviembre en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, la respuesta del exmandatario no se hizo esperar.

El jefe de la cartera afirmó que Santos había sido “complaciente” con las extintas Farc y lo señaló de convertirse en defensor de quienes calificó como victimarios. La intervención ocurrió después de que el exmandatario expresara reparos sobre la conducción de los operativos de seguridad por parte del presidente Abelardo de la Espriella. Ordóñez sostuvo que Santos se preocupaba por la forma de esas acciones, pero no por las consecuencias que, según él, tuvo la negociación con la antigua guerrilla.

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“Se preocupa por la forma en que se llevan los operativos, pero él no se preocupó por entregarles el país a las Farc. No se preocupó por entregarle la institucionalidad, no se preocupó porque el país se inundara en coca, no se preocupó por entregarles la sociedad y el Estado a los delincuentes y al delito y por hacerle apología al delito”, afirmó Ordóñez ante los asistentes al foro.

Tras los señalamientos, el expresidente apareció durante la presentación del informe de la Defensoría del Pueblo sobre el balance de la implementación del Acuerdo de Paz y respondió a Ordóñez en la apertura de su discurso.

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El ministro del Interior expuso las profundas preocupaciones y críticas sobre el Acuerdo de Paz firmado hace una década, calificándolo de un fracaso y señalando la inacción frente a la violencia (Canal Congreso/YouTube)

El expresidente sostuvo que las acusaciones contra el pacto, incluidas las que lo responsabilizan de haber entregado el país a las Farc, hicieron parte de campañas de desinformación que comenzaron en 2016.

“Dijeron que el acuerdo convertiría a Colombia en otra Venezuela, que yo era castrochavista, que les entregaríamos el país a las Farc, que lo que estábamos firmando era un pacto de impunidad y que el acuerdo tenía implícita la ideología de género que destruiría a las familias colombianas. La persona que puso a rodar esa última falacia es hoy el ministro del Interior. Nada de eso ocurrió”, dijo Santos.

El exjefe de Estado afirmó que los colombianos mantuvieron su capacidad de elegir a sus gobiernos después de la firma del acuerdo y recordó que Iván Duque llegó a la Presidencia por decisión electoral. También sostuvo que la desmovilización de las Farc buscaba sustituir las armas por la participación política, mientras sus antiguos integrantes debían responder ante las víctimas y la justicia transicional.

“No se le entregó el país a las Farc. El poder se le entregó a Iván Duque, como decidió el pueblo colombiano. Desde la firma del acuerdo, los colombianos han seguido eligiendo libremente y el país ha tenido gobiernos de orientaciones políticas muy distintas”, señaló el expresidente, quien agregó que el acuerdo amplió la democracia.

El expresidente defendió el modelo de justicia transicional pactado en 2016

- crédito Presidencia de Chile
El expresidente sostuvo que el Acuerdo de Paz amplió la democracia en Colombia y recordó la llegada de Iván Duque al poder por la vía electoral. (Presidencia de Chile)

Santos destacó que el Acuerdo de Paz fue negociado bajo el marco del Estatuto de Roma, con las víctimas como eje y con la creación de un tribunal para investigar y sancionar a los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Según su intervención, el pacto incorporó un enfoque de género, un capítulo étnico y medidas territoriales orientadas a atender causas del conflicto.

El exmandatario defendió además el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una de las instituciones que surgieron del acuerdo. Indicó que los integrantes del último secretariado de las Farc comparecieron ante esa jurisdicción, reconocieron responsabilidades y pidieron perdón a las víctimas.

“Entiendo que para algunos esas sanciones no sean suficientes, pero de eso se trata la justicia transicional y ese es el precio de la paz”, afirmó Santos. También pidió que la JEP no sea evaluada únicamente por el número de sentencias, sino por el alcance de los crímenes que esclarece y las responsabilidades que establece.

El expresidente señaló que, antes de terminar su administración, el Congreso aprobó seis actos legislativos y siete leyes para la puesta en marcha del acuerdo, mientras el Gobierno expidió 35 decretos ley. Mencionó la creación de la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, así como la aprobación del Plan Marco de Implementación.

Santos sostuvo que se priorizaron 170 municipios para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), se identificaron 344 municipios con Programas Nacionales Integrales de Sustitución y se puso en marcha el mecanismo de obras por impuestos. Según dijo, esa herramienta permitió aprobar proyectos por cerca de $4,1 billones con participación del sector privado.

El exmandatario atribuyó el deterioro de la seguridad en el país a la falta de una ejecución integral de los compromisos de paz. (Juan Páez / Colprensa)
El exmandatario atribuyó el deterioro de la seguridad en el país a la falta de una ejecución integral de los compromisos de paz. (Juan Páez / Colprensa)

“Después de la firma, más de 13.000 combatientes dejaron las armas en tiempo récord. Hay que celebrar que hoy más de 11.000 firmantes se mantienen comprometidos con el acuerdo”, manifestó. Añadió que los dos años posteriores a la firma registraron los mejores indicadores de seguridad de la historia y ejemplificó que las tomas guerrilleras pasaron de cerca de 50 al año a cero.

En su balance, el exmandatario también atribuyó resultados a la Unidad de Búsqueda y a la Comisión de la Verdad. Dijo que la primera encontró más de 6.000 cuerpos y ubicó con vida a más de 700 personas, mientras que la segunda escuchó a más de 30.000 personas y entregó recomendaciones para evitar la repetición de la violencia.

Santos atribuyó el deterioro de seguridad a una implementación incompleta

El expresidente reconoció avances de los gobiernos de Duque y de Gustavo Petro en componentes específicos del acuerdo. A Duque le atribuyó esfuerzos para impulsar los PDET y a Petro avances en la reforma rural, en particular en la compra de tierras. Sin embargo, consideró que la implementación no tuvo el alcance requerido.

Para Santos, los grupos armados que disputan territorios y rentas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión se fortalecieron después de la firma debido a la falta de una ejecución integral del pacto y de una política de seguridad efectiva. Señaló que esas estructuras superan los 27.000 integrantes y operan como empresas criminales con alcance transnacional.

Se ha querido atribuir cínicamente el deterioro de la seguridad a la firma del acuerdo. No pueden estar más equivocados. Ese deterioro es consecuencia de no haber implementado el acuerdo plenamente, como lo ha dicho en repetidas ocasiones el propio Consejo de Seguridad de la ONU, y de no haber tenido una política efectiva de seguridad”, sostuvo.

Santos afirmó que la respuesta a la violencia no debe limitarse a operaciones de fuerza. Planteó que el Estado debe recuperar el control de los territorios mediante inteligencia, inversión social y acciones que fortalezcan la confianza de las comunidades, junto con el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz.

“Eso no se hace solo con mano dura, bombardeando, sino con inteligencia, inversión social y fortaleciendo la confianza de las comunidades. En otras palabras, cumpliéndoles lo pactado en el acuerdo”, expresó el exmandatario.

También se refirió a un auto de la Corte Constitucional que, según indicó, ordena al Gobierno y al Congreso garantizar recursos para la paz y mantener una instancia capaz de coordinar la implementación. Al cerrar su discurso, pidió al nuevo Gobierno asumir el acuerdo como una hoja de ruta para el desarrollo, la seguridad y la superación de la polarización.

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