Juan Manuel Santos criticó a Abelardo de la Espriella por caminar entre cadáveres y Alejandro Ordóñez le respondió: “No se preocupó por entregarle el país a las Farc”

El expresidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, protagonizan un fuerte cruce mediático por cuenta del Acuerdo de Paz con las Farc (EFE - @A_OrdonezM/X)

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El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, cuestionó el miércoles 11 de noviembre al expresidente Juan Manuel Santos por sus recientes declaraciones, en las que, además de defender el Acuerdo de Paz firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), también criticó la política de seguridad del Gobierno de Abelardo de la Espriella.

El funcionario, en el Foro de la Verdad: la paz se construye sin impunidad, que se llevó a cabo en el Salón de la Constitución del Congreso de la República, acusó al exmandatario de haber entregado el país a la extinta guerrilla de las Farc y de actuar como “defensor de los victimarios”; un pronunciamiento que desató fuertes reacciones en las redes sociales.

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Ordóñez tomó la palabra luego de que Santos, eel 10 de noviembre, expresó sus reparos frente a la manera en la que el presidente De la Espriella comunica los operativos contra estructuras armadas y el crimen organizado. En especial, por las imágenes en las que se le ha visto caminando entre cadáveres y por haber firmado una bomba, lanzada a las disidencias.

“Estaba preocupado por la forma en que nuestro presidente Abelardo de la Espriella comunica los operativos contra los bandidos. Estaba muy preocupado”, dijo Ordóñez en torno sarcástico ante los asistentes al foro y en respuesta a las críticas del expresidente por el tono de los mensajes que se quieren transmitir desde el Ejecutivo en su lucha contra la criminalidad.

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Así le respondió Alejandro Ordóñez a Juan Manuel Santos: “Defendió a los victimarios”

En sus afirmaciones, Ordóñez respondió que las operaciones sí buscan enviar una advertencia a las organizaciones criminales y frente a los presentes el jefe de la cartera reiteró que los que se sometan a la institucionalidad tendrán garantías para sus derechos, mientras que los que mantengan acciones armadas enfrentarán la respuesta de las autoridades.

“Se preocupa por la forma cómo se comunican los operativos, pero él no se preocupó por entregarle el país a las Farc”, afirmó el también exprocurador y añadió que, a su juicio, Santos tampoco se preocupó “por entregarle la institucionalidad” por el aumento de los cultivos de coca ni por lo que describió como una cesión del Estado frente a “los delincuentes y al delito”.

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Ordóñez también recordó su etapa como jefe del Ministerio Público, entre 2009 y 2016 y dijo que entonces había advertido sobre el modelo de justicia acordado en las negociaciones de La Habana entre el Estado y las Farc. “Lo advertimos cuando fui procurador: que el Estado claudicó en el diseño de una justicia benévola a la medida de los victimarios”, expresó.

Y agregó que Santos pasó de una posición que calificó como “complaciente” hacia la guerrilla a una defensa pública de quienes cometieron delitos. “Hoy el expresidente ya no solo fue complaciente con la guerrilla, sino que ha dejado a un lado la investidura de exmandatario para fungir abiertamente como abogado y defensor de los victimarios”, aseguró.

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