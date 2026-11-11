Jorge Lemus, exdirector de la DNI, fue ‘pillado’ usando camioneta blindada de la UNP para cargar materiales de construcción: “Como vehículo de acarreo”

Jorge Lemus utilizó una camioneta blindada de la UNP para el traslado de materiales de construcción en el sur de Bogotá. (DNI/Revista Semana)

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El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus, fue grabado mientras utilizaba una camioneta blindada de la UNP para transportar paneles de construcción en el sur de Bogotá, pese a que el vehículo y el escolta le fueron restituidos mediante una tutela por riesgos contra su seguridad.

Las imágenes fueron registradas el sábado 7 de noviembre de 2026 en el sector de Santa Lucía, donde funcionan decenas de comercios de pisos, baldosas y techos. La revista Semana publicó el video dos días después y señaló que el vehículo había sido alquilado por la Unidad Nacional de Protección a una empresa contratista.

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Lemus, quien también dirigió la Unidad de Información y Análisis Financiero durante el gobierno de Gustavo Petro, recorrió durante varios minutos los establecimientos de la zona. Luego permaneció junto a la camioneta, estacionada de manera irregular, mientras trabajadores y el escolta cargaban los paneles en el interior.

El esquema de protección había sido suspendido por la UNP en septiembre de 2026, cuando la entidad concluyó que el exfuncionario ya no reunía las condiciones de riesgo requeridas. Lemus presentó entonces una tutela en la que alegó que seguía expuesto por la información sensible que manejó en organismos de inteligencia.

El exfuncionario recuperó su esquema de seguridad mediante una tutela que alegó amenazas derivadas de la política de Paz Total. (Captura de Pantalla X)

También argumentó que sus contactos con personas vinculadas con estructuras criminales, surgidos durante la política de Paz Total, incrementaban su vulnerabilidad. La decisión judicial favorable le permitió conservar el vehículo blindado y el acompañamiento de seguridad.

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La tutela favorable y el posterior retiro del esquema

El fallo de fondo de la tutela fue resuelto después de que se conocieran las imágenes. Según la información divulgada, el juez consideró el uso de la camioneta y del escolta como un elemento que contradecía el nivel de riesgo invocado por Lemus para exigir la continuidad de su protección.

La decisión mantuvo inicialmente el esquema mientras se cumplían o respondían los recursos previstos. Sin embargo, fuentes citadas por Semana aseguraron que el trámite ya fue resuelto y que la orden es retirar la protección asignada al exdirector de inteligencia.

Hasta la difusión del video, no se conocía una explicación pública de Lemus sobre el traslado de materiales de construcción. Tampoco había un pronunciamiento de la UNP sobre una eventual revisión administrativa del caso o sobre la posibilidad de recurrir la decisión judicial.

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La justicia ordenó retirar la protección asignada a Lemus tras constatar que el uso del automotor contradecía el riesgo invocado. (crédito Gobernación de Santander, UNP)

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Briceño cuestionó el uso del vehículo en una publicación en X. “Este es Jorge Lemus, exdirector del DNI de Petro usando una camioneta de la UNP como vehículo de acarreo”, escribió el congresista.

Briceño sostuvo además que “la UNP debe desaparecer” y que “los políticos deben entregar esas camionetas”. En su mensaje, planteó que el Estado debería destinar la protección a quienes realmente la requieren y concluyó: “No se pueden seguir pagando lujos con el sufrimiento de la gente”.

Los antecedentes de Lemus en la Dirección Nacional de Inteligencia

La gestión de Lemus en la Dirección Nacional de Inteligencia estuvo marcada por denuncias de seguimientos ilegales, irregularidades y la presunta contratación de un hacker para afectar elecciones presidenciales. Una auditoría forense examinó 147 terabytes de información, 40 computadores y cinco celulares.

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Esa revisión encontró indicios de una estructura paralela de contrainteligencia que habría operado fuera de los controles habituales y accedido a información reservada sobre dirigentes de oposición y una campaña presidencial. También puso bajo revisión posibles seguimientos a políticos, fiscales, periodistas y altos funcionarios.

Entre los hallazgos figuraron presuntas infiltraciones de agentes extranjeros, falta de trazabilidad en el uso de gastos reservados y la pérdida de capacidades operativas de la entidad. Parte de la información sensible, según la auditoría, habría quedado fuera de los canales institucionales.

El caso más reciente involucra a Carlos Andrés Oyola, ingeniero de sistemas que trabajó en la DNI y fue capturado en Neiva. Documentos reservados conocidos por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol lo vincularían con el acceso a bases de datos de entidades estatales y con la coordinación de una supuesta red para alterar los resultados de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio mediante ataques informáticos contra la Registraduría.

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