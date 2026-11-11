JEP imputa a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)

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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once antiguos integrantes de la Fuerza Pública por su participación en hechos ocurridos en los Montes de María entre 1999 y 2001. La decisión cobija a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, señalados como máximos responsables por 32 masacres y otras conductas criminales cometidas contra la población civil de esta región.

La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los hechos investigados hicieron parte de un patrón de violencia desarrollado en el marco de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales.

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De acuerdo con el comunicado de la JEP, la investigación documentó 284 asesinatos cometidos en 32 masacres, además de 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones dirigidas contra mujeres y niñas.

La decisión se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, dentro del cual la jurisdicción priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001.

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

JEP documentó un patrón de violencia contra comunidades campesinas

La Sala estableció que una de las dinámicas que orientó la violencia fue la estigmatización de la población campesina como supuesta colaboradora de las antiguas Farc-EP.

Según la investigación, esa estigmatización derivó en una violencia sistemática contra comunidades, sus formas de vida y sus vínculos con el territorio. La JEP concluyó que las masacres y otras conductas no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón más amplio en la región.

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Dentro del subcaso, la jurisdicción acreditó a 1.219 víctimas y reconoció dos territorios —Montes de María y Canal del Dique—, además de una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas indeterminadas.

La investigación también abordó de manera específica las violencias sexuales, reproductivas y basadas en género. La Sala determinó que estas conductas fueron utilizadas para castigar, humillar y someter a las víctimas, sus familias y sus comunidades.

Además, la JEP estableció la existencia de persecución por razón de género dentro del patrón investigado. Los 107 casos documentados forman parte de las conductas analizadas por la jurisdicción para determinar responsabilidades dentro del subcaso.

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Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega

Nueve exintegrantes de la Armada y dos de la Policía fueron imputados

La decisión anunciada el 10 de noviembre de 2026 comprende a once comparecientes, de los cuales nueve pertenecieron a la Armada Nacional y dos a la Policía Nacional.

La JEP los imputó en calidad de máximos responsables por su participación en las 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María.

El tribunal calificó los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del proceso.

La investigación se concentró en uno de los periodos más graves de violencia analizados dentro del Subcaso Montes de María y municipios cercanos, comprendido entre los años 1999 y 2001.

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Además de las muertes documentadas, la JEP examinó el impacto de las acciones sobre las comunidades campesinas y las consecuencias de la violencia sobre mujeres y niñas.

La decisión incorpora así una lectura conjunta de los asesinatos, las masacres, las violencias sexuales y basadas en género, así como la estigmatización de las comunidades señaladas como colaboradoras de la guerrilla.

Con esta imputación, la Sala de Reconocimiento atribuye responsabilidades a antiguos miembros de la Armada y la Policía dentro del Caso 08 y avanza en el esclarecimiento de las conductas investigadas en los Montes de María.

El comunicado señala que las 32 masacres, los 284 asesinatos y los 107 casos de violencias basadas en género y sexual hacen parte del conjunto de hechos que sustentan la decisión adoptada por la jurisdicción.

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