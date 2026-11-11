Colombia

JEP imputa a 11 exintegrantes de la Fuerza Pública por 32 masacres en Montes de María

La jurisdicción documentó 284 asesinatos y 107 casos de violencias basadas en género y sexual. Los hechos investigados ocurrieron entre 1999 y 2001

Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Bogotá. 28 de enero de 2021. Logo JEP. (Colprensa - Álvaro Tavera)
Guardar

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a once antiguos integrantes de la Fuerza Pública por su participación en hechos ocurridos en los Montes de María entre 1999 y 2001. La decisión cobija a nueve exintegrantes de la Armada Nacional y dos de la Policía Nacional, señalados como máximos responsables por 32 masacres y otras conductas criminales cometidas contra la población civil de esta región.

La Sala de Reconocimiento de Verdad determinó que los hechos investigados hicieron parte de un patrón de violencia desarrollado en el marco de un alineamiento estratégico entre estructuras paramilitares, integrantes de la Fuerza Pública y otros actores regionales.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el comunicado de la JEP, la investigación documentó 284 asesinatos cometidos en 32 masacres, además de 107 casos de violencias basadas en género, violencia sexual y otras agresiones dirigidas contra mujeres y niñas.

La decisión se enmarca en el Subcaso Montes de María y municipios cercanos del Caso 08, dentro del cual la jurisdicción priorizó hechos ocurridos entre 1999 y 2001.

- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz
- crédito YouTube/Jurisdicción Especial para la Paz

JEP documentó un patrón de violencia contra comunidades campesinas

La Sala estableció que una de las dinámicas que orientó la violencia fue la estigmatización de la población campesina como supuesta colaboradora de las antiguas Farc-EP.

Según la investigación, esa estigmatización derivó en una violencia sistemática contra comunidades, sus formas de vida y sus vínculos con el territorio. La JEP concluyó que las masacres y otras conductas no fueron hechos aislados, sino que hicieron parte de un patrón más amplio en la región.

PUBLICIDAD

Dentro del subcaso, la jurisdicción acreditó a 1.219 víctimas y reconoció dos territorios —Montes de María y Canal del Dique—, además de una Mesa de Participación de Víctimas en representación de víctimas indeterminadas.

La investigación también abordó de manera específica las violencias sexuales, reproductivas y basadas en género. La Sala determinó que estas conductas fueron utilizadas para castigar, humillar y someter a las víctimas, sus familias y sus comunidades.

Además, la JEP estableció la existencia de persecución por razón de género dentro del patrón investigado. Los 107 casos documentados forman parte de las conductas analizadas por la jurisdicción para determinar responsabilidades dentro del subcaso.

Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega
Fotografía de archivo en la que se registró un logo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia (JEP). EFE/Carlos Ortega

Nueve exintegrantes de la Armada y dos de la Policía fueron imputados

La decisión anunciada el 10 de noviembre de 2026 comprende a once comparecientes, de los cuales nueve pertenecieron a la Armada Nacional y dos a la Policía Nacional.

La JEP los imputó en calidad de máximos responsables por su participación en las 32 masacres y otras conductas criminales contra la población civil de los Montes de María.

El tribunal calificó los hechos como crímenes de guerra y de lesa humanidad, de acuerdo con las conclusiones alcanzadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad dentro del proceso.

La investigación se concentró en uno de los periodos más graves de violencia analizados dentro del Subcaso Montes de María y municipios cercanos, comprendido entre los años 1999 y 2001.

Además de las muertes documentadas, la JEP examinó el impacto de las acciones sobre las comunidades campesinas y las consecuencias de la violencia sobre mujeres y niñas.

La decisión incorpora así una lectura conjunta de los asesinatos, las masacres, las violencias sexuales y basadas en género, así como la estigmatización de las comunidades señaladas como colaboradoras de la guerrilla.

Con esta imputación, la Sala de Reconocimiento atribuye responsabilidades a antiguos miembros de la Armada y la Policía dentro del Caso 08 y avanza en el esclarecimiento de las conductas investigadas en los Montes de María.

El comunicado señala que las 32 masacres, los 284 asesinatos y los 107 casos de violencias basadas en género y sexual hacen parte del conjunto de hechos que sustentan la decisión adoptada por la jurisdicción.

Temas Relacionados

Colombia-NoticiasJEPMontes de MaríaArmada Nacionalcrímenes de lesa humanidad

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

El “Blanco Blanco” quiere dar el golpe ante el más veces campeón de la competencia con 8 títulos, tratando de dejar atrás los dos subtítulos que consiguió en el pasado

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

Pasto alerta por posible desabastecimiento de combustibles ante nuevo esquema desde Chachagüí

Transportadores consideran insuficiente la compensación para llevar gasolina desde Petronar hasta Pasto. El alcalde pidió revisar la medida y descartó aumentar el precio del combustible

Pasto alerta por posible desabastecimiento de combustibles ante nuevo esquema desde Chachagüí

Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

El expresidente advirtió sobre lo que considera un riesgo de regresar a prácticas del pasado y defendió el enfoque aplicado durante su Gobierno en seguridad y derechos humanos

Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

La organización presentó un el documento “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, en el que aborda el manejo de recursos y los procesos de contratación

Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta

Cremoso, aromático y fácil de preparar, es uno de los postres más queridos de la cocina casera. Con pocos ingredientes y una cocción lenta, esta receta transforma el arroz, la leche y el azúcar en un bocado reconfortante

Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Señorita Sucre se pronunció tras video viral donde la señalan de haber “empujado” a las candidatas de Tolima y Valle en el Concurso Nacional de Belleza 2026

Ana Lucía Domínguez contó detalles de su regreso al cine en ‘El Último Paloseco’: “Terminando la película quedamos embarazados”

Deportes

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

Once Caldas vs. Atlético Nacional - EN VIVO semifinales Copa BetPlay: Gol del Once, siga aquí el minuto a minuto

El gol de Teófilo Gutiérrez con la selección Colombia en el Mundial de Brasil 2014 fue recordado por la cuenta oficial del campeonato

Liga de Fútbol del Meta es señalada por presuntas irregularidades en cobros por transferencias entre clubes durante la gestión de su expresidente

América de Cali empezó con pie derecho las semifinales de Copa Colombia: venció a Internacional de Bogotá por 2-1

Cuándo volverán a jugar América de Cali e Internacional de Bogotá: fecha y hora para la vuelta de la semifinal de Copa Colombia