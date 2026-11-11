Colombia

Iván Duque lanzó pulla a Juan Manuel Santos a 10 años de la firma del acuerdo con las Farc: “A más coca, menos paz”

El expresidente Duque defendió los resultados de su administración al destacar el avance del 31% en la implementación de los compromisos a mediados de 2022, más de 4.000 proyectos productivos y la formalización de 1,8 millones de hectáreas

(Juan Manuel Santos/Facebook - @IvanDuque/X)
Juan Manuel Santos e Iván Duque coincidieron en el foro conmemorativo de los diez años del Acuerdo de Paz, donde expusieron sus diferencias sobre la implementación y la seguridad (Juan Manuel Santos/Facebook - @IvanDuque/X)
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El expresidente Iván Duque (2018-2022) afirmó que el narcotráfico es el verdadero adversario de la estabilidad en Colombia, bajo la premisa de que “a más coca, menos paz” en respuesta a Juan Manuel Santos (2010-2018), durante el balance por los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz del Estado con las extintas guerrillas de las Farc-EP.

El debate tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo en Bogotá, durante el foro institucional denominado A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas. Ambos exmandatarios compartieron el escenario programado para los jefes de Estado vinculados al cumplimiento de lo pactado, panel en el cual también estaba prevista la participación del exmandatario Gustavo Petro, quien canceló su asistencia a última hora.

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La intervención de Duque se produjo minutos después de que Santos atribuyera la persistencia de la violencia a la falta de implementación de los acuerdos y cuestionara la actual estrategia de orden público del presidente Abelardo de la Espriella.

Iván Duque - expresidente de Colombia
El expresidente Iván Duque cuestionó los resultados de la justicia transicional y reclamó sanciones proporcionales para los máximos responsables de crímenes cometidos durante el conflicto armado (Adrián Escandar/Infobar Argentina)

Bajo la ponencia titulada ¿Enemigos de la paz?, Iván Duque abrió su discurso refutando los señalamientos de sectores políticos que acusaron a su administración de pretender desmontar los compromisos adquiridos en La Habana.

Iván Duque defendió su gestión y puso el foco en los cultivos de coca

En su intervención inicial, el dirigente enfatizó que “en política tenemos derecho a nuestras propias opiniones, pero no a nuestros propios hechos”, al sostener que el voto por el “No” en el plebiscito de 2016 respondió a reparos legítimos sobre justicia y reparación, en medio de interrupciones de un sector del auditorio que le gritó consignas en contra.

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Al abordar la situación de seguridad, Duque rechazó la postura de Santos y ubicó el origen del deterioro del orden público en el crecimiento del negocio ilegal de las drogas.

El ex jefe de Estado fue enfático al declarar: “¿Quién es entonces el verdadero enemigo de la paz? El narcotráfico”, al señalar como punto de quiebre institucional la decisión tomada en 2015 de suspender la aspersión aérea con glifosato.

Iván Duque defendió su política de paz con legalidad y aseguró que el narcotráfico representa una de las principales amenazas para la estabilidad de Colombia (AFP)
Iván Duque defendió su política de paz con legalidad y aseguró que el narcotráfico representa una de las principales amenazas para la estabilidad de Colombia (AFP)

Según los datos expuestos por el exmandatario, las áreas con matas de coca se incrementaron desde 50.000 hasta superar las 200.000 hectáreas al momento de asumir el gobierno en agosto de 2018.

En defensa de su cuatrienio, Duque aseguró que los indicadores de avance fueron certificados por la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Instituto Kroc, registrando un 31% de cumplimiento efectivo a mediados de 2022 dentro de un cronograma planificado a 15 años.

El dirigente destacó la ejecución de más de 4.000 proyectos productivos en las subregiones de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y la formalización jurídica de 1,8 millones de hectáreas de tierra.

Las cuentas pendientes de la justicia transicional

En materia jurídica, reivindicó la reforma constitucional que tramitó su administración para prohibir que el secuestro y el tráfico de estupefacientes sean considerados conexos al delito político o sujetos de indulto.

Una persona con ruana, sombrero y botas agachada frente a surcos de hortalizas en un paisaje de colinas cultivadas.
Iván Duque destacó los proyectos productivos impulsados durante su administración en las subregiones priorizadas por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Duque defendió su doctrina de paz con legalidad, manifestando que “la paz no puede ser por impunidad”, al advertir que genera revictimización observar a personas responsables de crímenes graves en curules parlamentarias sin cumplir sanciones restaurativas.

En el tramo final de su ponencia, el exmandatario dirigió duros cuestionamientos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), al asegurar que la justicia transicional “está en deuda con Colombia”.

El expresidente reprochó que, transcurrida una década desde la suscripción del documento final, no se han expedido condenas proporcionales para los máximos responsables ni se ha garantizado la entrega material de los bienes inventariados a la extinta guerrilla de las Farc.

Duque concluyó su exposición pidiendo terminar con la división entre amigos y enemigos de los acuerdos, por lo que recordó que la convivencia democrática le pertenece a todos los ciudadanos y no a figuras individuales.

Juan Manuel Santos defendió el Acuerdo de Paz como un avance histórico y advirtió sobre las consecuencias de las decisiones del actual Gobierno en materia de orden público (EFE)
Juan Manuel Santos defendió el Acuerdo de Paz como un avance histórico y advirtió sobre las consecuencias de las decisiones del actual Gobierno en materia de orden público (EFE)

Previamente, Juan Manuel Santos había defendido el proceso que condujo a la desmovilización de más de trece mil combatientes, al señalar que representa un avance histórico que el país debe preservar.

El Nobel de Paz aprovechó para cuestionar las puestas en escena mediáticas del actual gobierno de Abelardo de la Espriella en las que se exhiben personas dadas de baja en operativos militares. El ex jefe de Estado compartió su inquietud indicando que “10 años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo”.

El evento contó con la participación de la defensora del Pueblo, Iris Marín, el presidente de la JEP, Danilo Rojas, y el general retirado Óscar Naranjo, en un contexto político marcado por el debate sobre la efectividad de las medidas de sometimiento implementadas por el actual Ejecutivo frente a los grupos armados ilegales.

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