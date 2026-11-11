Colombia

Hombre que intentó escapar de la policía cruzando por los cables de la luz recibió una descarga eléctrica: todo quedó en video

El hecho ocurrió en el sector Tocarinda, donde testigos afirmaron que el hombre sujeto más de media hora sobre viviendas antes de tocar el cableado eléctrico

Hombre con fragmentos de vidrio subió a techos y recibió descarga eléctrica en Tocancipá - (@horusperegrinus/X)

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Un hombre que, según registros difundidos en redes sociales el 10 de noviembre de 2026, portaba fragmentos de vidrio y se autolesionaba en los techos de varias viviendas de Tocancipá, Cundinamarca, sufrió una descarga eléctrica cuando intentó huir de la policía por cables del alumbrado público. El hecho ocurrió en el sector Tocarinda, señalado por residentes como la urbanización Villa Tocaringa.

Los videos que circularon en plataformas digitales muestran al sujeto sobre las cubiertas de casas del barrio, mientras varias personas observaban desde la calle. De acuerdo con los relatos de los vecinos, el hombre permaneció durante más de media hora en altura y pasó de una vivienda a otra antes de dirigirse hacia las redes instaladas en la zona.

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La situación movilizó a habitantes del sector, quienes registraron el episodio con teléfonos celulares. En las grabaciones se escuchan gritos, advertencias y expresiones de preocupación por el riesgo que enfrentaba el hombre y por la cercanía de cables eléctricos y de telecomunicaciones.

Hasta el momento, en el material suministrado no aparece un pronunciamiento oficial que confirme la identidad de la persona, su estado de salud posterior a la descarga o las circunstancias que originaron el hecho.

Hombre recibió descarga eléctrica tras cruzar cables desde los techos de viviendas en Tocancipá - (@horusperegrinus/X)
Hombre recibió descarga eléctrica tras cruzar cables desde los techos de viviendas en Tocancipá - (@horusperegrinus/X)

Un video mostró al hombre con heridas en uno de sus brazos

En una de las grabaciones, varios testigos comentan la facilidad con la que el hombre se desplazaba por los tejados e ingresaba a distintas propiedades. El audio da cuenta de una escena tensa, con voces que alertan sobre los objetos cortantes que llevaba consigo.

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“Ya presenta heridas evidentes y tiene el brazo cortado”, afirmó una de las personas que registró la situación.

En el mismo registro se escucha a los residentes referirse a los vidrios que estaban en poder del hombre. Las imágenes muestran a un grupo de personas reunido en la vía pública mientras el sujeto permanece en la parte superior de las viviendas.

Los testigos siguieron sus movimientos a distancia. Algunos expresaron temor por la posibilidad de que cayera desde los techos o entrara en contacto con las instalaciones eléctricas que cruzaban sobre las construcciones.

Emergencia en Tocancipá, un hombre se desplazó por tejados y terminó electrocutado - (@horusperegrinus)

Vecinos afirmaron que el hombre evadió a los organismos de emergencia

Otro video contiene el relato de un vecino que ubicó el episodio en la urbanización Villa Tocaringa, en el municipio de Tocancipá. El hombre explicó que el sujeto llevaba “más de media hora por encima de las casas” y que luego se ubicó sobre redes de telecomunicaciones.

“Bueno, esto está sucediendo en el municipio de Tocancipá, en la urbanización Villa Tocaringa. Un sujeto lleva más de media hora por encima de las casas”, expresó el residente mientras grababa la escena.

El mismo testimonio señaló que integrantes del Cuerpo de Bomberos llegaron al sector, aunque el hombre logró alejarse antes de que pudieran intervenir. “Llegaron, pero les ganó. Le ganó a los bomberos”, se escucha decir al vecino.

En medio de los gritos de otras personas, el hombre continuó su recorrido por los techos y las redes. Un residente comentó: “Ese se va a estallar”, ante el riesgo que implicaba su cercanía con los cables. Otro vecino afirmó que el sujeto parecía salir ileso de situaciones que podían poner en peligro su vida.

Las imágenes registran que el hombre llegó a una zona con cableado aéreo. En ese momento, los habitantes que seguían el caso desde la calle insistían en que se alejara de las líneas y alertaban sobre el peligro de una descarga.

Hombre se autolesionó en techos de viviendas antes de recibir descarga eléctrica en Tocancipá - (@horusperegrinus/X)
Hombre se autolesionó en techos de viviendas antes de recibir descarga eléctrica en Tocancipá - (@horusperegrinus/X)

La descarga dejó al hombre inconsciente, según los videos difundidos

El desenlace quedó registrado por los testigos. Cuando el hombre intentó cruzar por los cables, recibió una descarga eléctrica y quedó inconsciente .

“Ahí quedó. Lo cogió la corriente. Hasta que lo estalló la corriente. Alta tensión”, dijo uno de los vecinos en medio de la grabación. Instantes después, la misma persona repetía: “Está vivo”, mientras otras voces se escuchaban de fondo.

El testigo también cuestionó la presencia de personas en el área y pidió que abrieran espacio para facilitar la atención de la emergencia. “La gente no abre espacio, no colaboran”, manifestó.

Tras lo anterior, varios comentarios en X destacaron el relato espontáneo del vecino que registró los hechos. Otros mensajes se refirieron al riesgo que corrió el hombre al permanecer sobre los cables y techos de las viviendas.

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