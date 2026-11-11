Hacer el mejor arroz con leche y canela sí tiene secreto de la abuela: esta es la receta

La cocción inicial del arroz en agua garantiza una textura cremosa para el arroz con leche, que se sirve con canela y anís estrellado. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El arroz con leche es de esos postres que saben a casa, a tardes frías y a reuniones familiares. Su textura cremosa, el aroma de la canela y el dulzor de la leche lo convierten en una preparación sencilla, económica y reconfortante.

En Colombia, este postre hace parte de la tradición dulce de la región Andina, donde suele servirse después de las comidas o durante las celebraciones familiares. La gastronomía andina reconoce el arroz con leche como uno de sus postres más representativos, junto con la natilla, las brevas con arequipe y la cuajada con melao.

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La mezcla se consolidó en el país dentro de las costumbres culinarias heredadas de la época colonial. En Europa, este postre ya se consumía, incluso en el mundo anglo, con la receta del rice pudding. Pero con el paso del tiempo, la receta se incorporó a la cocina casera y se convirtió en una preparación asociada con las reuniones familiares y los sabores de antaño de numerosos países.

La cocción inicial del arroz en agua, seguida de la adición de leche y especias, muestra el proceso para obtener un arroz con leche de textura cremosa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

En Colombia, el arroz con leche hace parte de los llamados dulces de leche, junto con la natilla, el manjar blanco, el arequipe y el postre de natas. Aunque existen versiones parecidas en distintos países, cada región adapta la receta según sus ingredientes y costumbres

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Receta de arroz con leche y canela

El arroz con leche y canela es un postre de textura cremosa que se prepara con arroz de grano corto, leche, azúcar y especias aromáticas. La técnica principal consiste en cocinar el arroz a fuego bajo y revolver con frecuencia para que libere su almidón y espese la mezcla.

Tiempo de preparación

Preparación: 10 minutos.

Cocción: 50 minutos.

Tiempo total: 1 hora.

Ingredientes

1 litro de leche entera. 150 g de arroz blanco de grano corto. 100 g de azúcar. 2 ramas de canela. 1 trozo de cáscara de limón, sin la parte blanca. 25 g de mantequilla sin sal. Canela en polvo para decorar. Leche caliente adicional, si se necesita ajustar la textura.

Cómo hacer arroz con leche y canela, paso a paso

Vierta la leche en una olla de fondo grueso. Agregue las ramas de canela y la cáscara de limón. Caliente a fuego medio hasta que la leche empiece a hervir. Añada el arroz y baje el fuego al mínimo. Cocine durante 40 a 50 minutos. Revuelva con frecuencia para evitar que el arroz se pegue al fondo. Revise la textura. El grano debe quedar muy tierno y la mezcla debe verse cremosa, aunque todavía un poco suelta. Retire las ramas de canela y la cáscara de limón. Incorpore el azúcar y la mantequilla. Cocine durante 5 minutos más a fuego bajo. Revuelva de manera constante para integrar los ingredientes. Si el arroz con leche queda demasiado espeso, agregue un poco de leche caliente y mezcle. Sirva en recipientes individuales. Espolvoree canela en polvo por encima. Puede servirlo caliente, tibio o frío.

Consejo técnico: No deje de revolver durante la cocción. El arroz libera almidón y puede adherirse rápidamente al fondo de la olla.

Consejo técnico: Retire la preparación del fuego cuando todavía esté un poco más líquida de lo deseado. Al enfriarse, continuará espesando.

Consejo técnico: Use leche caliente para corregir la textura. La leche fría puede cortar el ritmo de cocción y afectar la cremosidad.

Una taza de arroz, una botella de leche entera y una cáscara de naranja pueden hacer la mejor de las recetas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta preparación rinde 6 porciones de aproximadamente 200 g cada una.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 284 kcal.

Carbohidratos: 43 g.

Proteínas: 7 g.

Grasas: 9 g.

Azúcares: 25 g.

Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El arroz con leche puede conservarse en la nevera durante 3 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético.

La clave está en revolcer muchas veces el arroz - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Antes de refrigerarlo, déjelo enfriar durante algunos minutos. Cubra la superficie para evitar que se forme una capa seca.

Si adquiere una textura muy espesa, agregue un chorrito de leche y caliéntelo a fuego bajo. También puede consumirse frío directamente desde la nevera.

No se recomienda dejarlo a temperatura ambiente durante más de 2 horas, especialmente en climas cálidos.