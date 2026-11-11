Gustavo Petro se fue a WhatsApp y convocó a las movilizaciones del 19 de noviembre contra el Gobierno De la Espriella: "A defender la comida y la vida"

Gustavo Petro busca una convocatoria masiva para las movilizaciones del 19 de noviembre en el país (AP - REUTERS)

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En uno de sus primeros mensajes en su canal de WhatsApp, el expresidente de la República Gustavo Petro respaldó la jornada de movilizaciones en toda Colombia para el 19 de noviembre; en rechazo a las medidas económicas del Gobierno, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, que quiere sacar adelante una reforma tributaria.

La manifestación a la que convocó el ex primer mandatario a través de la aplicación de mensajería instantánea coincide con el paro nacional organizado por diversas centrales obreras y colectivos sociales, que se oponen el proyecto fiscal radicado en el Congreso de la República, pues denuncian el encarecimiento del costo de vida.

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El mensaje en WhatsApp y la convocatoria a las calles

Petro, que había dicho que se iría de la red social X, pero ha publicado mensajes esporádicos, transmitió un mensaje directo a sus partidarios para sumarse a las protestas convocadas en el territorio nacional. Para ello, el exmandatario difundió la imagen de una escultura del libertador Simón Bolívar e hizo el símil con una acción de resistencia.

A través de su canal de WhatsApp, el expresidente Gustavo Petro convocó a sus simpatizantes a las movilizaciones del 19 de noviembre en Colombia (Gustavo Petro/WhatsApp)

“Este es uno de los mejores regalos que me han hecho. Es un Bolívar algo decepcionado. La luz de la esperanza es lo que permite que un ser y un pueblo vivan. Este 19 de noviembre que el pueblo levante la espada de Bolívar de nuevo. A defender la comida y la Vida. A las calles”, expresó el exgobernante en sus redes sociales.

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El llamado del dirigente opositor se conoció en medio de la divulgación de una serie de hechos que lo acusan de haber entregado contratos a cambio de sexo, a la extrabajadora sexual Deicy Jiménez. Y de sus denuncias frente a una supuesta censura de sus mensajes en su perfil en X, por lo que optó por migrarse a su canal de WhatsApp.

Con ello, reiteró su descontento frente a las determinaciones del Ejecutivo y sostuvo que saldrá a manifestarse “contra los impuestos a la comida y el abuso contra el salario”, al tiempo que advirtió sobre el impacto que estas disposiciones tendrían en los hogares con menores ingresos; en una abierta oposición a las medidas económicas del Ejecutivo.

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Las marchas del 19 de noviembre buscan rechazar la ley de Rescate Económico que promueve la administración de Abelardo de la Espriella (@MafeCarrascal/X)

El proyecto de ley de Rescate Económico busca un fuerte ajuste tributario

El eje de las discrepancias entre los sectores sociales y la administración De la Espriella se centra en el Proyecto de Ley 477, bautizado como Ley de Rescate Económico. La iniciativa llegó al Congreso con el objetivo de equilibrar las finanzas estatales y reducir el déficit fiscal, pero suscitó críticas inmediatas de sindicatos y organizaciones gremiales.

Al respecto, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que respalda el paro tras una asamblea con más de un millar de representantes populares, denunció que la propuesta traslada el mayor peso tributario a los trabajadores; al señalar cómo se propone la modificación del IVA, que contempla gravar con el 19% a bienes básicos de consumo.

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Todo esto, pese a que algunos de ellos, en la actualidad, están exentos o pagan una tasa del 5%. El paquete legislativo también prevé un incremento paulatino en las cotizaciones a la salud a cargo de los empleados, que ascenderían del 4% hasta alcanzar una tarifa del 8% de acuerdo con el nivel salarial de cada trabajador.

A la par de estas convocatorias, el vicepresidente José Manuel Restrepo, ministros del Gobierno y congresistas de las comisiones económicas participaron en el primer encuentro para discutir la Ley de Rescate.(@honohenriquez/X)

También la modificación de las bases gravables del impuesto a la renta para incorporar a más personas naturales. De acuerdo con los análisis técnicos de las organizaciones convocantes, el 75,32% del ajuste fiscal proyectado proviene de mayores impuestos y contribuciones, y solo el 24,68% de la contención del gasto del Estado.

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El rechazo sindical a las facultades extraordinarias del Ejecutivo

A la par de los gravámenes, las organizaciones gremiales expresaron su alarma ante la solicitud de facultades extraordinarias para que el presidente pueda suprimir, fusionar o modificar entidades públicas a lo largo de un período de seis meses. Los reparos están relacionados con la privatización de los activos públicos con esta fuerte reforma.

La jornada del 19 de noviembre será la segunda que convoca la oposición en lo que va de la presente administración, tras las marchas del 14 de octubre. En aquella oportunidad, la discusión pública estuvo marcada por la expedición de un decreto presidencial que modificó el protocolo de intervención policial durante las concentraciones.

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