Gustavo Petro respondió a Angie Rodríguez y negó que le deba más de $200 millones: “Aquí está la prueba de la devolución”

El pronunciamiento de Gustavo Petro fue hecho a través de su cuenta oficial de X (Catalina Olaya/Colprensa-Andrea Puentes/Presidencia)

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El expresidente Gustavo Petro se refirió a la denuncia de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y exgerente del Fondo Adaptación, quien aseguró que el exmandatario le adeudaba más de $200 millones.

Según Rodríguez, el dinero corresponde a gastos que habría asumido a solicitud del entonces presidente Gustavo Petro. Según Noticias RCN, la defensa de Angie Rodríguez se encuentra recolectando los documentos para presentar ante la justicia.

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En su cuenta oficial de X, el expresidente Petro afirmó que, desde que lo incluyeron en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), no pudo utilizar sus tarjetas bancarias. Por ese motivo, señaló que Angie Rodríguez quedó autorizada para retirar su sueldo del banco.

Gustavo Petro señaló que Angie Rodríguez quedó autorizada para retirar su sueldo del banco (@petrogustavo/X)

“Desde que me metieron a la lista Ofac no puedo usar mis tarjetas de del banco. Angie quedo autorizada a sacar mi sueldo del banco”, indicó.

El exmandatario afirmó que, durante los últimos cuatro meses, su sueldo permaneció intacto y que la exfuncionaria cubrió sus gastos corrientes con ese dinero. Sin embargo, el expresidente Gustavo Petro aseguró que ya saldó la deuda con Angie Rodríguez y compartió una “prueba” del pago.

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“En los últimos 4 meses dejó mi sueldo intacto y pagó mi gastos corrientes, dijo que con su dinero. Aquí esta la prueba de la devolución y el pago de mi deuda”. aseveró.

Gustavo Petro aseguró que ya saldó la deuda con Angie Rodríguez y compartió una “prueba” del pago (@petrogustavo/X)

Declaraciones de Angie Rodríguez

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Angie Rodríguez, estrenó perfiles en redes sociales y difundió su primer mensaje. En un video, contó que había tomado la decisión por “obvias razones” y solicitó comprensión a quienes comenzaran a seguirla mientras aprendía a utilizar plataformas.

Rodríguez afirmó que su presencia digital no se limitaría a comentarios públicos. Dijo que pretendía convertir esas cuentas en una vía para divulgar asuntos que consideraba relevantes para Colombia y para audiencias extranjeras. Anticipó que publicaría contenidos de forma gradual, a medida que se adaptara al funcionamiento de las redes.

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La exfuncionaria aludió a denuncias que había formulado después de dejar el Ejecutivo de Gustavo Petro. Entre ellas figuraba una acusación sobre una presunta “red de mujeres” que, según su versión, habría operado con fines de prostitución dentro de la administración. Además, sostuvo que detectó anomalías en contrataciones y en procesos de selección de personal.

La exdirectora del Dapre aseguró que se dedicó a recopilar pruebas sobre irregularidades durante su paso por el gobierno de Gustavo Petro (@Angier_1992/X)

En su intervención, Rodríguez describió el conflicto que dijo haber atravesado con sectores de poder. “Me estaba enfrentando al poder. O pensaría: me sigo enfrentando a un poder muy muy muy grande, pero no me arrepiento de nada. Siento que hice las cosas como debería”.

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La exdirectora señaló que sus detractores la habían atacado, hostigado, violentado, maltratado y torturado. Frente a esas acciones, aseguró que había reunido elementos de prueba y que mantuvo su trabajo por el país. Afirmó que actuó de acuerdo con sus deberes y que no se arrepentía de las decisiones tomadas.

Rodríguez indicó que las revelaciones que había expuesto ya eran objeto de indagaciones por parte de las autoridades. Aseguró que las pruebas debían llegar a la justicia y sostuvo que se había anticipado a los acontecimientos. “Yo ya llevaba diez pasos adelante”, expresó al referirse a proceso.

También anunció que conservaría más información para futuras publicaciones. Según explicó, las redes serían el canal elegido para poner esos datos en conocimiento de la opinión pública. Consideró que los asuntos pendientes tenían alcance nacional y podían interesar fuera del país, por lo que descartó guardar silencio.

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La apertura de sus perfiles ocurrió poco después de una decisión judicial adversa. El Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá protegió los derechos a la honra, al buen nombre y a la rectificación de la exembajadora Laura Sarabia. La resolución ordenó a Rodríguez retractarse públicamente por varias acusaciones contra la exjefa de gabinete.