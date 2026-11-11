Gustavo Petro regresó a X para revelar el año en que se habrían grabado los videos en los que aparece con Deicy Jiménez: “¿Es prueba?"

Gustavo Petro reapareció en X para cuestionar la difusión de los videos que lo relacionan con Deicy Jiménez y pidió revisar las fechas en las que habrían sido grabados (@deicyjimenez_/Instagram - redes sociales)

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El expresidente Gustavo Petro reapareció en la red social X para intervenir directamente en el debate sobre los registros audiovisuales que lo vinculan con Deicy Jiménez, desvirtuando el alcance probatorio de las imágenes que circulan en medios de comunicación y plataformas digitales.

El retorno del exmandatario a la plataforma digital se produjo pocas horas después de haber anunciado su retiro provisional para trasladar sus mensajes hacia su canal de WhatsApp, una determinación que revocó ante el impacto mediático del escándalo por los supuestos contratos a cambio de favores sexuales, que desencadenó en el escandaloso caso de ‘sexocontratos’.

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Petro retornó a la red social a partir de una publicación del activista político Alejo Vergel, quien salió en defensa del ex jefe de Estado tras la divulgación de las conversaciones que reposan en los expedientes de las autoridades judiciales.

El activista progresista sostuvo que los textos filtrados no evidencian conductas delictivas, manifestando que “esos chats evidencian la inocencia de Petro, que la señora era la que lo buscaba para que le ayudara a trabajar, que le pidió plata varias veces aprovechándose del amor que Petro le tenía y que nunca se vieron mientras ella trabajó. Ya, caso cerrado”.

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Al parecer, Gustavo Petro envió besos a la cámara durante una videollamada con Deicy Jiménez, cuyo fragmento fue convertido en un GIF que circuló en redes sociales (@darcyquinnr/x

Fue en respuesta a esa intervención donde el dirigente político se pronunció sobre el origen temporal de los videos que lo muestran en situaciones privadas con la joven: “Pedí a la prensa que mirara las fechas de los videos para sacar conclusiones. ¿Un vídeo de hace aproximadamente ocho años es prueba? ¿Qué es lo que está haciendo la prensa tradicional colombiana en medio de su odio?”.

De esta manera, el exmandatario y líder del Pacto Histórico situó el material audiovisual cerca del 2018; la defensa política de Petro buscó desvincular los encuentros personales del ejercicio de su gobierno en la Casa de Nariño y de la asignación de recursos públicos en entidades del Estado que, de acuerdo con los registros, se habrían ejecutado entre 2023 y 2026.

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El expresidente puso en duda el alcance probatorio de las imágenes que circulan en medios de comunicación y aseguró que tendrían aproximadamente ocho años de antigüedad (@petrogustavo/X)

Deicy Jiménez aseguró que por años sostuvo encuentros sexuales con Gustavo Petro

El pronunciamiento del expresidente Petro se dio luego de que la periodista Darcy Quinn divulgara un registro en video correspondiente a una supuesta videollamada entre Petro y Jiménez, en la cual el exmandatario le escribía de manera paralela a través de Facebook bajo la identidad de Andrés Maldonado Beltrán.

Ese archivo audiovisual se sumó a la grabación difundida con anterioridad por la propia denunciante en sus redes sociales, donde se observa un beso entre ambos en una habitación con el fin de ratificar que mantuvieron una relación personal.

Y es que Deicy Jiménez denunció formalmente ante los organismos de control que dicho vínculo derivó en el otorgamiento de contratos de prestación de servicios en el Senado de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada por más de $130 millones.

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La denunciante alegó que estaba siendo objeto de amenazas por sus revelaciones - crédito deicyjimenez_/Instagram

Asimismo, la investigación periodística reveló más de 2.000 mensajes que se habrían dado entre el 11 de mayo de 2022 y finales de mayo de 2026 a través de WhatsApp y perfiles de Facebook que utilizaban identidades de filósofos y teóricos como Michel Foucault, Mijail Bujarin, Bakunin, Penser Lesujet, Heráclito Sánchez y Altheaïs Monteluz.

Por su parte, el equipo jurídico de Petro sostiene que los encuentros íntimos correspondieron a la vida privada de dos personas adultas sin vinculación contractual indebida, promoviendo a la vez acciones penales contra la mujer por supuesta falsedad en documentos de contratación.

Los videos y dispositivos electrónicos entregados por la denunciante permanecen bajo custodia técnica del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación para constatar su autenticidad y verificar las fechas exactas de su grabación.

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