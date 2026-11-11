Colombia

Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a movilizarse contra la Ley de Rescate Económico del Gobierno: “Para luchar por la comida”

El expresidente cuestionó la ampliación del IVA propuesta en la iniciativa, pues incluye algunos productos de la canasta familiar

Petro denuncia que el código fuente del software electoral colombiano sigue bajo control privado desde el año 2018, pese a orden judicial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de la República
Petro recordó que la alimentación, la vida y el salario tienen un impacto en las condiciones en las que viven las familias (Andrea Puentes/Presidencia de la República)
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El expresidente Gustavo Petro invitó a la ciudadanía a participar el 19 de noviembre en una movilización nacional contra la Ley de Rescate Económico (proyecto de ley 477 de 2026) del gobierno de Abelardo de la Espriella, una iniciativa de 105 artículos que plantea ampliar la aplicación del IVA y reducir el gasto estatal, entre otras medidas, con el objetivo de enfrentar el déficit fiscal del país que, según la actual administración, es responsabilidad del gobierno anterior.

Petro hizo la invitación a través de un audio que compartió en su canal de WhatsApp, que tiene más de 661.000 seguidores. En la grabación, el ex jefe de Estado cuestionó el hecho de que en la propuesta oficialista se incluyan varios alimentos y sostuvo que la carga tributaria debería concentrarse en los sectores con mayores ingresos.

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Voy a invitarlos a todas y todos ustedes a través de esta, mi nueva red en WhatsApp, para que participemos antes que nada este 19 de noviembre en la gran movilización nacional para luchar por la comida, porque le van a poner impuestos, por la vida. Comida, vida, salario”, afirmó el ex jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella
El Gobierno de Abelardo de la Espriella plantea una Ley de Rescate Económico para enfrentar el déficit fiscal (Presidencia)

El expresidente reforzó su crítica recordando que la alimentación, la vida y el salario tienen un impacto en las condiciones en las que viven las familias. “Comida, vida, salario. Son básicos para tener una familia equilibrada, para que disminuya el hurto, disminuya la violencia y podamos vivir mejor en este país”, dijo.

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De igual manera, Petro afirmó que el déficit fiscal —que es la base de la administración de De la Espriella para sustentar el proyecto de ley— representa, a su juicio, una transferencia de recursos del presupuesto nacional hacia los sectores más ricos. Desde su perspectiva, la iniciativa del Gobierno trasladaría el costo de las deudas a la ciudadanía mediante impuestos sobre los alimentos. “Así que los invito este 19 de noviembre a salir a las calles. Yo estaré en una de esas calles”, expresó el ex jefe de Estado.

El exmandatario llamó a la población a participar en la movilización. “Yo estaré en una de esas calles para empezar a hacer crecer la gran movilización social que se pare aquí fuerte y sin temor, para que sea la democracia, para que las reformas sociales no se las tumben, no se detengan y para que continuemos en el camino de las reformas democráticas, de tal manera que el pueblo de Colombia pueda vivir mejor para los próximos años, para que nuestra próxima generación de niños y de niñas pueda vivir mucho más espectacularmente que lo que nosotros pudimos hacerlo en nuestra propia vida”, añadió.

La reforma del Gobierno impacta alimentos como la miel, el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino, las hortalizas, el coco, el banano, los cítricos, las uvas, la sal, las semillas y los abonos (Luis Jaime Acosta/Reuters)
La reforma del Gobierno impacta alimentos como la miel, el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino, las hortalizas, el coco, el banano, los cítricos, las uvas, la sal, las semillas y los abonos (Luis Jaime Acosta/Reuters)

Los productos impactados por la Ley de Rescate Económico del Gobierno

El proyecto busca recaudar cerca de $40 billones para atender las necesidades fiscales del país. La propuesta no modifica la tarifa general del IVA, que se mantiene en 19%, pero si amplía el grupo de productos sometidos a ese porcentaje.

La iniciativa contempla eliminar tratamientos preferenciales y extender el impuesto a ciertos bienes, servicios y operaciones que actualmente no están gravados. Entre los alimentos que pasarían a pagar la tarifa general están la miel, el tomate, la cebolla, el repollo, el pepino, las hortalizas, el coco, el banano, los cítricos, las uvas, la sal, las semillas y los abonos.

La reforma también alcanzaría alimentos procesados que incorporen transformación industrial, conservantes o envases destinados a conservarlos en los estantes. En esa categoría figuran, por ejemplo, el maíz dulce, las arvejas en lata, los champiñones preparados, los encurtidos y los fríjoles precocidos.

La tarifa plena se aplicaría además a la mayonesa, la salsa de tomate, la mostaza, las salsas preparadas y los aderezos. El listado incluye también galletas dulces y saladas de paquete, cereales inflados o azucarados para el desayuno, tostadas industriales, ponqués empacados y pastas especiales rellenas o instantáneas.

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