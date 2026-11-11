Gustavo Petro cuestionó la presencia de tropas militares en Ecopetrol y señaló que tendría relación con una eventual privatización: “Votaron por el fascismo”

La normativa de la petrolera estatal veta el porte de armas incluso para la seguridad privada, mientras la presencia de soldados reavivó cuestionamientos sobre tropas en espacios laborales civiles del país. (Gustavo Petro/Canal WhatsApp)

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El lunes 9 de noviembre de 2026, militares armados ingresaron al edificio principal de Ecopetrol en Bogotá al inicio de la jornada laboral, pese a que la normativa interna prohíbe el porte de armas dentro de sus instalaciones.

El episodio ocurrió días después de la presencia de uniformados en los estudios de Rtvc y reavivó los cuestionamientos por el ingreso de tropas a espacios de trabajo civiles.

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El expresidente Gustavo Petro sostuvo que la presencia militar anticipa una eventual privatización de la petrolera estatal. En un mensaje difundido por su canal de WhatsApp, afirmó: “Militarizan Ecopetrol. Se preparan para privatizarla. Pobres sindicalistas corruptos que votaron por Abelardo y el fascismo, deberían ser expulsados de las juntas directivas sindicales de inmediato”.

El expresidente Gustavo Petro sostuvo que la presencia militar en Ecopetrol anticipa la privatización de la petrolera estatal. (Gustavo Petro/WhatsApp)

Según informó el medio Colombia Informa, la entrada de los uniformados contó con la autorización de la Gerencia de Seguridad de Ecopetrol, dirigida por el general retirado Eduardo Zapateiro, excomandante del Ejército Nacional, que afronta un proceso judicial por presunto acoso sexual.

La justificación institucional fue la campaña “Correo de gratitud”, que promovía que trabajadores y trabajadoras escribieran mensajes de agradecimiento a los integrantes de las Fuerzas Militares por “cuidar a la ciudadanía”.

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Las denuncias de Petro sobre el futuro de la petrolera

Gustavo Petro afirmó que Ecopetrol adquirió créditos a tasas elevadas para cubrir compromisos financieros en ISA y campos en Texas. (Colprensa)

Petro cuestionó a sindicalistas que, según dijo, votaron por Abelardo de la Espriella, y planteó que Ecopetrol debía fortalecerse como generadora de energías limpias. También aseguró que la empresa es endeudada con intereses más altos para pagar obligaciones vinculadas con ISA y campos en Texas.

En un audio, el expresidente afirmó: “Ahora han invadido con soldados, con fuerzas militares, las sedes de Ecopetrol. Lástima esos sindicalistas que se prestaron a votar por el señor Abelardo, pero militarizar Ecopetrol no es más, sino el antecedente de la privatización del petróleo de Colombia”.

“Se van a llevar todo lo que hay debajo del suelo, nos van a dejar tierras estériles, sin agua por el fracking, por las sequías sin agricultura, con comida muy cara. Es en interés de la gente de fuera de Colombia y en contra del interés de la población colombiana. Aquí les envío el enlace para ver cómo entra el ejército a Ecopetrol”, expresó Petro.

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La prohibición interna de armas en las instalaciones

Fabio Arias, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores, calificó el ingreso de las tropas a Ecopetrol como un hecho inadmisible. (Captura video/Gustavo Petro/WhatsApp)

Las reglas de Ecopetrol impiden el ingreso de personas armadas a sus sedes. La restricción alcanza incluso al personal de seguridad privada, que no puede portar armas dentro de las instalaciones de la empresa.

La militarización de espacios laborales también contraviene las normas internacionales de derechos humanos. Hasta el cierre de esta edición, la Unión Sindical Obrera no había emitido un pronunciamiento público sobre la presencia de soldados en la sede de Bogotá.

Joaquín Gutiérrez Caballero está al frente de Ecopetrol y es señalado como uno de los hombres de confianza del presidente Abelardo de la Espriella. La presencia de tropas en las oficinas de la compañía se produjo pocos días después de que se reportara el ingreso de militares a los estudios de Rtvc, Sistema de Medios Públicos.

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La situación generó rechazo en sectores sindicales. Fabio Arias, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, escribió en sus redes sociales: “La tropa dentro de las instalaciones de Ecopetrol. Absolutamente inadmisible y rechazable. Es propio del régimen fascista de Abelardo De la Espriella”.

Así mismo, el activista Felipe Pineda Ruiz, publicó en su cuenta de X que la presencia de los militares en la estatal petrolera era “indignante”. A través de una publicación expresó lo siguiente: “¡Indignante! Llevar militares a Ecopetrol no solo es ridículo e inaceptable sino que anticipa que la privatización express de la empresa que más dinero aporta al Estado, está en marcha ¿De la Espriella entró en desespero por la derrota de sus socios Netanyahu, Bolsonaro y Trump, y la huida del presidente estafador de Paraguay?"

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