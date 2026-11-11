Colombia

Gerente del Fondo Milagro se excusó otra vez de asistir a debate de control político en el Congreso para revisar la atención a los damnificados por el terremoto: “Fui convocado de manera extraordinaria”

Jaime Andrés Uribe Tamayo señaló que su compromiso con la reconstrucción es prioritario y manifestó que atenderá los requerimientos adicionales de los congresistas y una eventual nueva convocatoria

Gerente del Fondo Milagro justificó su ausencia en debate de control político para revisar atención a los damnificados por el terremoto - (Colprensa/Senado)
Gerente del Fondo Milagro justificó su ausencia en debate de control político para revisar atención a los damnificados por el terremoto - (Colprensa/Senado)
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El gerente del Fondo Milagro, Jaime Andrés Uribe Tamayo, no asistirá este miércoles 11 de noviembre de 2026 al debate de control político convocado por la Comisión Accidental Bicameral del Congreso para revisar la atención a los damnificados por el terremoto del 10 de agosto de 2026 en San José del Palmar, Chocó. El funcionario informó que responderá el cuestionario remitido por los legisladores, pero justificó su ausencia presencial por una actividad con el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, en Roldanillo, Valle del Cauca.

En una comunicación dirigida a la senadora Norma Hurtado Sánchez y al representante Juan Manuel Londoño Jaramillo, coordinadores de la comisión, Uribe Tamayo señaló que fue convocado de manera extraordinaria a acompañar la agenda presidencial. Según la carta, el acto incluye la entrega de beneficios de vivienda previstos por el fondo.

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Jaime Andrés Uribe Tamayo señaló que fue convocado de manera extraordinaria a acompañar la agenda presidencial - (Fondo Milagro)
Jaime Andrés Uribe Tamayo señaló que fue convocado de manera extraordinaria a acompañar la agenda presidencial - (Fondo Milagro)

La sesión busca hacer seguimiento a la respuesta estatal para las personas afectadas por el sismo, así como a la administración de los recursos destinados a la recuperación, rehabilitación y reconstrucción de las zonas impactadas. La ausencia del gerente se produce después de que una citación anterior fuera aplazada a petición de las entidades convocadas.

Uribe remitió las respuestas al cuestionario del Congreso

El gerente sostuvo que su compromiso con la reconstrucción es prioritario y manifestó que atenderá los requerimientos adicionales de los congresistas y una eventual nueva convocatoria. Junto con la excusa, el Fondo Milagro anexó las respuestas al cuestionario que la comisión había enviado el 23 de octubre de 2026.

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El documento indica que el fondo creado por el Gobierno nacional funciona bajo las disposiciones del Decreto Legislativo 1379 de 2026 y que sus actuaciones financieras, administrativas y operativas se desarrollan a través de un patrimonio autónomo. La entidad afirmó que su Consejo Directivo aprobó el Programa de Intervenciones Urgentes y Prioritarias, con un presupuesto máximo de $624.656.000.000.

El empresario respondió dudas planteadas desde el Legislativo - (Fondo Milagro)
El empresario respondió dudas planteadas desde el Legislativo - (Fondo Milagro)

Ese monto está destinado a atender necesidades inmediatas de recuperación, rehabilitación y reconstrucción. De acuerdo con la respuesta entregada al Congreso, los recursos provienen del Presupuesto General de la Nación (PGN) y fueron incorporados mediante el Decreto Legislativo 1412 de 2026, con recursos del empréstito BIRF No. 9774-CO por USD 200.000.000.

A la fecha de la comunicación, el Fondo indicó que no había recibido aportes procedentes de otras fuentes previstas en la norma, como donaciones, cooperación nacional o internacional, recursos de entidades territoriales o contribuciones privadas. También reportó que se habían adelantado estructuraciones contractuales por $57.440.594.510.

Alcalde de Pereira cree que no hay recursos para el Fondo Milagro

Pereira, junto a Cali, Manizales y Quibdó, son las ciudades capitales más afectadas por cuenta del terremoto de 7.4 - crédito Juan F. Henao / Colprensa
Pereira, junto a Cali, Manizales y Quibdó, fueron las ciudades capitales más afectadas por cuenta del terremoto de 7.4 - crédito Juan F. Henao / Colprensa

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, advirtió en entrevista con Blu Radio que la capital risaraldense atraviesa una reconstrucción sin certezas financieras tres meses después del terremoto del 10 de agosto de 2026, que dejó a miles de habitantes fuera de sus viviendas y obligó a la ciudad a depender de ayudas temporales mientras aguarda soluciones estructurales.

El sismo afectó a 103.000 personas, dejó 45.000 familias damnificadas y provocó la desocupación de 25.000 viviendas por daños totales o parciales. La reconstrucción completa fue calculada en $13,8 billones en el Plan de Acción Específico presentado ante Planeación Nacional.

Salazar cuestionó la falta de liquidez del Fondo Milagro, señalado como responsable de financiar las principales obras. “Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos y la reconstrucción se hace con dinero”, sostuvo.

El mandatario local remarcó que los damnificados no pueden quedar sujetos a medidas provisorias: “Lo que no puede pasar tampoco es que los damnificados se sientan en una situación de caridad. La reconstrucción es una responsabilidad ni siquiera del gobierno, del Estado colombiano”.

A la par, señaló que se entregó $1.000.000 a 5.100 pequeños comerciantes y la misma suma a 5.000 trabajadores informales. También vinculó laboralmente a 5.000 personas mediante esquemas de contratación temporal y otorgó auxilios de arrendamiento como ayuda humanitaria.

Salazar admitió que esa capacidad local resulta insuficiente frente a la destrucción causada por el sismo. “Frente a esta dimensión tan monumental de desastre que nos dejó el terremoto, los esfuerzos del municipio son cosquillas... son pañitos de agua tibia que no resuelven absolutamente nada”, afirmó.

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