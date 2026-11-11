Colombia

Gabriela Muñoz salió nuevamente en defensa de Gustavo Petro y denunció amenazas de muerte contra ella y su mamá: “Te quedan pocos días zorrita”

La integrante del Pacto Histórico sostuvo que la respuesta institucional ha sido insuficiente y reclamó justicia tras denunciar episodios de hostigamiento, señalamientos y afectaciones contra su familia

Militante del Pacto Histórico afirmó que recibe amenazas por sus posturas políticas - (@gabymunozz_/X)

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La militante del Pacto Histórico, Gabriela Muñoz, denunció mediante un video difundido en X que recibió mensajes con amenazas de muerte dirigidas contra ella y su madre. La joven afirmó que presentó denuncias ante las autoridades por episodios de hostigamiento, calumnias y ataques que, según dijo, también afectaron a su familia.

En la publicación, Muñoz mostró capturas de una conversación en redes sociales. Allí aparecen mensajes enviados como respuesta a dos historias con fotografías de la mujer. Uno de los textos advierte: “Te quedan pocos días zorrita ya casi te vas a darle culo al diablo perrita y tu mamá sin cabeza disfruta (sic)””.

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En otro comentario le dijeron: ““Te quedan pocos días perrita menor, ya verás a tu mamá sin cabeza”

La imagen difundida en el video registra dos mensajes enviados el domingo 8 de noviembre de 2026. Las comunicaciones provienen de una cuenta cuyo nombre aparece difuminado y contienen insultos, expresiones sexuales y referencias a una agresión contra ambas mujeres.

“¿Se imaginan abrir su teléfono y encontrarse con un mensaje donde les anuncian que van a asesinar a su mamá?”, preguntó Muñoz al comienzo de su intervención. La joven sostuvo que el contenido expuesto “no es ninguna crítica política” ni una diferencia de opiniones, sino “una amenaza de muerte contra mi madre y contra mí”.

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Gabriela Muñoz exigió garantías al Gobierno por amenazas contra su madre - (@gabymunozz_/X)
Gabriela Muñoz exigió garantías al Gobierno por amenazas contra su madre - (@gabymunozz_/X)

Muñoz aseguró que ha recurrido en varias ocasiones a las instituciones competentes para denunciar episodios que incluyen amenazas, señalamientos y afectaciones a su reputación. Explicó que no puede dar detalles sobre algunos casos porque existen actuaciones judiciales en curso.

“Hoy necesito hablar, porque también soy un ser humano, porque tengo una familia y porque tengo derecho a vivir tranquila”, expresó. También cuestionó que una persona considere aceptable amenazar con decapitar a la madre de otra por sus posiciones políticas.

La integrante del Pacto Histórico afirmó que recibe de forma habitual insultos, mensajes degradantes y ataques vinculados con sus opiniones, su actividad pública y su condición de mujer. Dijo que suele ignorar esas expresiones, aunque marcó una diferencia entre las críticas y las advertencias de muerte.

“Con el odio no se dialoga”, señaló Muñoz. Acto seguido, sostuvo que no aceptará como algo normal tener que vivir bajo amenazas por su participación en el debate político colombiano.

Gabriela Muñoz cuestionó la falta de protección tras denunciar mensajes violentos - (@gabymunozz_/X)
Gabriela Muñoz cuestionó la falta de protección tras denunciar mensajes violentos - (@gabymunozz_/X)

Durante el video, Muñoz dirigió un mensaje al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Recordó una expresión que atribuyó al dirigente político sobre “destripar a la izquierda” y cuestionó el efecto que puede tener un lenguaje que presenta a los adversarios como enemigos.

La joven pidió al mandatario garantizar la seguridad de toda la población, incluidas las personas que no apoyaron su candidatura, cuestionan al Gobierno o rechazan sus decisiones. “Usted tiene la obligación constitucional de garantizar la seguridad de todos los colombianos”, afirmó.

Muñoz también hizo referencia a las amenazas que han sido denunciadas contra la ex esposa del expresidente Gustavo Petro, Verónica Alcocer. Aclaró que rechaza esos hechos y planteó que las medidas de protección no deben limitarse al entorno político del jefe de Estado.

“Mi vida y la vida de mi mamá no valen menos ni más que la de ninguna otra mujer de este país”, manifestó. La denunciante exigió que las autoridades respondan de manera efectiva a las denuncias que presentó y adopten acciones para preservar la seguridad de su familia.

- crédito @gabrielaa.muol/Instagram
“Pensar diferente no puede ser una sentencia de muerte”, el reclamo de Gabriela Muñoz - (@gabrielaa.muol/Instagram)

En otro tramo de su declaración, Gabriela Muñoz negó tener cargos penales imputados y aseguró que no es una delincuente. Se definió como una joven que decidió intervenir en la vida pública y defender sus convicciones.

Según relató, varias personas han intentado desacreditarla, intimidarla, humillarla y silenciarla. Sostuvo que su exposición pública y la de sus allegados ha sido objeto de informaciones que consideró falsas e injustas.

“No voy a renunciar a mis ideas ni voy a permitir que el miedo decida por mí”, afirmó. Aun así, remarcó que mostrar fortaleza no obliga a ninguna mujer a aceptar amenazas contra ella o sus seres queridos.

La militante consideró insuficiente la respuesta institucional que ha recibido hasta ahora. Por esa razón, pidió “garantías, justicia, protección y una respuesta responsable” de parte de las autoridades.

Gabriela Muñoz - crédito gabrielaa.muol/Instagram
Gabriela Muñoz denunció ataques e intimidaciones y pidió seguridad para su madre - (gabrielaa.muol/Instagram)

Muñoz agradeció a las personas que le enviaron mensajes de solidaridad, incluidas aquellas que tienen posiciones políticas distintas. Dijo que la vida debe estar por encima de cualquier disputa ideológica y defendió la posibilidad de debatir sin recurrir a la violencia.

“La violencia nunca será el camino. El odio jamás podrá ser una justificación”, declaró. También sostuvo que quiere continuar con su actividad pública sin que su familia pague consecuencias por sus opiniones.

La denunciante insistió en que ya acudió a las instituciones y que hará constar públicamente sus reclamos de protección. Cerró su mensaje con un llamado a evitar que las mujeres deban optar entre expresar sus ideas o preservar la seguridad de sus familias. “Pensar diferente no puede ser una sentencia de muerte”, concluyó.

Gabriela Muñoz contrastó programas sociales de Petro con discursos sobre la guerra

La militante del Pacto Histórico, Gabriela Muñoz, publicó otro mensaje en X en el que defendió las políticas sociales impulsadas por el presidente Abelardo de la Espriella y cuestionó al dirigente que, según afirmó, se presenta como “presidente cristiano” mientras aparece en fotografías con uniformes militares y armas.

“¿Cuándo aplaudimos más las bombas?”, el mensaje de Gabriela Muñoz sobre el debate político - (@gabymunozz_/X)
“¿Cuándo aplaudimos más las bombas?”, el mensaje de Gabriela Muñoz sobre el debate político - (@gabymunozz_/X)

Muñoz señaló que al exmandatario Gustavo Petro, a quien sus críticos suelen llamar “guerrillero”, se le ha visto entregando paneles solares, instituciones educativas, ambulancias y un buque hospital. También destacó medidas relacionadas con el ingreso de los trabajadores y los beneficios para quienes prestan servicio militar.

“Dignificó el salario mínimo y promovió que quienes prestan servicio militar recibieran una bonificación equivalente al 100% del salario mínimo”, manifestó la activista en su intervención.

La integrante del movimiento oficialista contrapuso esas acciones con las de De la Espriella, al que acusó de “firmar bombas”, usar prendas militares y posar con armas. No mencionó su nombre durante el mensaje difundido en redes sociales.

“Qué contraste tan doloroso para Colombia, de hablar de dignidad, educación y vida a convertir la guerra en espectáculo”, afirmó Muñoz.

Al cierre de su mensaje, la militante planteó una reflexión sobre el debate público y el respaldo a discursos de confrontación. “¿En qué momento empezamos a aplaudir más las bombas que las oportunidades para vivir?”, preguntó.

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