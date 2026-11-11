Colombia

Fiscalía pidió condena contra Sergio David Torres, excandidato al Concejo de Bogotá, señalado de abuso sexual contra un menor de edad: el caso podría precluir en 2027

La acusación, durante los alegatos finales, afirmó que las conversaciones, grabaciones y demás pruebas incorporadas al expediente demuestran la responsabilidad del exaspirante por el partido Alianza Verde en los hechos investigados

Persona de espaldas con camiseta negra y esposas en las manos. Al fondo, un edificio con columnas, una balanza de justicia, un mazo y estrellas.
La Fiscalía General de la Nación solicitó una condena contra el excandidato al Concejo de Bogotá Sergio David Torres Cárdenas durante los alegatos de conclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Fiscalía General de la Nación dio un giro al caso contra Sergio David Torres Cárdenas, excandidato al Concejo de Bogotá por la Alianza Verde, dentro del proceso en el que está acusado de delitos sexuales contra un menor de 13 años, después de que solicitara en la mañana de este miércoles 11 de noviembre ante un juez que se dicte una condena.

La solicitud llegó en la etapa de alegatos de conclusión, después de un expediente que ha atravesado cambios de fiscales, aplazamientos y una libertad por vencimiento de términos.

PUBLICIDAD

Según información conocida por El Tiempo, la fiscal seccional Geihsa Maclaine Larrota sostuvo durante la audiencia que la conducta atribuida al procesado está probada. De acuerdo con la información conocida sobre la diligencia, la acusación presentó chats, videos y otros elementos incorporados al expediente para sustentar su petición ante el juez.

Torres Cárdenas enfrenta cargos por acceso carnal con menor de 14 años, pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados. El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima, quien entregó a las autoridades conversaciones de contenido sexual que, según la acusación, el entonces político sostuvo con el adolescente.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El proceso penal contempla acusaciones por los delitos de acceso carnal con menor de 14 años, pornografía infantil y actos sexuales abusivos agravados. (@1QueCuenta/X)

La intervención de la Fiscalía se produjo tras un prolongado trámite judicial que, de acuerdo con la información del caso, ha tenido el relevo de tres fiscales antes de llegar a esta fase. La audiencia de alegatos de conclusión continuaba este miércoles, mientras la representación de las víctimas anticipó que también solicitará la pena más alta que corresponda por los delitos imputados.

La defensa de las víctimas advierte que el expediente podría prescribir en 2027

El penalista Alejandro Carranza, representante de las víctimas, anunció que pedirá una condena máxima para Torres Cárdenas. Fuentes consultadas por El Tiempo en torno al expediente expresaron además preocupación por una eventual prescripción del caso el próximo año, ante la extensión del proceso.

La defensa del acusado logró en 2020 que un juez ordenara su libertad por vencimiento de términos. La decisión no cerró el proceso ni resolvió de fondo la responsabilidad penal, pero puso fin a la medida de aseguramiento intramural que se le había impuesto mientras avanzaba el juicio.

La investigación comenzó en 2018, cuando la madre del menor acudió a la Fiscalía General de la Nación con material que incluía chats, audios y videos. Según la reconstrucción conocida del caso, la denuncia señaló que el procesado abordó al adolescente en los baños de un centro comercial de Bogotá y le exigió actos de carácter sexual.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La investigación judicial inició en 2018 a partir de la denuncia presentada por la madre de la víctima sobre hechos ocurridos en un centro comercial. (@Aladiestra1/X)

La acusación también ubica otros contactos entre enero y marzo de ese año por medio de plataformas de mensajería y encuentros posteriores. Esos hechos dieron lugar a la investigación por delitos contra la integridad y formación sexual del menor, cuya identidad se reserva para proteger sus derechos.

El 16 de mayo de 2018, las autoridades capturaron a Torres Cárdenas. Un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de la imputación formulada por la Fiscalía. El acusado no aceptó los cargos, por lo que el expediente continuó hacia la etapa de juzgamiento.

El juicio oral avanzó en diciembre de 2020 tras la libertad del procesado

Aunque la captura y la imputación ocurrieron en 2018, el juicio oral se formalizó en diciembre de 2020. Para entonces, el exaspirante al Concejo ya había recuperado la libertad por vencimiento de términos, luego de permanecer privado de la libertad durante la investigación.

Desde ese momento, el expediente siguió su curso en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. La dilación del trámite se convirtió en uno de los principales factores de preocupación para la familia del menor y para su representación judicial, que ha reclamado una definición de fondo sobre la acusación.

La Policía Nacional arrestó a Luis Manuel Ortiz Fermín por acusaciones de agresión sexual contra cuatro menores de edad.
Un juez otorgó a Torres Cárdenas la libertad por vencimiento de términos en 2020 sin dar por concluida la causa judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes sobre el proceso mencionan más de 15 aplazamientos. Entre las causas expuestas figuran fallas tecnológicas, dificultades de agenda en los despachos judiciales, cambios en los funcionarios a cargo de la acusación y otras incidencias procesales. Cada suspensión aplazó el avance hacia una sentencia.

La Fiscalía sostiene que los elementos presentados permiten establecer la responsabilidad de Sergio David Torres Cárdenas en los hechos investigados. La defensa de las víctimas respalda la solicitud de una pena máxima, mientras el procesado conserva su derecho a controvertir la acusación y a la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia en firme.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el juzgado deberá continuar con las actuaciones previstas y definir el sentido de su decisión. El avance del proceso será determinante ante la advertencia de la representación de las víctimas sobre los plazos que aún corren en el expediente.

Temas Relacionados

BogotáAbuso sexual infantilSergio David TorresAlianza VerdeConcejo de BogotáColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gustavo Petro cuestionó la presencia de tropas militares en Ecopetrol y señaló que tendría relación con una eventual privatización: “Votaron por el fascismo”

El exmandatario difundió un mensaje en el que cuestionó a sindicalistas que, según dijo, votaron por Abelardo de la Espriella y pidió fortalecer a la compañía como generadora de energías limpias

Gustavo Petro cuestionó la presencia de tropas militares en Ecopetrol y señaló que tendría relación con una eventual privatización: “Votaron por el fascismo”

Van 111 ataques armados en menos de tres meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según Fundación Pares

Así lo señala un informe por parte de la Fundación Paz y Reconciliación, que apuntó como los principales responsables al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”

Van 111 ataques armados en menos de tres meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según Fundación Pares

Corte Suprema tomó polémica decisión en condena de un abogado que falsificó documentos para quedarse con un millonario caso

La Sala Penal dejó intacta la pena de cárcel, la multa y las demás sanciones por falsedad documental, fraude procesal y estafa agravada vinculada al cobro de acciones empresariales privadas

Corte Suprema tomó polémica decisión en condena de un abogado que falsificó documentos para quedarse con un millonario caso

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

A pocos días de la función, el participante habló sobre los temores que afronta, el cambio de hábitos que buscó y el espectáculo previsto para su aparición

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

El club Alianza Valledupar cambiará de nombre y de escudo: abrió un concurso para que los hinchas ayuden en la definición

La afición podrá enviar sus propuestas hasta el 25 de noviembre y quien resulte elegido recibirá la camiseta de 2027, un abono trianual y tres viajes pagos por la entidad deportiva

El club Alianza Valledupar cambiará de nombre y de escudo: abrió un concurso para que los hinchas ayuden en la definición
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Deportes

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata