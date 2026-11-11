Fiscalía pidió condena contra Sergio David Torres, excandidato al Concejo de Bogotá, señalado de abuso sexual contra un menor de edad: el caso podría precluir en 2027

La Fiscalía General de la Nación solicitó una condena contra el excandidato al Concejo de Bogotá Sergio David Torres Cárdenas durante los alegatos de conclusión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Fiscalía General de la Nación dio un giro al caso contra Sergio David Torres Cárdenas, excandidato al Concejo de Bogotá por la Alianza Verde, dentro del proceso en el que está acusado de delitos sexuales contra un menor de 13 años, después de que solicitara en la mañana de este miércoles 11 de noviembre ante un juez que se dicte una condena.

La solicitud llegó en la etapa de alegatos de conclusión, después de un expediente que ha atravesado cambios de fiscales, aplazamientos y una libertad por vencimiento de términos.

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Según información conocida por El Tiempo, la fiscal seccional Geihsa Maclaine Larrota sostuvo durante la audiencia que la conducta atribuida al procesado está probada. De acuerdo con la información conocida sobre la diligencia, la acusación presentó chats, videos y otros elementos incorporados al expediente para sustentar su petición ante el juez.

Torres Cárdenas enfrenta cargos por acceso carnal con menor de 14 años, pornografía con menor de 18 años y actos sexuales abusivos con menor de 14 años agravados. El proceso se originó a partir de una denuncia presentada por la madre de la víctima, quien entregó a las autoridades conversaciones de contenido sexual que, según la acusación, el entonces político sostuvo con el adolescente.

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El proceso penal contempla acusaciones por los delitos de acceso carnal con menor de 14 años, pornografía infantil y actos sexuales abusivos agravados. (@1QueCuenta/X)

La intervención de la Fiscalía se produjo tras un prolongado trámite judicial que, de acuerdo con la información del caso, ha tenido el relevo de tres fiscales antes de llegar a esta fase. La audiencia de alegatos de conclusión continuaba este miércoles, mientras la representación de las víctimas anticipó que también solicitará la pena más alta que corresponda por los delitos imputados.

La defensa de las víctimas advierte que el expediente podría prescribir en 2027

El penalista Alejandro Carranza, representante de las víctimas, anunció que pedirá una condena máxima para Torres Cárdenas. Fuentes consultadas por El Tiempo en torno al expediente expresaron además preocupación por una eventual prescripción del caso el próximo año, ante la extensión del proceso.

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La defensa del acusado logró en 2020 que un juez ordenara su libertad por vencimiento de términos. La decisión no cerró el proceso ni resolvió de fondo la responsabilidad penal, pero puso fin a la medida de aseguramiento intramural que se le había impuesto mientras avanzaba el juicio.

La investigación comenzó en 2018, cuando la madre del menor acudió a la Fiscalía General de la Nación con material que incluía chats, audios y videos. Según la reconstrucción conocida del caso, la denuncia señaló que el procesado abordó al adolescente en los baños de un centro comercial de Bogotá y le exigió actos de carácter sexual.

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La investigación judicial inició en 2018 a partir de la denuncia presentada por la madre de la víctima sobre hechos ocurridos en un centro comercial. (@Aladiestra1/X)

La acusación también ubica otros contactos entre enero y marzo de ese año por medio de plataformas de mensajería y encuentros posteriores. Esos hechos dieron lugar a la investigación por delitos contra la integridad y formación sexual del menor, cuya identidad se reserva para proteger sus derechos.

El 16 de mayo de 2018, las autoridades capturaron a Torres Cárdenas. Un juez de control de garantías le impuso una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, luego de la imputación formulada por la Fiscalía. El acusado no aceptó los cargos, por lo que el expediente continuó hacia la etapa de juzgamiento.

El juicio oral avanzó en diciembre de 2020 tras la libertad del procesado

Aunque la captura y la imputación ocurrieron en 2018, el juicio oral se formalizó en diciembre de 2020. Para entonces, el exaspirante al Concejo ya había recuperado la libertad por vencimiento de términos, luego de permanecer privado de la libertad durante la investigación.

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Desde ese momento, el expediente siguió su curso en los juzgados de Paloquemao, en Bogotá. La dilación del trámite se convirtió en uno de los principales factores de preocupación para la familia del menor y para su representación judicial, que ha reclamado una definición de fondo sobre la acusación.

Un juez otorgó a Torres Cárdenas la libertad por vencimiento de términos en 2020 sin dar por concluida la causa judicial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes sobre el proceso mencionan más de 15 aplazamientos. Entre las causas expuestas figuran fallas tecnológicas, dificultades de agenda en los despachos judiciales, cambios en los funcionarios a cargo de la acusación y otras incidencias procesales. Cada suspensión aplazó el avance hacia una sentencia.

La Fiscalía sostiene que los elementos presentados permiten establecer la responsabilidad de Sergio David Torres Cárdenas en los hechos investigados. La defensa de las víctimas respalda la solicitud de una pena máxima, mientras el procesado conserva su derecho a controvertir la acusación y a la presunción de inocencia hasta que haya una sentencia en firme.

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Tras escuchar los argumentos de las partes, el juzgado deberá continuar con las actuaciones previstas y definir el sentido de su decisión. El avance del proceso será determinante ante la advertencia de la representación de las víctimas sobre los plazos que aún corren en el expediente.