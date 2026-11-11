Falso sacerdote fue capturado en Antioquia con un un arma traumática y varias dosis de tusi: fue denunciado por irse de hoteles sin pagar

Opción 2 La Policía capturó en Rionegro a Félix Antonio Mancilla Marulanda, un hombre investigado por presuntas estafas en establecimientos hoteleros. De acuerdo con las autoridades, habría usado clériman para presentarse como sacerdote y obtener alojamiento sin cancelar los servicios (IPolicía de Antioquia)

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Un abogado de 36 años fue capturado en Rionegro, Antioquia, tras ser señalado de presuntamente utilizar prendas religiosas para alojarse en hoteles y retirarse sin pagar por los servicios recibidos. Durante el procedimiento, la Policía le incautó un arma traumática, cuatro cartuchos y ocho papeletas de una sustancia que fue identificada de forma preliminar como tusi.

El detenido fue identificado como Félix Antonio Mancilla Marulanda. Según las autoridades, era objeto de seguimiento por denuncias relacionadas con una posible modalidad de engaño en establecimientos hoteleros de varias ciudades del país.

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La captura ocurrió durante el fin de semana, en operativos de registro y verificación de antecedentes realizados por la Estación de Policía de Rionegro dentro de la estrategia Juntos por Antioquia. Los uniformados lo requirieron cuando transitaba por el municipio y hallaron los elementos en su equipaje.

De acuerdo con la información recopilada por los investigadores, el hombre presuntamente se presentaba como sacerdote mediante el uso de clériman o cuello clerical. Con esa apariencia, habría buscado generar confianza para obtener hospedaje y luego abandonar los hoteles sin cancelar las cuentas.

Un abogado de 36 años fue capturado en Rionegro, Antioquia, tras ser señalado de presuntamente utilizar prendas religiosas para alojarse en hoteles y retirarse sin pagar por los servicios recibidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El arma incautada corresponde a una traumática Zoraki, referencia M906-B, calibre nueve milímetros, con número de serie 006391. Por este hallazgo, la Policía reportó su judicialización por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

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Las ocho papeletas encontradas serán sometidas a análisis para confirmar la composición de la sustancia y determinar las circunstancias en las que era transportada. La investigación también busca establecer si otros hoteles fueron afectados bajo el mismo mecanismo.

Mancilla Marulanda quedó a disposición de la Fiscalía, que continuará con las actuaciones judiciales y definirá su eventual responsabilidad en los hechos investigados.

Expulsaron de Colombia a falso sacerdote que pedía ofrendas a conductores en vías de Medellín y Bogotá

Migración Colombia expulsó a un ciudadano extranjero de 39 años, acusado de presentarse como sacerdote para ofrecer supuestas bendiciones a conductores a cambio de dinero en la avenida Regional de Medellín.

La entidad informó que recibió denuncias por esta práctica, que además provocaba dificultades en la circulación vehicular debido a los acercamientos del hombre a los automóviles que transitaban por el corredor.

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El ciudadano extranjero se sumó a los otros 17 inmigrantes que fueron expulsados de Antioquia - crédito Migración Colombia

El procedimiento se realizó el 17 de septiembre de 2026. Según las autoridades, el extranjero vestía sotana y otros elementos propios de la indumentaria clerical para simular pertenencia a la Iglesia y solicitar pagos por los rituales que ofrecía.

Videos difundidos en redes sociales ayudaron a identificarlo y ubicarlo. La información recopilada también indicó que habría realizado una actividad similar en la autopista Sur de Bogotá antes de salir de Colombia.

Tras regresar al país, el hombre se trasladó a Medellín y retomó la misma conducta, de acuerdo con Migración Colombia. Luego de ser localizado, fue conducido al Centro de Traslado por Protección de la Secretaría de Seguridad de Medellín.

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Posteriormente, la autoridad migratoria revisó su situación y ordenó su expulsión del territorio nacional. El extranjero hizo parte de un grupo de 18 inmigrantes expulsados de Antioquia.

Migración Colombia detectó a un colombiano requerido por acoso sexual

Un ciudadano colombiano que llegó desde Estados Unidos a Medellín fue identificado por funcionarios de Migración Colombia, quienes comprobaron que tenía una orden de captura vigente por el delito de acoso sexual.

El colombiano llegó desde Estados Unidos a la capital de Antioquia - crédito Migración Colombia

El requerimiento fue emitido por un Juzgado Penal del Circuito con Función de Conocimiento y el hombre quedó a disposición de las autoridades para continuar el proceso judicial. La entidad informó que la orden estaba relacionada con el delito de “acoso sexual”.

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El procedimiento fue mencionado junto con la expulsión de 17 ciudadanos venezolanos anunciada por el alcalde Federico Gutiérrez. Según el mandatario, los expulsados tenían antecedentes o anotaciones por hurto, delitos relacionados con estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. Además, tres de ellos registraban requerimientos judiciales en Venezuela por hurto agravado, homicidio y secuestro. Gutiérrez afirmó: “Aquí manda la ley”.