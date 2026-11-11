Colombia

Falso guía espiritual abusó de al menos seis mujeres en Antioquia con la disculpa de practicarles desbloqueos energéticos: fue condenado a 17 años

El fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual demostró que el condenado citaba a las mujeres en el inmueble donde residía con la promesa de realizarles desbloqueos energéticos y rituales con plantas medicinales. Una vez allí, las sometía a vejámenes sexuales

Capturado por la Policía Nacional
Un juez de Medellín declaró responsable a José Fabio Salazar Castaño por hechos ocurridos entre 2013 y 2022 bajo la fachada de limpiezas ancestrales y tratamientos energéticos (Colprensa)
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Un juez de conocimiento en Medellín condenó a 17 años de prisión a José Fabio Salazar Castaño, de 63 años, por abusar sexualmente de seis mujeres bajo la fachada de rituales de sanación energética y limpiezas ancestrales en el corregimiento San Antonio de Prado y en el municipio de San Carlos, ambos en el departamento de Antioquia.

La condena, dictada tras valorar las pruebas reunidas por la Fiscalía General de la Nación, cubre hechos cometidos entre los años 2013 y 2022. Las víctimas tenían entre 16 y 26 años al momento de los abusos; una de ellas era menor de edad. Salazar Castaño se presentaba ante la comunidad como guía espiritual y aprovechó esa reputación para acceder a las mujeres.

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El fiscal del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas, unidad especializada de la Fiscalía en este tipo de delitos) demostró que el condenado citaba a las mujeres en el inmueble donde residía con la promesa de realizarles desbloqueos energéticos y rituales con plantas medicinales. Una vez allí, las sometía a vejámenes sexuales.

La investigación también estableció que Salazar Castaño suministró marihuana a varias de las víctimas como parte del supuesto ritual, y que a otra mujer le fotografió sus partes íntimas durante la falsa consulta espiritual.

La Fiscalía probó que el hombre, de 63 años, citaba a sus víctimas en inmuebles de San Antonio de Prado y San Carlos, donde las sometía a vejámenes sexuales (Hollie Adams/Reuters)
La Fiscalía probó que el hombre, de 63 años, citaba a sus víctimas en inmuebles de San Antonio de Prado y San Carlos, donde las sometía a vejámenes sexuales (Hollie Adams/Reuters)

El tribunal lo declaró responsable de dos delitos distintos: acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir y actos sexuales en persona puesta en incapacidad de resistir. Ambos tipos penales aplican cuando el agresor provoca deliberadamente un estado de vulnerabilidad en la víctima para consumar el abuso.

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La Fiscalía subrayó ante el juez que el procesado utilizó su estatus de figura espiritual reconocida en su entorno para “doblegar la voluntad de las víctimas, ponerlas en situación de inferioridad y facilitar su fin criminal”.

Al tratarse de una sentencia de primera instancia, la defensa puede interponer los recursos legales previstos en el ordenamiento colombiano, lo que abre la posibilidad de que el caso sea revisado por un tribunal superior.

Capturaron a un docente en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, por presunto abuso sexual contra un estudiante de 15 años

Por otra parte, la Policía Metropolitana de Bogotá capturó, por orden judicial, a un docente señalado de presuntamente cometer actos sexuales violentos agravados contra un adolescente de 15 años en la localidad de Ciudad Bolívar.

El profesor aseguró dirigir una fundación, al parecer, de refuerzos escolares - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

El operativo se llevó a cabo en el barrio Alameda Lucero Bajo, luego de una investigación de la Seccional de Investigación Criminal, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Las autoridades indagan hechos que habrían ocurrido el 10 de agosto de 2026.

De acuerdo con el reporte oficial, el hombre habría utilizado el vínculo construido con el joven a partir de su actividad educativa. El detenido aseguró que trabajaba como profesor y que dirigía una fundación a la que asistía el adolescente para recibir refuerzo escolar.

La hipótesis de la investigación indica que el docente invitó al menor a subir al segundo piso del inmueble donde vivía. Ya en el lugar, habría cerrado las puertas y cometido los hechos por los que fue detenido.

El investigado, de aproximadamente 35 años, afirmó que llevaba cerca de una década al frente de la organización y que el proyecto tenía más de 35 años de funcionamiento.

Tras su captura, fue dejado a disposición de la autoridad judicial, que deberá definir su situación jurídica dentro del proceso. La Policía pidió a la ciudadanía denunciar cualquier situación que afecte a niños, niñas y adolescentes a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

Momento de la captura del profesor de una fundación que habría abusado sexualmente de un joven de 15 años - crédito captura Policía Metropolitana de Bogotá
Momento de la captura del profesor de una fundación que habría abusado sexualmente de un joven de 15 años - crédito captura Policía Metropolitana de Bogotá

En lo que va corrido del 2026 se han registrado varias capturas y judicializaciones por presuntos delitos sexuales en distintas regiones de Colombia.

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