Este es el recorrido criminal de alias Tom, el llamado a ocupar el lugar de Pablo Escobar que recuperó su libertad

Los inicios de alias Tom en el mundo del hampa se remontan a 1988, cuando creó el grupo criminal 'Amigos de Mi Barrio' (Policía Nacional-archivo Colprensa)

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Juan Carlos Mesa Vallejo, conocido como alias Tom y llamado en su momento dentro del mundo criminal a ser el sucesor del capo Pablo Escobar (otrora líder del cartel de Medellín), dejó la cárcel La Picota de Bogotá bajo libertad condicional después de cumplir el 93,7% de una condena de 13 años.

Su salida provocó controversia, luego de que el mismo alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionarla decisión que cobijó a Mesa Vallejo, y a quien las autoridades identificaron como uno de los principales jefes del crimen organizado en el Valle de Aburrá y fundador de la estructura conocida como Los Chatas.

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El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó la salida de Mesa Vallejo el martes 10 de noviembre, y un juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad otorgó el beneficio mediante una decisión del 5 de noviembre, luego de considerar el tiempo de pena cumplido, las redenciones por trabajo y estudio y los reportes de conducta en prisión.

Mesa Vallejo deberá cumplir un período de prueba de 10 meses y dos días, y la libertad condicional no extingue de inmediato la condena y queda sujeta al cumplimiento de las obligaciones impuestas por el juzgado.

Lo anterior quiere decir que si incumple las condiciones fijadas, la medida puede ser revocada.

La decisión se produce en medio de llamados de autoridades locales para que se mantenga vigilancia sobre el exjefe criminal.

Gutiérrez le pidió a la Policía, el Ejército, la Fiscalía y los organismos de inteligencia hacer seguimiento permanente a sus movimientos.

El alcalde de Medellín Federico 'Fico' Gutiérrez, dejó en claro que estarán atentos desde las autoridades para evitar que Mesa Vallejo vuelva a delinquir (archivo Colprensa/Camila Díaz)

De Los Chatas al mando de La Oficina: alias Tom fue llamado a ser el sucesor de Pablo Escobar

Alias Tom inició su trayectoria criminal a finales de la década de 1980, según la Policía. Con el paso de los años fundó Los Chatas, una estructura que consolidó presencia en Bello, municipios del norte del Valle de Aburrá y sectores de Medellín.

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Las autoridades asociaron a la banda con actividades como narcotráfico, extorsión, homicidios, desplazamiento forzado y control territorial.

La estructura hizo parte de la red de organizaciones ilegales vinculadas con La Oficina, también llamada Oficina de Envigado.

La Oficina no corresponde a una sola banda, sino a una red de grupos delincuenciales con influencia en el Valle de Aburrá.

Durante distintos períodos, esas estructuras mantuvieron disputas internas por el control de economías ilegales y territorios, con consecuencias directas sobre la seguridad de Medellín y municipios vecinos.

Mesa Vallejo buscó ingresar a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- (Alcaldía de Medellín)

Así llegó alias Tom a la cima de ‘La Oficina’: empresas criminales en en Valle de Aburrá le rendían cuentas

Mesa Vallejo se convirtió en un hombre de confianza de Erickson Vargas Cárdenas, alias Sebastián, otro de los jefes de la red.

Tras la disputa con el bando de Maximiliano Bonilla Orozco, alias Valenciano, y la posterior captura y extradición de “Sebastián”, “Tom” fue señalado como uno de los principales articuladores de La Oficina.

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Andrés Tobón, quien fue secretario de Seguridad de Medellín y hoy es concejal de la ciudad, dijo que, según información atribuida a autoridades estadounidenses, Mesa Vallejo llegó a tener influencia sobre cerca del 70% de las estructuras armadas del Valle de Aburrá.

Esa capacidad de articulación lo convirtió en uno de los hombres más buscados por las autoridades colombianas.

Incluso, su nombre también apareció en reportes internacionales sobre el envío de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Su emporio criminal llegó hasta las autoridades norteamericanas, y por este motivo en 2017 EE. UU. ofreció USD 2 millones por información sobre su paradero en su momento.

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Hasta el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a alias Tom en la llamada Lista Clinton o también denominada Lista Ofac (Oficina de Control de Activos Extranjeros, por sus siglas en inglés), al señalar que mantenía alianzas con el Clan del Golfo para actividades de narcotráfico.

El Departamento de Estado de los EE. UU. ofreció una recompensa de USD 2 millones por alias Tom (archivo Colprensa/Policía Nacional)

La recompensa reflejaba la relevancia que las autoridades atribuían a Mesa Vallejo dentro de las redes criminales de Antioquia.

Algunos funcionarios lo compararon con Pablo Escobar por la capacidad de influencia que llegó a tener en Medellín, una analogía que se instaló en el debate público, aunque ambos pertenecieron a contextos y estructuras diferentes.

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El operativo de captura en una finca de El Peñol: el arma bañada de oro que ‘Tom’ siempre llevaba con él

La Policía lo buscaba desde hacía cerca de 20 años cuando logró ubicarlo en una finca de la vereda Guamito, en El Peñol, Antioquia.

La captura ocurrió el 9 de diciembre de 2017, justo cuando celebraba su cumpleaños número 50 con familiares y otros invitados.

Entre las personas presentes estaba Jhon Jairo Velásquez Vásquez, alias Popeye, exjefe de sicarios de Pablo Escobar.

La presencia de Velásquez fue uno de los elementos que atrajo atención sobre el operativo.

La operación fue denominada Omega, y para llegar hasta el lugar, las autoridades realizaron labores de inteligencia y debieron superar un esquema de seguridad que protegía la finca y a quienes participaban en la celebración.

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La celebración de los 50 años de alias Tom terminó con su captura (Policía Nacional)

Durante el procedimiento, los investigadores incautaron más de USD 14.000, alrededor de $96 millones en efectivo, armas con silenciador, equipos de comunicación, joyas y accesorios.

También fueron hallados vehículos de alta gama, una lancha y otros bienes que hicieron parte de las diligencias posteriores, pero el que más llamó la atención de las autoridades fue un arma bañada en oro.

La Policía informó entonces que Mesa Vallejo mantenía un perfil bajo en sus desplazamientos y que, pese a su capacidad económica, procuraba no llamar la atención. Esa estrategia habría contribuido a que evitara la captura durante años.

En diciembre de 2018, el Juzgado Quinto Penal Especializado de Medellín lo condenó a 13 años de prisión por concierto para delinquir, falsedad material en documento público y porte ilegal de armas. Alias Tom aceptó cargos dentro del proceso.

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Su defensa solicitó la libertad condicional en 2025, cuando argumentó que ya había cumplido las tres quintas partes de la pena. La solicitud no prosperó en ese momento, pero el juzgado concedió el beneficio en noviembre de 2026 al verificar el porcentaje de condena cumplida y las redenciones reconocidas.

La libertad condicional de Mesa Vallejo contempla un periodo de prueba de 10 meses (Andrés Tobón/X)

La salida se concretó desde La Picota, cárcel a la que había sido trasladado desde Itagüí meses antes. La medida sorprendió a sectores de Medellín que esperaban que su reclusión se extendiera hasta 2030 o 2031.

Alias Tom fue vocero en la mesa de paz urbana del Gobierno Petro

Mientras estaba recluido en la cárcel La Paz de Itagüí, Mesa Vallejo participó como vocero de las bandas del Valle de Aburrá en la mesa de paz urbana promovida durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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El 21 de junio de 2025, el Inpec autorizó su salida temporal junto con otros ocho cabecillas para asistir a un acto encabezado por el entonces presidente en La Alpujarra, en el centro de Medellín.

La presencia de los jefes de estructuras criminales en ese evento generó cuestionamientos políticos y reacciones de autoridades locales.

El 10 de agosto de 2026, una resolución ordenó el traslado de varios internos desde la cárcel de Itagüí a otros centros penitenciarios del país. Mesa Vallejo fue enviado a La Picota, donde permaneció hasta que se hizo efectiva la boleta de libertad condicional.

Otro de los voceros de aquel proceso, Iván Darío Suárez Muñoz, alias Barbas, salió de La Picota el 30 de octubre con libertad condicional durante seis meses y una fianza equivalente a dos salarios mínimos.

Alias Tom participó en el evento llamado 'El Tarimazo', que se llevó a cabo en el centro financiero de Medellín el sábado 21 de junio de 2025, y en el que estuvo el expresidente Gustavo Petro (Presidencia)

Medellín pidió vigilancia permanente sobre alias Tom

Gutiérrez cuestionó la decisión judicial y pidió a las autoridades mantener un monitoreo constante sobre Mesa Vallejo.

“Si se le ocurre seguir delinquiendo, pues le va a ir muy mal y aquí también estamos preparados”, advirtió el alcalde antes de que se confirmara su salida.

Gutiérrez recordó que durante su primera alcaldía, entre 2016 y 2019, ordenó priorizar la persecución contra alias Tom.

El mandatario afirmó que, cuando regresó al cargo, encontró que el nombre del jefe criminal ya no aparecía en algunos organigramas oficiales de bandas, pese a que, según su criterio, mantenía influencia dentro de La Oficina.

“Definitivamente, en este país no hay norma suficiente para los cabecillas; hacen lo que se les da la gana”, señaló por su parte Tobón tras conocer la decisión.