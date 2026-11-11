Colombia

El ministro Indalecio Dangond no vulneró los derechos del campesinado al asegurar que tenía mejor estatus llamarlos “pequeños empresarios”: esto dijo el Tribunal Superior de Bogotá

La tutela buscaba que el funcionario ofreciera disculpas públicas tras utilizar el término “pequeños empresarios del campo” ante el Congreso de la República

El pronunciamiento del ministro de Agricultura se conoció en medio de las Comisiones Económicas del Congreso de la República - crédito Canal Congreso
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El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural informó que el Tribunal Superior de Bogotá revocó una decisión de primera instancia y negó una acción de tutela que buscaba exigir una rectificación pública al ministro Indalecio Dangond Baquero por el uso de la expresión “pequeños empresarios del campo” durante una intervención ante el Congreso de la República.

De acuerdo con el comunicado difundido por la cartera el 10 de noviembre de 2026, la decisión judicial concluyó que el jefe de Agricultura no vulneró ni amenazó los derechos fundamentales del campesinado. La tutela pretendía que el funcionario ofreciera disculpas públicas y modificara el alcance de sus declaraciones.

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La cartera sostuvo que el Tribunal examinó la intervención de Dangond y determinó que sus palabras no implicaron un desconocimiento de la condición del campesinado como sujeto de especial protección constitucional.

El fallo, según el documento oficial, tampoco halló disposiciones administrativas, directrices o circulares que buscaran reemplazar el término campesino por otra categoría.

Tribunal Superior de Bogotá negó tutela contra el ministro Indalecio Dangond por frase sobre campesinos - (@MinAgricultura/X)
Tribunal Superior de Bogotá negó tutela contra el ministro Indalecio Dangond por frase sobre campesinos - (@MinAgricultura/X)

El Tribunal revocó la decisión de primera instancia

El Ministerio de Agricultura señaló que la sala judicial revocó el fallo inicial y descartó la procedencia de la tutela. La demanda cuestionaba una frase utilizada por el ministro durante una exposición ante el Legislativo, cuando se refirió a los productores rurales como “pequeños empresarios del campo”.

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Para la entidad, el análisis judicial estableció que no existió una política institucional que excluyera expresiones como “campesino”, “campesina” o “campesinado”. El comunicado aseguró que el Tribunal revisó si había alguna medida de carácter oficial dirigida a eliminar esos conceptos del lenguaje estatal y concluyó que tal instrucción no se presentó.

La decisión también abordó el contenido de una aclaración que Dangond publicó el 9 de septiembre a través de los canales oficiales de la cartera, antes de la presentación de la tutela. En ese pronunciamiento, el ministro explicó la diferencia entre las nociones de “campesino” y “productor agropecuario”.

Según la información del Ministerio, la providencia tuvo en cuenta que ambas expresiones son compatibles y sirven para describir dimensiones distintas de la ruralidad. “Campesino” alude a una condición social, económica y territorial, mientras que “productor agropecuario” identifica una categoría relacionada con la actividad productiva.

Justicia descartó vulneración de derechos del campesinado por declaraciones de Indalecio Dangond - (@MinAgricultura/X)
Justicia descartó vulneración de derechos del campesinado por declaraciones de Indalecio Dangond - (@MinAgricultura/X)

Agricultura defendió que ambas categorías son complementarias

El comunicado indicó que la precisión hecha por el ministro buscaba aclarar el sentido de la expresión cuestionada, sin sustituir la identidad campesina. La cartera afirmó que la diferenciación entre ambas categorías permite al Gobierno diseñar políticas públicas para atender necesidades diversas en el campo.

El Ministerio de Agricultura sostuvo que los campesinos tienen reconocimiento constitucional como población de especial protección. A la vez, señaló que el término productor agropecuario incluye actividades y condiciones vinculadas con la producción de alimentos y otros bienes rurales.

En ese contexto, la entidad afirmó que la política pública agropecuaria se ha dirigido a favorecer a la población rural y a productores de distintos tamaños, incluido el campesinado. El objetivo, según expuso, consiste en atender a sectores que durante años han tenido dificultades para acceder a programas estatales.

La cartera también destacó que la sentencia descartó que las declaraciones de Dangond hubieran afectado garantías fundamentales. “La justicia concluyó que el Ministerio no vulneró ni amenazó de ninguna manera los derechos fundamentales del campesinado”, indicó el comunicado.

El Gobierno de Colombia proyecta decretar una emergencia económica para congelar pagos de créditos agropecuarios ante el fenómeno de El Niño - crédito @MinAgricultura/X
Ministerio de Agricultura celebró decisión judicial a favor de Indalecio Dangond - (@MinAgricultura/X)

Por esa razón, agregó, el Tribunal determinó que no correspondía ordenar disculpas públicas, como solicitaba la acción judicial. La decisión deja sin efecto el fallo de primera instancia que había dado lugar al reclamo de rectificación.

El Ministerio mencionó créditos y asistencia técnica para el campo

La entidad señaló que, durante los primeros 100 días de Dangond al frente de la cartera, la prioridad ha sido la atención de las comunidades rurales. Entre las necesidades mencionadas figuran el acceso a crédito, la asistencia técnica y apoyos para aumentar los ingresos y la capacidad productiva.

“El campo colombiano necesita apoyo efectivo y verdadero”, sostuvo el Ministerio en su pronunciamiento. La comunicación añadió que los programas de la cartera buscan fortalecer las condiciones de vida de quienes trabajan en las zonas rurales.

El documento oficial vinculó esta estrategia con la política del gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, orientada, según la entidad, a ampliar la atención estatal hacia los territorios y los productores agropecuarios.

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