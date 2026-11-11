Colombia

Él es Juan Carlos Gossaín, nuevo embajador de Colombia en Francia y ante la Unesco: ya tomó juramento ante Abelardo de la Espriella

El exgobernador de Bolívar tendrá como responsabilidad liderar la delegación en París, tras culminar el trámite diplomático y en medio de procesos disciplinarios pendientes

Abelardo de la Espriella tomó juramento al embajador de Colombia en Francia, Juan Carlos Gossaín
El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, tomó juramento al embajador de Colombia en Francia, Juan Carlos Gossaín, que además será el representante nacional ante la Unesco (Presidencia)
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El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, posesionó en la jornada del martes 10 de noviembre al exgobernador de Bolívar Juan Carlos Gossaín como embajador extraordinario y plenipotenciario de Colombia ante Francia: una misión diplomática en la que deberá cumplir doble función, pues también asumirá otra importante representación.

En efecto, la ceremonia oficial que se llevó a cabo en las instalaciones del jefe de Estado, también confirmó la designación de Gossaín como el jefe de la delegación permanente del país ante la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), cuya sede también opera en París y que funcionaba por separado.

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El nombramiento quedó formalizado mediante el Decreto 1617 del 28 de octubre, después de que la administración de Francia concedió el beneplácito diplomático el primero de ese mes. Una vez conocido el documento, el jefe de Estado convocó al diplomático para tomarle juramento del cargo, para el que ya recibió beneplácito.

Abelardo de la Espriella tomó juramento al embajador de Colombia en Francia, Juan Carlos Gossaín
Juan Carlos Gossaín, el nuevo embajador de Colombia ante Francia y la Unesco, es amigo del presidente de la República, Abelardo de la Espriella

El arribo de Gossaín a la misión exterior está precedida de la relación personal entre el exmandatario seccional y el hoy mandatario, pues ambos eran son socios en la empresa Dominio De la Espriella, fabricante de marcas como el ron Defensor y el vino Fratellone, y figuran como cofundadores de la Fundación Becas Educativas Abelardo De La Espriella.

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Designación como embajador de Colombia en Francia consolida el vínculo de Gossaín y De la Espriella

La llegada a la embajada en territorio galo marca el regreso de Gossaín al servicio oficial tras una década enfocado en actividades comerciales particulares. El exmandatario seccional admitió en declaraciones públicas su cercanía con De la Espriella, en una relación que ahora lo lleva a ser subordinado del primer mandatario en este caso.

El trámite bilateral avanzó sin tropiezos ante la Cancillería en París, lo cual facilitó la expedición rápida de los decretos correspondientes. Con el acto de juramento, conducirá las relaciones bilaterales con el gobierno francés y coordinar la agenda de Colombia en programas educativos, científicos y de preservación patrimonial que administra la Unesco.

Gossaín es abogado egresado de la Universidad de Cartagena, con posgrados en Derecho y Gestión Cultural. Inició su trayectoria pública en la administración distrital de la Heroica, en la que encabezó dependencias como la Secretaría de Hacienda y la Secretaría General, y fue candidato a la Alcaldía en 2007, en la que no tuvo éxito en su intención.

Juan Carlos Gossaín defendió los mensajes y las palabras usados por el presidente Abelardo de la Espriella - crédito @JCGossain/X
El embajador Juan Carlos Gossaín ha salido en defensa en diferentes ocasiones del presidente Abelardo de la Espriella (@JCGossain/X)

En 2011 obtuvo la Gobernación de Bolívar con el aval del partido Liberal tras alcanzar 273.000 votos. Durante su gestión, entre 2012 y 2015, ejecutó obras como el Centro Administrativo Departamental en Turbaco y mejoras viales en los Montes de María. Y creó el Instituto de Cultura y Turismo de Bolívar, con el Festival de Jazz de Mompox.

Tras este periodo, enfrentó investigaciones disciplinarias que llevaron a la Procuraduría a dictar en 2022 una destitución e inhabilidad por 10 años en primera instancia; debido a desembolsos superiores a $16.000 millones a dos entidades privadas para supuestos tratamientos de hemofilia sin cumplir los requisitos de ley, en un fallo que fue apelado.

Hace dos días, el 9 de noviembre, el mandatario le expresó su pesar por el deceso de su madre, Ada Rognini, a la que describió como progenitora de su “entrañable amigo”. En su mensaje público, el jefe de Estado transmitió a la familia sus “más sentidas condolencias” y afirmó acompañarlos “de corazón en este momento de dolor”.

Condolencias de Abelardo de la Espriella por la muerte de la madre de Juan Carlos Gossaín
Con este mensaje en sus redes sociales, el presidente Abelardo de la Espriella expresó sus condolencias al embajador de Juan Carlos Gossaín tras el fallecimiento de su madre, Ada Rognini. (@ABDELAESPRIELLA/X)

Designación de Juan Carlos Gossaín contrasta con el congelamiento de la embajada de Colombia en Madrid

Esta posesión formal en París muestra un panorama muy diferente al de la legación colombiana en España. La candidatura del exsenador Carlos Felipe Mejía para encabezar la misión diplomática en Madrid permanece detenida debido a que el gobierno del presidente Pedro Sánchez no ha otorgado el beneplácito oficial.

Y es que, pese a su designación, el Gobierno español no ha concedido el plácet o beneplácito diplomático para la formalización del cargo. La falta de respuesta por parte del gabinete de Sánchez podría configurar un silencio administrativo que, en la práctica diplomática, es interpretado como un desacuerdo tácito frente al perfil propuesto.

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