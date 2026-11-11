Colombia

El Consejo de Estado rechazó otra demanda por el “voto fusil” contra Iván Cepeda y Aida Quilcué: ya son ocho las que fracasan

Las acciones alegaban una presunta presión de grupos armados ilegales sobre los votantes. De acuerdo con Cepeda, el Consejo de Estado concluyó que los demandantes no identificaron de manera concreta los hechos de violencia, los municipios, los puestos o mesas de votación afectados, ni las etapas electorales involucradas

Además de garantizar la seguridad del presidente saliente (Petro) y el electo (De la Espriella), el ministro Sánchez afirmó que el trabajo en materia de seguridad desde la cartera de Defensa también cobija al excandidato presidencial Iván Cepeda - crédito Cristian Bayona
Iván Cepeda afirmó que el “voto fusil” quedó sin sustento tras ocho decisiones judiciales (Cristian Bayona)
Guardar

El senador y aspirante presidencial Iván Cepeda Castro informó que el Consejo de Estado rechazó una nueva demanda de nulidad electoral contra su curul y la de la representante Aida Quilcué Vivas. Según el comunicado difundido por el legislador, el alto tribunal acumula ocho inadmisiones o rechazos de acciones basadas en la tesis del llamado “voto fusil”.

La decisión más reciente se conoció el lunes 10 de noviembre. El tribunal rechazó la segunda demanda promovida por Sergio Álzate González y el concejal del Centro Democrático, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como “Gury”, quienes solicitaban anular ambos escaños.

PUBLICIDAD

Las curules fueron asignadas bajo el Estatuto de la Oposición, que reserva puestos en el Congreso para los candidatos presidenciales derrotados con mayor votación. En este caso, corresponden a las fórmulas que representaron al Pacto Histórico y a la Alianza por la Vida en la segunda vuelta del 21 de junio de 2026.

El tribunal cuestionó la falta de precisión en las demandas

El senador y aspirante presidencial Iván Cepeda Castro informó que el Consejo de Estado rechazó una nueva demanda de nulidad electoral contra su curul y la de la representante Aida Quilcué Vivas - (Iván Cepeda)
El senador y aspirante presidencial Iván Cepeda Castro informó que el Consejo de Estado rechazó una nueva demanda de nulidad electoral contra su curul y la de la representante Aida Quilcué Vivas - (Iván Cepeda)

Las acciones alegaban una presunta presión de grupos armados ilegales sobre los votantes. De acuerdo con Cepeda, el Consejo de Estado concluyó que los demandantes no identificaron de manera concreta los hechos de violencia, los municipios, los puestos o mesas de votación afectados, ni las etapas electorales involucradas.

PUBLICIDAD

“Ninguna de las demandas acredita un solo acto de violencia, presión, y menos aún que la voluntad de los electores se haya alterado”, afirmó el senador.

Cepeda atribuyó las acciones judiciales a una estrategia política de sectores de la extrema derecha. También sostuvo que buscan desacreditar el resultado electoral del 21 de junio de 2026, cuando, según indicó, su sector obtuvo más de 12,7 millones de votos.

Dos misiones electorales descartaron incidencias sobre los resultados

El comunicado citó pronunciamientos de la Misión de Observación Electoral (MOE) y de la misión de la Unión Europea. La MOE señaló que no encontró una correlación estadísticamente relevante entre la injerencia o control territorial de grupos armados ilegales y los resultados de la segunda vuelta presidencial.

La MOE señaló que no encontró una correlación estadísticamente relevante entre la injerencia o control territorial de grupos armados ilegales y los resultados de la segunda vuelta presidencial (Iván Cepeda)
La MOE señaló que no encontró una correlación estadísticamente relevante entre la injerencia o control territorial de grupos armados ilegales y los resultados de la segunda vuelta presidencial (Iván Cepeda)

Por su parte, el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, afirmó al presentar el informe final de la misión europea que no detectaron una injerencia de grupos armados que hubiera afectado el resultado de las elecciones.

Cepeda también rechazó versiones sobre una supuesta utilización de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) para alterar los resultados. “Esa nueva mentira también fracasará. Nuestra campaña fue transparente y honesta”, sostuvo.

Que significa el “voto fusil”

El término “voto fusil” se usa en Colombia para describir una supuesta o comprobada presión de grupos armados ilegales sobre los votantes. Puede incluir amenazas, órdenes de votar por un candidato, restricciones a la campaña de rivales, castigos a quienes no obedecen o exigencias como mostrar el certificado electoral.

No es una figura jurídica autónoma. En el plano legal, esos hechos pueden encuadrarse en delitos electorales como el constreñimiento al sufragante, además de otras conductas vinculadas con amenazas o desplazamiento forzado.

El concejal antioqueño denunció que hubo 'voto fusil' en regiones donde ganó el senador del Pacto Histórico (@andresguryrodriguez - Instagram/Colprens9a
El concejal antioqueño denunció que hubo 'voto fusil' en regiones donde ganó el senador del Pacto Histórico (@andresguryrodriguez - Instagram/Colprens9a

El debate reciente en Colombia

La expresión ganó presencia durante las elecciones presidenciales colombianas de 2026. Sectores políticos sostuvieron que las votaciones altas de Iván Cepeda en algunos territorios se explicaban por la presión de grupos ilegales.

Una verificación de Colombiacheck concluyó que esa tesis no se sostiene únicamente con mapas de presencia armada, alertas de riesgo o resultados electorales. El análisis citó datos según los cuales, entre municipios con presencia de grupos armados, tanto Cepeda como Abelardo de la Espriella obtuvieron triunfos en un número parecido de localidades. También señaló que los aumentos de participación y votos no se concentraron solo en un candidato.

En síntesis: el “voto fusil” puede referirse a un delito real de presión armada sobre el electorado, pero no debe usarse como una explicación general para invalidar los votos de una región sin pruebas específicas

Temas Relacionados

Consejo de EstadoIván CepedaVoto fusilCurulesColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Atraco en un local de comidas terminó en balacera con la Policía en Cali: un delincuente murió y dos fueron capturados

El intercambio de disparos ocurrió luego de que tres hombres presuntamente intentaron apoderarse de dinero, teléfonos y joyas

Atraco en un local de comidas terminó en balacera con la Policía en Cali: un delincuente murió y dos fueron capturados

La Flip rechazó atentado con granada en las instalaciones de RCN en Cali: “Exigimos a la Fiscalía esclarecer los hechos”

La explosión ocurrida de madrugada provocó daños materiales en la sede de la emisora y llevó a la organización a pedir protección para sus trabajadores

La Flip rechazó atentado con granada en las instalaciones de RCN en Cali: “Exigimos a la Fiscalía esclarecer los hechos”

Abrieron un D1 y un ARA uno encima del otro en una misma edificación de Medellín y las redes se llenaron de comentarios: “Todo en mismo lugar”

La inusual disposición de los comercios rivales fue registrada en una fotografía difundida por redes sociales, donde los usuarios destacaron la cercanía entre ambas alternativas para compras diarias

Abrieron un D1 y un ARA uno encima del otro en una misma edificación de Medellín y las redes se llenaron de comentarios: “Todo en mismo lugar”

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 11 de noviembre: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este miércoles de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy miércoles 11 de noviembre: ganadores del último sorteo

A qué se dedica Nancy Gómez, la secuestrada esposa del alcalde de Uribia, La Guajira: había recibido amenazas desde el 2025

Nancy Yaneth Gómez Sánchez fue interceptada a las 6:20 a. m. del miércoles 11 de noviembre por individuos vestidos de negro, quienes la obligaron a abordar una camioneta Toyota blanca que tomó un rumbo todavía desconocido

A qué se dedica Nancy Gómez, la secuestrada esposa del alcalde de Uribia, La Guajira: había recibido amenazas desde el 2025
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Hermana de Karol G se defendió de las críticas a su cuerpo y explicó el proceso por el que está pasando: “Me afecta verme así”

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van tirar mier**”

La presentadora Milena López reveló el estado de salud de Adriana Betancur tras el procedimiento médico al que fue sometida: “Seguimos a la espera”

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Deportes

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

Murió el exfutbolista argentino del Junior de Barranquilla Carlos Babington: “Hizo parte de nuestra historia”

La selección chilena confirmó importante baja para los partidos ante Colombia por la fecha FIFA: de quién se trata

Lucas González cuestionó las convocatorias de jugadores de Atlético Nacional a la selección Colombia y reveló cómo lo afectan: "Las variantes se te limitan"

República Checa vs. España: hora y dónde ver en Colombia al campeón del mundo en acción por la Nations League

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid Femenino: así fue su gol en la Champions League ante el París FC