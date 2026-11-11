El club Alianza Valledupar cambiará de nombre y de escudo: abrió un concurso para que los hinchas ayuden en la definición

El aficionado ganador del concurso recibirá la camiseta del equipo para 2027, un abono de tres años y tres viajes con gastos pagos (Colprensa)

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Alianza Valledupar abrió un concurso para que sus aficionados propongan un nuevo nombre y un rediseño del escudo, en un intento por afianzar su vínculo con la capital del Cesar. La convocatoria fija límites para las propuestas y ofrece premios al ganador.

El club busca una identidad asociada con las raíces, la cultura y el sentido de pertenencia de Valledupar. La iniciativa llega después de una campaña sin clasificación a las finales de la Liga y antes de un partido que puede resultar decisivo para las aspiraciones de Millonarios.

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La convocatoria impide que los participantes presenten las denominaciones Valledupar FC, Real Valledupar y Alianza Vallenata, porque esos nombres ya están registrados en el fútbol o en otras competencias deportivas.

El concurso también condiciona el diseño del emblema. El nuevo escudo deberá conservar su forma circular y la combinación de rojo, blanco y azul que identifica al actual.

Alianza Valledupar abrió una convocatoria para que los aficionados elijan el nuevo nombre y el escudo de la institución hasta el 25 de noviembre (Richard Dangond/Colprensa)

Los aspirantes solo podrán modificar los elementos que aparecen dentro del círculo. La estructura y los colores principales no forman parte de los cambios habilitados.

El plazo para enviar las iniciativas vence el 25 de noviembre. La propuesta elegida recibirá la camiseta que vestirá el club en 2027, un abono por tres años y tres viajes para acompañar al plantel, con gastos cubiertos, uno por cada año.

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El desempeño deportivo no acompañó el cambio de sede. En sus tres años en Valledupar, el equipo no logró clasificarse a los cuadrangulares semifinales de la Liga.

En la Copa BetPlay alcanzó los octavos de final en las ediciones de 2025 y 2026. Esos resultados constituyen sus mejores actuaciones recientes en ese certamen.

El último partido de Alianza Valledupar bajo su actual denominación será el sábado en El Campín. El conjunto enfrentará a Millonarios, que necesita sumar en su búsqueda de un lugar en los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay 2026-II.

La convocatoria del club excluyó opciones registradas como Valledupar FC, Real Valledupar y Alianza Vallenata para la nueva identidad (Alianza de Valledupar)

Las propuestas no podrán usar tres nombres ya registrados

La convocatoria impide que los participantes presenten las denominaciones Valledupar FC, Real Valledupar y Alianza Vallenata, porque esos nombres ya están registrados en el fútbol o en otras competencias deportivas.

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Valledupar FC actuó en la segunda división entre 2004 y 2023. La ficha de ese club pertenece actualmente a Real Cundinamarca.

Real Valledupar participa en la copa profesional de microfútbol. Alianza Vallenata, a su vez, compite en torneos juveniles organizados por Difútbol.

El concurso también condiciona el diseño del emblema. El nuevo escudo deberá conservar su forma circular y la combinación de rojo, blanco y azul que identifica al actual.

Los aspirantes solo podrán modificar los elementos que aparecen dentro del círculo. La estructura y los colores principales no forman parte de los cambios habilitados.

El plazo para enviar las iniciativas vence el 25 de noviembre. La propuesta elegida recibirá la camiseta que vestirá el club en 2027, un abono por tres años y tres viajes para acompañar al plantel, con gastos cubiertos, uno por cada año.

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Alianza FC afronta una denuncia por una deuda de 70 millones de pesos en el arriendo de su casa hogar en Valledupar-crédito @Valledupar_Col/X

Alianza FC de Valledupar recibió fuerte denuncia por una millonaria deuda en casa de hogar alquilada: “Nadie contesta el teléfono”

Alianza FC enfrenta una denuncia por una deuda de 70 millones de pesos vinculada al arriendo de la casa hogar que utiliza en Valledupar para alojar a futbolistas en formación.

La denuncia fue divulgada el 16 de octubre de 2026 por el portal Valledupar a través de su cuenta de X. La propietaria del inmueble, Elida Ochoa Quintana, aseguró que el club acumulaba cuatro meses y medio sin pagar el canon y que no había recibido una respuesta de los directivos.

La situación surgió en la antesala del partido que Alianza FC tenía previsto disputar contra el Deportivo Pasto en el estadio Departamental La Libertad, el 19 de octubre de 2026. El reclamo apunta al inmueble donde se hospedan jóvenes vinculados a las divisiones formativas de la institución.

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Según relató Ochoa Quintana, la casa hogar recibe cerca de 70 futbolistas por año y cuenta con capacidad para 128 deportistas en proceso de formación. La propietaria advirtió que la deuda afectaría el funcionamiento del lugar y que el predio presenta deterioros.

El acuerdo de arriendo, de acuerdo con la denunciante, contemplaba un pago mensual de 16 millones de pesos. El contrato se habría firmado casi dos años antes con Carlos Ferreira y Sebastián Ferreira, este último hijo del propietario del club y representante legal de la institución.

La propietaria sostuvo que el incumplimiento no se limita al canon. También afirmó que existen retrasos en el pago de los servicios públicos, incluidos los de energía eléctrica.

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Ochoa Quintana manifestó además su preocupación por el estado de los jóvenes alojados en el lugar. Según su versión, en algunas ocasiones los jugadores habrían permanecido solos dentro de la propiedad.

“Nadie contesta el teléfono, nadie da solución”, afirmó Elida Ochoa Quintana al portal Valledupar. La propietaria cuestionó que se atribuyera el problema a un convenio con la Alcaldía de Valledupar, ya que, según explicó, su contrato fue suscrito directamente con los representantes del club.

La denunciante sostuvo que recibió explicaciones relacionadas con un supuesto embargo de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y el bloqueo de cuentas de la institución. Para ella, esas respuestas no resolvieron la obligación pendiente.

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“Ha sido una excusa tras otra”, agregó Ochoa Quintana ante el medio. La mujer indicó que el inmueble continúa ocupado por jóvenes que pagan por residir allí, mientras ella espera el pago de lo adeudado.