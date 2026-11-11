Colombia

Discriminación laboral en Colombia: expertos alertan por exclusión desde los 45 años

Expertos advierten que la edad puede convertirse en una barrera para conseguir empleo y alertan que la inteligencia artificial podría reproducir sesgos existentes en los procesos de selección

Un joven de espaldas sentado ante una computadora portátil abierta de la que sale una figura azul transparente y dos siluetas reflejadas.
Un candidato trabaja ante su computadora portátil mientras una figura digital emerge de la pantalla bajo la observación de dos evaluadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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En Colombia, la edad se está convirtiendo en una barrera laboral mucho antes de la vejez. Ana Eloisa Zúñiga, fundadora del Movimiento Perennial, advirtió que desde los 45 años muchas hojas de vida empiezan a ser descartadas bajo argumentos como la supuesta “sobrecalificación”. La alerta apunta a que varias empresas estarían usando la edad como criterio de exclusión en lugar de evaluar capacidades, experiencia, liderazgo y posibilidad de aprendizaje.

Según información publicada por Blu Radio, Zúñiga presentó estas reflexiones durante un encuentro de la Academia Nacional de Medicina, la Universidad de la Costa y la Universidad de Pamplona. Allí explicó que el problema no afecta únicamente a las personas mayores, pues también existen jóvenes que son rechazados por falta de experiencia o que terminan clasificados como “ninis”, es decir, personas que ni estudian ni trabajan.

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La experta sostuvo que uno de los principales riesgos aparece cuando las empresas utilizan la edad como un atajo para definir si una persona es apta o no para un cargo. En esos casos, aspectos como el conocimiento acumulado, los resultados obtenidos o la capacidad de adaptación pueden quedar relegados frente a un criterio cronológico.

Dos hombres con traje sentados frente a un escritorio de oficina; uno entrega una hoja con formato de currículum al otro.
Un reclutador en traje recibe el currículum vitae de un candidato sentado de espaldas frente a su escritorio en una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inteligencia artificial podría reproducir sesgos de contratación

Zúñiga también advirtió sobre el papel que puede tener la inteligencia artificial en los procesos de selección de personal. Si los sistemas utilizados para filtrar hojas de vida son entrenados con decisiones tomadas previamente por reclutadores que tenían prejuicios relacionados con la edad, existe el riesgo de que esos mismos patrones sean replicados de manera automática.

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En lugar de eliminar la discriminación, la tecnología podría ampliar su alcance si aprende de datos que ya contienen decisiones sesgadas. Para la fundadora del Movimiento Perennial, una alternativa sería excluir la edad de los criterios de evaluación y concentrar los procesos en elementos como resultados, liderazgo, experiencia y capacidad de aprendizaje.

La discusión también incluye los efectos que puede tener la discriminación laboral sobre la salud. Juan Manuel Anaya, investigador de la Universidad de la Costa, señaló que el edadismo está creciendo de forma preocupante y sostuvo que no debe verse únicamente como un asunto empresarial.

Según Anaya, quedar por fuera del mercado laboral puede provocar aislamiento y deterioro emocional. “La persona discriminada se aísla de manera sistémica; este aislamiento conlleva irremediablemente a la soledad, y la soledad desencadena cuadros severos de depresión que comprometen la salud mental”, afirmó.

Ilustración de un hombre sentado frente a una figura holográfica azul en una mesa y cuatro siluetas con carpetas al fondo.
Un candidato realiza una entrevista de trabajo con una figura holográfica de inteligencia artificial mientras un grupo de evaluadores humanos observa la interacción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expertos también alertan por el lenguaje hacia los mayores

Marco Espíldora, magíster en gerontología y creador del concepto de “Gerocomunicación”, llamó la atención sobre la manera en que se habla de las personas mayores. Explicó que expresiones como “viejito” o “pacientico”, aunque puedan utilizarse con una intención afectuosa, pueden terminar infantilizando a los adultos.

Este fenómeno es conocido como “elderspeak” y puede afectar la autonomía y la identidad adulta de las personas. En espacios como los servicios de salud, el uso constante de diminutivos puede llevar a simplificar en exceso la información médica y afectar la dignidad del paciente.

Espíldora planteó que combatir el edadismo también implica cambiar la manera de pensar, sentir y comunicar la vejez. En ese marco, recordó la importancia de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

Otra de las ideas cuestionadas por los expertos es la asociación entre vejez e improductividad. María Margarita López, historiadora del Proyecto Centenarios de la Universidad de la Costa, explicó que esta percepción tiene raíces económicas y sociales.

Según López, durante la Revolución Industrial del siglo XIX se fortaleció la idea de valorar a las personas según su capacidad de producción. A partir de ese cambio, una limitación física comenzó a relacionarse con la percepción de que una persona mayor “ya no sirve”.

Los expertos coinciden en que el reto está en evaluar a las personas por sus competencias y no por su edad. En el ámbito laboral, esto implica revisar los criterios de contratación y vigilar que las nuevas tecnologías no reproduzcan sesgos existentes.

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