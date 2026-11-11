Directora administrativa del Senado habría impedido diligencia de verificación de los ‘sexocontratos’ denunciados por Deicy Jiménez: la Corte Suprema abrió investigación

Abren incidente contra la directora administrativa del Senado por impedir diligencia de verificación de los ‘sexocontratos’ denunciados por Deicy Jiménez - (Colprensa/Senado)

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La Corte Suprema de Justicia abrió un incidente de medida correctiva contra Astrid Salamanca, directora administrativa del Senado, luego de que funcionarios judiciales no pudieran ingresar inicialmente a esa corporación para revisar documentos requeridos dentro de una investigación. La actuación busca establecer si hubo una obstrucción de una prueba ordenada por el alto tribunal.

La diligencia fue dispuesta por el despacho del magistrado Javier Fernando Fonseca Alvarado, que pidió verificar contratos suscritos con Deicy Alejandra Jiménez Ramírez. Integrantes de ese equipo se presentaron en el Congreso de la República, pero, según el expediente, el acceso a las dependencias del Senado no fue autorizado en un primer momento.

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Salamanca tendrá que explicar lo ocurrido durante la diligencia

La directora administrativa expuso ante los senadores el balance de los últimos dos años y defendió la ejecución de los recursos asignados a la corporación. - crédito @honohenriquez/X

Con la apertura del incidente, Salamanca deberá presentar sus descargos y explicar las circunstancias que impidieron inicialmente el desarrollo de la inspección. El mecanismo está previsto en la Ley 600 de 2000, que regula este tipo de medidas cuando una actuación judicial pudo haber sido entorpecida.

Tras escuchar a la funcionaria, el alto tribunal definirá si procede una sanción. La medida puede incluir entre uno y 30 días de arresto, además de la eventual remisión de copias a autoridades penales o disciplinarias si el tribunal considera que existen elementos para ello.

La decisión sobre una sanción corresponderá a la Sala y podrá ser controvertida mediante recurso de reposición. Si el alto tribunal concluye que no procede la medida correctiva, la determinación quedará a cargo del magistrado ponente.

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La investigación examina denuncias sobre contratos estatales

Gustavo Petro reapareció en X para cuestionar la difusión de los videos que lo relacionan con Deicy Jiménez y pidió revisar las fechas en las que habrían sido grabados (@deicyjimenez_/Instagram - redes sociales)

La inspección se relaciona con una indagación de la Corte Suprema a partir de declaraciones de Deicy Jiménez. La joven, de 26 años, afirmó que obtuvo contratos con entidades públicas a cambio de favores sexuales y de no divulgar lo ocurrido, versiones que son materia de verificación judicial.

Jiménez acudió el jueves 5 de noviembre de 2026, a las 9 de la mañana, a la Sala de Instrucción en el norte de Bogotá para rendir declaración. En el caso se menciona al expresidente Gustavo Petro y a la senadora María José Pizarro, sin que el texto de la actuación reseñado precise una decisión judicial sobre esas personas.

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Las acusaciones tomaron estado público tras una entrevista concedida por Jiménez a Vicky Dávila para la revista Semana. Allí sostuvo que conoció a Petro en 2019, cuando era senador, por medio de una página para adultos. También aseguró que él la habría ayudado a obtener contratos estatales a cambio de compañía y silencio.

La declarante afirmó, además, que entre 30 y 40 mujeres habrían vivido hechos semejantes. Añadió que fue vinculada a la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces congresista Pizarro.

Petro negó entregar contratos a cambio de sexo

Petro cuestionó la divulgación del video de Deicy Jiménez, pidió proteger a las personas involucradas en el proceso - (petrogustavo/X)

Mientras las autoridades revisan el caso, el expresidente de la República Gustavo Petro negó haber utilizado contratos del Estado colombiano para obtener favores sexuales y rechazó los señalamientos sobre una presunta relación entre la contratación pública y sus vínculos personales con mujeres que trabajaron durante su gobierno.

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A la par, aseguró que enfrentará las acusaciones ante las autoridades judiciales y cuestionó que se divulgue material relacionado con la vida privada de las personas antes de que sea examinado dentro de un proceso.

“He pasado buena parte de mi vida enfrentando juicios y ataques por denunciar la violencia y la corrupción”, escribió Petro.

En su defensa, insistió en que “nunca usé un contrato del Estado para obtener favores de nadie. Las mujeres que trabajaron en mi gobierno llegaron por su capacidad y su esfuerzo, y no merecen que se manche su nombre para atacarme”.

Petro también se refirió al video divulgado por Jiménez y señaló que todavía no ha sido sometido a una evaluación pericial ni a una valoración judicial. Según indicó, no se ha establecido cuándo fue grabado, cuál es su procedencia ni qué muestra realmente.

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“Lo que hoy circula no lo ha examinado ningún perito ni lo ha valorado ningún juez. Nadie sabe todavía de cuándo es, de dónde viene ni qué muestra en realidad”, señaló.

El político de izquierda sostuvo que el contenido audiovisual no demuestra la existencia de irregularidades en la contratación estatal y aseguró que en las imágenes no aparece ningún contrato, pago o decisión de Gobierno.