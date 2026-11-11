Dilian Francisco Toro rechazó el atentado con una granada a las instalaciones de RCN en Cali: “No puede convertirse en herramienta para callar”

En la madrugada del 11 de noviembre de 2026, se registró un atentado contra la sede de RCN en Cali, Valle del Cauca.
De acuerdo con información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a las instalaciones del medio de comunicación y arrojaron un artefacto explosivo, que detonó en el exterior del inmueble.
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Por esta razón, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, se refirió a lo sucedido y rechazó el ataque a la sede del medio de comunicación.
“Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”, afirmó.
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