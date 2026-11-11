Colombia

Dilian Francisco Toro rechazó el atentado con una granada a las instalaciones de RCN en Cali: “No puede convertirse en herramienta para callar”

La gobernadora del Valle del Cauca condenó el ataque con explosivos y rechazó las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habla durante una entrevista con EFE en Bogotá. Ella cree que un cese el fuego entre grupos armados del Pacífico "puede pasar" y sería "una demostración de la voluntad" de paz ante la próxima celebración de la COP16 en Cali. EFE/ Carlos Ortega
La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, habla durante una entrevista con EFE en Bogotá. Ella cree que un cese el fuego entre grupos armados del Pacífico "puede pasar" y sería "una demostración de la voluntad" de paz ante la próxima celebración de la COP16 en Cali. EFE/ Carlos Ortega
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En la madrugada del 11 de noviembre de 2026, se registró un atentado contra la sede de RCN en Cali, Valle del Cauca.

De acuerdo con información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta llegaron a las instalaciones del medio de comunicación y arrojaron un artefacto explosivo, que detonó en el exterior del inmueble.

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Por esta razón, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisco Toro, se refirió a lo sucedido y rechazó el ataque a la sede del medio de comunicación.

Rechazamos las amenazas contra los medios de comunicación en Colombia y, especialmente, el más reciente ataque con granada ocurrido en Cali. La violencia y la intimidación no pueden convertirse en herramientas para callar a quienes informan”, afirmó.

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