Colombia

Corte Suprema tomó polémica decisión en condena de un abogado que falsificó documentos para quedarse con un millonario caso

La Sala Penal dejó intacta la pena de cárcel, la multa y las demás sanciones por falsedad documental, fraude procesal y estafa agravada vinculada al cobro de acciones empresariales privadas

Martillo de juez de madera oscura con bloque de sonido sobre una mesa de madera pulida; al fondo se ven libros de leyes encuadernados y una lámpara.
La Sala Penal mantuvo la condena de 48 meses de prisión por los delitos de estafa agravada y fraude procesal (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Corte Suprema redujo la inhabilidad profesional de un abogado condenado por intentar cobrar acciones de una empresa privada con documentos falsos.

La sanción que le impedía ejercer pasó de 48 meses a cuatro meses, mientras que la pena de prisión y la multa quedaron vigentes. La Sala Penal determinó que los hechos ocurrieron en 2009 y que los jueces no podían aplicar una reforma legal posterior que aumentaba el alcance de la pena accesoria.

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Por esa razón, el alto tribunal mantuvo la condena de 48 meses de prisión, pero corrigió el tiempo de prohibición para ejercer como abogado.

El caso se originó en una reclamación por más de $371 millones correspondientes a acciones de una empresa importante del país.

Para sustentar el cobro, el procesado presentó documentos con los que buscó acreditar que representaba a una accionista que residía fuera de Colombia. Más tarde, esos papeles fueron considerados falsos dentro de la investigación judicial.

La Corte Suprema de Justicia redujo de 48 a cuatro meses la inhabilidad profesional impuesta a un abogado - crédito Visuales IA
La Corte Suprema de Justicia redujo de 48 a cuatro meses la inhabilidad profesional impuesta a un abogado - crédito Visuales IA

La condena incluyó los delitos de falsedad en documento privado y uso de documento público falso, en concurso homogéneo, además de fraude procesal y estafa agravada por la cuantía.

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La defensa había pedido anular el proceso al sostener que, después de que se invalidó una primera sentencia, se añadió una sanción de inhabilitación profesional que empeoró la situación jurídica del abogado.

La Corte rechazó ese planteamiento. Explicó que la nulidad decretada por el Tribunal Superior de Bogotá dejó sin efectos la primera decisión porque no existía claridad sobre las condiciones ni sobre el monto de la pena fijada en el preacuerdo inicial con la Fiscalía.

El tribunal consideró que esa determinación buscó proteger las garantías del procesado y no agravó su condición como apelante único.

La decisión podría privar al hoy detenido en su casa de volver a ejercer - crédito Pexels
El procesado intentó cobrar más de 371 millones de pesos en acciones con la acreditación falsa de una socia radicada en el exterior (Pexels)

Tras la anulación, el abogado suscribió un segundo preacuerdo. Según la sentencia, lo hizo de manera libre y voluntaria, con asistencia técnica, y aceptó la nueva pena que le fue impuesta.

El alto tribunal sí acogió otro de los argumentos de la defensa: el relacionado con el cálculo de la inhabilidad para ejercer la profesión. La Sala Penal indicó que los jueces aplicaron una modificación incorporada por la Ley 1762 de 2015, aunque la conducta investigada había ocurrido seis años antes.

Esa reforma modificó los artículos 46 y 51 de la Ley 599 de 2000, normas que regulan las penas accesorias y su duración.

La Corte recordó que el principio de legalidad penal impide aplicar de forma retroactiva disposiciones más gravosas para una persona procesada. Por ello, concluyó que debían utilizarse las versiones originales de esas normas, vigentes cuando ocurrieron los hechos atribuidos al abogado.

Con ese criterio, la Sala casó parcialmente la sentencia y redujo la inhabilidad profesional a cuatro meses. El resto de las sanciones permaneció intacto: la pena principal de prisión, la multa y la declaración de responsabilidad penal por los delitos imputados.

Ley colombiana

En Colombia, la expresión “inhabilidad profesional” suele usarse de forma amplia. La Ley 1123 de 2007, que regula el Código Disciplinario del Abogado, denomina la sanción más grave como exclusión del ejercicio de la profesión: cancela la tarjeta profesional y prohíbe ejercer la abogacía. También existen sanciones menos severas, como censura, multa y suspensión temporal.

La exclusión o suspensión puede imponerse cuando, tras un proceso disciplinario con garantías de defensa, se prueba que el abogado incurrió con dolo o culpa en una falta prevista por la ley y afectó injustificadamente sus deberes profesionales. No procede por una simple queja ni de manera automática.

Entre las conductas que pueden originar una sanción disciplinaria están:

  • actuar de mala fe en asuntos profesionales;
  • apropiarse, usar indebidamente o administrar con negligencia dineros, bienes o documentos entregados por el cliente;
  • incumplir deberes de lealtad, honradez, diligencia o secreto profesional;
  • abandonar injustificadamente un encargo, dejar vencer términos procesales o no informar al cliente sobre el estado del caso;
  • promover litigios fraudulentos o innecesarios;
  • ejercer pese a una incompatibilidad legal, por ejemplo en ciertos supuestos vinculados con cargos públicos;
  • intervenir bajo efectos de alcohol o sustancias que alteren la conciencia durante actuaciones profesionales;
  • patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía.

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