Colombia

Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto, pero con límites al uso de recursos

La decisión circunscribe las actuaciones oficiales a municipios y ciudades con afectaciones demostradas. De la misma manera, obliga al Ministerio de Hacienda a recalcular los fondos requeridos en un plazo de 20 días hábiles

El alto tribunal limitó las facultades extraordinarias a los municipios con afectaciones comprobadas por el sismo y sus réplicas - crédito Juan Felipe León/Reuters
El alto tribunal limitó las facultades extraordinarias a los municipios con afectaciones comprobadas por el sismo y sus réplicas - crédito Juan Felipe León/Reuters
Guardar

La Corte Constitucional dio luz verde al Decreto Legislativo 1261 del 19 de agosto de 2026, por el cual se declara “el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional”.

El máximo órgano constitucional declaró exequible, es decir, ajustada a la Constitución, la iniciativa del gobierno de Abelardo de la Espriella, que fue decretada tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

PUBLICIDAD

No obstante, de acuerdo con la información suministrada por el alto tribunal, se condicionó su aplicación para impedir que los efectos del decreto use en asuntos sin relación directa con los daños y necesidades derivados del sismo de magnitud 7,4 que dejó graves afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, y Manizales.

La decisión quedó consignada en la Sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González. La Sala Plena aprobó la determinación con siete votos a favor y uno en contra parcialmente.

El tribunal revisó tanto el Decreto 1261 del 19 de agosto —con el que se declaró la emergencia en parte del territorio nacional —y el Decreto 1348 del 31 de agosto, que modificó su ámbito territorial.

PUBLICIDAD

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Corte ConstitucionalEmergencia EconómicaAbelardo de la EspriellaTerremoto 10 agostoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

En un adelanto de la entrevista con el periodista Melquisedec Torres, la exdirectora del Dapre aseguró que llevó el estandarte a la movilización del primero de mayo de 2025 como un mensaje dirigido a la entonces mano derecha de Gustavo Petro

Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

Ejército inhabilitó 61 máquinas usadas para extracción ilegal de oro al servicio del Clan del Golfo, en Quibdó, Chocó

La operación afectó unidades avaluados en más de $453 millones que, según las autoridades, generarían ingresos cercanos a $18.000 millones mensuales

Ejército inhabilitó 61 máquinas usadas para extracción ilegal de oro al servicio del Clan del Golfo, en Quibdó, Chocó

Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

En sesión del 11 de noviembre se analizaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas

Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”

El mandatario Mauricio Salazar manifestó su preocupación por la falta de liquidez para atender a las familias que perdieron sus viviendas y negocios. También pidió al Gobierno nacional establecer cuánto recibirán los afectados y cuándo se realizarán los desembolsos

Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”

Por qué aviones militares sobrevolaron Bogotá en la mañana del 11 de noviembre: la FAC explicó el operativo

Las tripulaciones practicaron recorridos, formaciones y procedimientos bajo condiciones controladas, mientras las autoridades ajustaban la programación de las terminales para reducir efectos sobre pasajeros, aerolíneas y otros operadores que operan en la ciudad

Por qué aviones militares sobrevolaron Bogotá en la mañana del 11 de noviembre: la FAC explicó el operativo
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Deportes

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Colombia buscará su segundo oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud: Evelin Trejos es finalista en boxeo

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”